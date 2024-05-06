Ордена и медали получили к празднику казахстанцы - указ президента

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка ряд граждан награжден орденами и медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Ниже приводим список награжденных.

Орденом «Даңқ» І степени:
1) Камалетдинов Султан Буркутбаевич – первый заместитель министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил;
2) Дауешов Халидулла Зиноллаұлы – прокурора Актюбинской области.

Орденом «Даңқ» ІІ степени:
1) Раисов Улан Ермуханович – первый заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
2) Далматов Канатай Жорабекович – командир войсковой части Министерства обороны.
3) Абдиров Нургалым Мажитович – прокурор Жамбылской области.

Орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы:
1) Головин Олег Павлович – инспектор Управления полиции города Петропавловска;
2) Танатаров Бауыржан Омарович – заместитель начальника Штаба Сил особого назначения Службы государственной охраны;
3) Доскенов Амангельды Серикович – начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района;
4) Сақ Ұлықбек Мұратұлы – начальник штаба – первый заместитель командира войсковой части Министерства обороны;
5) Ғалымов Жандос Жанатұлы – старший оперуполномоченный Комитета национальной безопасности;
6) Насихан Роман Серікұлы – инспектор Курмангазинского районного Отдела полиции Атырауской области;
7) Оразов Динмухамед Габитулы – старший оперуполномоченный Департамента Комитета национальной безопасности по Туркестанской области.

Орденом «Айбын» ІІІ степени имени Рахимжана Кошкарбаева:
1) Тажигулов Нурболат Тастемирович – командир отделения Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

Орденом «Құрмет»:
1) Кубекова Аина Жадраевна – руководитель департамента Антикоррупционной службы.

Медалью «Ерлігі үшін»:
1) Топалов Амержан Мерекеевич – оперуполномоченный Отдела полиции Карабалыкского района Департамента полиции Костанайской области;
2) Кусман Әділ Думанұлы – инспектор специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции области Абай.

Медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»:
1) Отеуов Ерлан Отеуович – заместитель начальника Службы – начальника управления Генеральной прокуратуры;
2) Стрелков Федор Николаевич – начальник штаба – заместитель начальника Военного института Сил воздушной обороны;
3) Ілияс Серік Аманкелдіұлы – заместитель начальника управления Службы государственной охраны;
4) Ахарбеков Мейрхан Сапарханович – командир роты войсковой части Министерства обороны;
5) Утенов Сакен Сексембаевич – старший оперуполномоченный Департамента Комитета национальной безопасности по Актюбинской области;
6) Ирубаев Ренат Маратович – старший офицер Службы государственной охраны;
7) Муратбеков Дулат Тлемисович – оперуполномоченный по особо важным делам Департамента экономических расследований по Костанайской области;
8) Сериков Адлет Алмасбекович – старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по Мангистауской области;
9) Абдикаримов Тлек Думанович – следователь по особо важным делам Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

#президент #медаль #орден

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