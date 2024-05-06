Токаев поговорил по телефону с президентом Сербии

Международное сотрудничество, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: пресс-служба президента РК

"В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая реализацию ранее достигнутых договоренностей и организацию визита президента Казахстана в Белград во второй половине года", - сообщили в пресс-службе президента РК.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных тем региональной и международной повестки дня, добавили в Акорде.

#Токаев #президент #телефон #Сербия #разговор #Александр Вучич

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