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Добрососедские отношения с Китаем – один из важнейших приоритетов Казахстана – Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьера Госсовета КНР Хань Чжэна, передает Kazpravda.kz.   

Как сообщает пресс-служба Президента РК, Глава государства выразил уверенность в том, что визит Хань Чжэна в Казахстан будет способствовать укреплению двусторонних торгово-экономических отношений.

Касым-Жомарт Токаев, поздравив собеседника с успешным проведением форума "Один пояс, один путь", отметил, что идея Си Цзиньпина о возрождении Великого Шелкового пути получила поддержку международного сообщества и доказала свою состоятельность.

Президент Казахстана высказал мнение, что недавняя встреча Елбасы Нурсултана Назарбаева с Председателем КНР и достигнутые на ней договоренности стали значимым шагом на пути укрепления всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

"Построение добрососедских отношений с Китаем – один из важнейших приоритетов внешней политики Казахстана. Политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами представляют собой образец взаимовыгодного и эффективного межгосударственного взаимодействия. Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана. Объемы двусторонней торговли демонстрируют поступательный рост", – сказал Глава государства.

В свою очередь заместитель Премьера Госсовета КНР отметил, что это его первый визит в Казахстан, и наша страна произвела на него очень хорошее впечатление.

"За годы независимости Казахстан стабильно развивается, экономика страны растет. Мы искренне рады развитию наших взаимоотношений", – заключил Хань Чжэн.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы реализации совместных казахстанско-китайских проектов, увеличения объемов казахстанского экспорта органической сельхозпродукции, использования трансграничных рек, развития туризма.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в транспортно-логистической сфере. В частности, обсуждены перспективы использования потенциала совместного терминала в порту Ляньюньган и сухого порта в СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота", увеличения объема транзитных контейнерных перевозок.


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