Токаев поговорил по телефону с президентом Сербии

Глава государства провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: пресс-служба президента РК

"В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич обсудили вопросы активизации двустороннего сотрудничества, включая реализацию ранее достигнутых договоренностей и организацию визита президента Казахстана в Белград во второй половине года", - сообщили в пресс-службе президента РК.

Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных тем региональной и международной повестки дня, добавили в Акорде.