Доходы домохозяйств от животноводства за год снизились на 26% в РК

Сельское хозяйство
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У казахстанцев-сельчан, которые держат скот, резко снизились доходы от продажи продукции животноводства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Фото: Energyprom.kz

Согласно результатам выборочных обследований Бюро национальной статистики АСПиР РК (БНС), в первом квартале этого года показатель доходов от этого вида деятельности составил лишь 19,5 млрд тг. Это на 26% меньше, чем в первом квартале 2023-го. Сильнее всего просели финансовые результаты домашнего скотоводства у тех, кто продавал мясо и молоко коров, конину, свинину, баранину. В плюсе остались только доходы от продажи яиц, шкур скота и субпродуктов.

При этом само производство большинства видов продукции животноводства в физических объёмах меньше не стало. За первые три месяца этого года казахстанские семьи выпустили 13,2 тонны говядины (плюс 0,9%), 6,5 тонн баранины (плюс 2,3%), 5 тонн конины (плюс 8,6%).

Снижение доходов от тяжёлого труда по уходу за животными привело к тому, что делать в домашних условиях продукты из молока стало невыгодно. В списке переработанной продукции, произведённой в домашних хозяйствах, специалисты БНС фиксируют снижение показателей именно в категории молочных продуктов. Казахстанцы стали делать меньше домашней сметаны (минус 13,3% в стоимостном выражении), сыра и творога (минус 7,5%), сливочного масла (минус 7,4%). Это данные первого квартала этого года.

Теперь в структуре производства потребительских товаров казахстанских семей на первом месте стоят хлеб, булочки и другие мучные изделия. Их суммарная доля в стоимостном объёме производства составляет 58,5%. В деньгах это 20 млрд тг из общего показателя в 34,2 млрд тг. Эти категории растут, что называется, «как на дрожжах»: различных булочек и плюшек в первом квартале 2024-го казахстанские домохозяйки испекли на 11,3 млрд тг (плюс 17,9%), хлеба — на 8,7 млрд тг (плюс 6,1%).

Одной из причин финансовой непривлекательности домашнего скотоводства являются высокие затраты на производство продукции животноводства. В январе–марте этого года доля затрат от всего объёма производства составила для мясной продукции и колбас 45,6%, сметаны и других молочных продуктов — 46,1%, сыра и творога — 48,1%, масла — 57,1%. В сравнении с первым кварталом 2023 года наблюдается рост доли затрат в этих категориях потребительских товаров на 1–4 процентных пункта. И здесь не учтена стоимость труда членов семей по уходу за животными.

Главная статья расходов домохозяйств при содержании животных — это покупка корма. За отчётный период доля кормовых составляла 92,7% от общих затрат. Из 23,6 млрд тг на эти цели было потрачено 21,9 млрд тг.

В целом объём производства потребительских товаров в казахстанских семьях последние несколько лет фактически не менялся. Не исключено, что, с учётом инфляции, динамика была даже отрицательной. В первом квартале 2024-го рост общей корзины производства тоже есть, но он небольшой — всего плюс 6,2%. На совокупный показатель повлиял рост в категории мучных изделий, а не молочной и мясной продукции.

Стоит отметить, что коров, овец и других сельскохозяйственных животных казахстанцы в основном держат не для продажи, а для употребления. Доля реализованной продукции животноводства в первом квартале этого года была невысока: говядина — 22,2%, свинина — 30%, молоко — 14,8%, яйца — 19,6%.

#сельское хозяйство #АПК #домохозяйства

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