Уборочная кампания в Казахстане началась с более высокой урожайностью

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В преддверии массовой уборки нового урожая заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел заседание оперативного штаба по осенне-полевым работам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Как сообщила вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова, уборочные работы уже ведутся в большинстве регионов страны. Массовая уборочная кампания начнется в третьей декаде августа.

Общая уборочная площадь в этом году составляет 24,2 млн га, из них 15,6 млн га приходится на зерновые и зернобобовые культуры. На сегодня зерновые убраны с 1,9 млн га, или 12,5% площадей. Для сравнения, на аналогичную дату прошлого года было убрано 1 млн га, или 6,1%.

При этом урожайность зерновых выше прошлогодней: в среднем 16,4 ц/га против 14,8 ц/га годом ранее. Намолочено 3,2 млн тонн зерна. Масличные культуры убраны с 3,4 тыс. га, средняя урожайность составляет 10,5 ц/га против 7,4 ц/га на аналогичную дату прошлого года. Намолочено 3,5 тыс. тонн. В организованных хозяйствах собрано 214 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 249,2 ц/га против 235,6 ц/га годом ранее. Также собрано 628,6 тыс. тонн овощей и 506,9 тыс. тонн бахчевых культур.

К массовой уборке завершается подготовка техники. Ее готовность в регионах составляет порядка 97%, к началу основной кампании она должна достичь 100%. Всего в уборке будут задействованы 130,8 тыс. тракторов, 29 тыс. зерноуборочных комбайнов, 17 тыс. жаток и 130 тыс. единиц другой техники. В том числе на поля выйдут более 12,7 тыс. тракторов и 2 340 комбайнов, приобретенных аграриями с начала реализации программы льготного лизинга.

Аграриям уже отгружено 1,9 млн тонн удобрений, или 83% от плана. На проведение уборочных работ регионам выделено 401 тыс. тонн дизельного топлива. Совместно с Министерством энергетики утвержден график закрепления областей за НПЗ на июль-ноябрь. Для сельхозпроизводителей основных зерносеющих регионов стоимость дизтоплива составляет 305–310 тенге за литр, что на 10% ниже рыночной цены. На сегодня в регионы отгружено 65,8 тыс. тонн топлива.

Для обеспечения прозрачности поставок сельхозпроизводителям дизтопливо имеет отдельные пин-коды и цифровую маркировку, а также окрашивается в синий, желтый и красный цвета. В электронной системе счетов-фактур создан виртуальный склад. Совместно с КГД прорабатывается внедрение молекулярной маркировки на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе. На сушку зерна и масличных культур предварительно выделено 60 тыс. тонн сжиженного газа.

Отдельное внимание на заседании уделили готовности зернохранилищ. При общей мощности хранения 30,7 млн тонн текущая загруженность составляет 2,4 млн тонн (17%). Вместе с тем в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях есть отдельные элеваторы, заполненные более чем на 40%, при невысокой средней загруженности хранилищ в целом по регионам. С учетом предстоящего поступления нового урожая Серик Жумангарин поручил акиматам совместно с Продкорпорацией активизировать работу по высвобождению емкостей.

«Мы видим, что соблюдение агротехнологий дает результат: средняя урожайность сейчас, даже в такое засушливое лето в начале уборки, составляет 16,4 ц/га, тогда как раньше в среднем было 11–12 ц/га. Чтобы избежать цейтнотов во время массовой уборочной кампании, необходимо обеспечить необходимый объем газа и дизтоплива для сушки зерна и масличных, достаточное количество подвижного состава и своевременно высвободить зернохранилищные емкости для поступления нового урожая», — подчеркнул Серик Жумангарин.

Вице-премьер также заслушал заместителей акимов основных зерносеющих регионов. В связи с более ранним началом уборки Акмолинская область обратилась с просьбой перенести часть запланированных на сентябрь объемов дизтоплива на август. Министерству энергетики поручено оперативно отработать этот вопрос с регионом.

Отдельно рассмотрена подготовка к уборке сахарной свеклы в Жамбылской области и Жетісу, где расположены четыре сахарных завода страны. В настоящее время проводится модернизация Коксуского сахарного завода с увеличением мощности с 2 тыс. до 3 тыс. тонн в сутки. На Таразском сахарном заводе ведутся работы по пуско-наладке новой линии по переработке сахарной свеклы мощностью 3 тыс. тонн в сутки. Работы планируется завершить к октябрю.

Меркенский сахарный завод мощностью 3 тыс. тонн в сутки и Аксуский сахарный завод мощностью 3,5 тыс. тонн работают в штатном режиме. К 2027 году планируется увеличить мощности Аксуского завода до 4,5 тыс. тонн, Коксуского – до 5 тыс. тонн в сутки.

В 2025 году в Казахстане произведено 171,9 тыс. тонн сахара, что на 5,6% больше, чем годом ранее. За январь-июнь 2026 года производство составило 76,9 тыс. тонн.