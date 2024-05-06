Ордена и медали получили к празднику казахстанцы - указ президента

Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка ряд граждан награжден орденами и медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Ниже приводим список награжденных.

Орденом «Даңқ» І степени:

1) Камалетдинов Султан Буркутбаевич – первый заместитель министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил;

2) Дауешов Халидулла Зиноллаұлы – прокурора Актюбинской области.



Орденом «Даңқ» ІІ степени:

1) Раисов Улан Ермуханович – первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

2) Далматов Канатай Жорабекович – командир войсковой части Министерства обороны.

3) Абдиров Нургалым Мажитович – прокурор Жамбылской области.



Орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы:

1) Головин Олег Павлович – инспектор Управления полиции города Петропавловска;

2) Танатаров Бауыржан Омарович – заместитель начальника Штаба Сил особого назначения Службы государственной охраны;

3) Доскенов Амангельды Серикович – начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района;

4) Сақ Ұлықбек Мұратұлы – начальник штаба – первый заместитель командира войсковой части Министерства обороны;

5) Ғалымов Жандос Жанатұлы – старший оперуполномоченный Комитета национальной безопасности;

6) Насихан Роман Серікұлы – инспектор Курмангазинского районного Отдела полиции Атырауской области;

7) Оразов Динмухамед Габитулы – старший оперуполномоченный Департамента Комитета национальной безопасности по Туркестанской области.



Орденом «Айбын» ІІІ степени имени Рахимжана Кошкарбаева:

1) Тажигулов Нурболат Тастемирович – командир отделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.



Орденом «Құрмет»:

1) Кубекова Аина Жадраевна – руководитель департамента Антикоррупционной службы.



Медалью «Ерлігі үшін»:

1) Топалов Амержан Мерекеевич – оперуполномоченный Отдела полиции Карабалыкского района Департамента полиции Костанайской области;

2) Кусман Әділ Думанұлы – инспектор специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции области Абай.



Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»:

1) Отеуов Ерлан Отеуович – заместитель начальника Службы – начальника управления Генеральной прокуратуры;

2) Стрелков Федор Николаевич – начальник штаба – заместитель начальника Военного института Сил воздушной обороны;

3) Ілияс Серік Аманкелдіұлы – заместитель начальника управления Службы государственной охраны;

4) Ахарбеков Мейрхан Сапарханович – командир роты войсковой части Министерства обороны;

5) Утенов Сакен Сексембаевич – старший оперуполномоченный Департамента Комитета национальной безопасности по Актюбинской области;

6) Ирубаев Ренат Маратович – старший офицер Службы государственной охраны;

7) Муратбеков Дулат Тлемисович – оперуполномоченный по особо важным делам Департамента экономических расследований по Костанайской области;

8) Сериков Адлет Алмасбекович – старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по Мангистауской области;

9) Абдикаримов Тлек Думанович – следователь по особо важным делам Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.