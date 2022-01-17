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"Для клинических исследований" – надпись на вакцине "Спутник М" разъяснили казахстанцам

В социальной сети Instagram распространяется фотография упаковки вакцины «Гам-КОВИД-Вак», известной как «Спутник V». На коробке есть надпись «Для клинических исследований». Исходя из этого, пользователи предполагают, что препарат не предназначен для массовой вакцинации, а, значит, вся прививочная кампания незаконна. Это неправда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.     

Дело в том, что на фото показана упаковка вакцины «Гам-КОВИД-Вак М», известной как «Спутник М». Этот препарат предназначен для подростков от 12 до 17 лет и действительно в конце 2021 года проходил клинические испытания. От «Спутника V», разработанного для взрослых, он отличается более слабой концентрацией, следовательно, это не один и тот же препарат.

Поскольку препарат «Спутник М» еще не применяется массово, на упаковке есть пометка о том, что он предназначен исключительно для клинических испытаний. Такие же пометки были и на упаковках «взрослого» препарата до того, как его разрешили использовать массово. После того как вакцина прошла необходимые доклинические и клинические испытания, соответствующую пометку с упаковки убрали.



Надпись КИО: «Крокус Медикал Б.В.» (Нидерланды), также имеющаяся на коробке, не означает, что препарат был произведен в Нидерландах. Компания «Крокус Медикал Б.В.» занимается исключительно проведением клинических испытаний и имеет представительство в России. Следовательно, название компании на упаковке вакцины говорит о том, что именно она проводит испытания, а не о том, что производителем препарата является «Крокус Медикал Б.В.».

Напомним, вакцина «Спутник V», предназначенная для взрослых, прошла доклинические испытания, испытания на сирийских хомяках и приматах, а также в общей сложности 22 клинических испытания на всех трех фазах, которые проводились в семи разных странах. Она одобрена для массового применения в 74 странах мира и является безопасной и эффективной.

Следовательно, фото препарата «Спутник М», проходящего клинические испытания, не доказывает того, что вакцина «Спутник V» не одобрена для массового применения и является экспериментальной.

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