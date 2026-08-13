Заседание Совета по агропромышленной политике ЕАЭС провели в Алматы

Сельское хозяйство
Дана Аменова
корреспондент

Казахстанская агропродукция поставляется в более чем более чем в 70 стран мира

Фото: пресс-служба Минсельхоза

Казахстан провел в Алматы 7-е заседание Совета по агропромышленной политике ЕАЭС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Совместные инвестиционные и кооперационные проекты, глубокая переработка, цифровизация, научно-технологическое сотрудничество и расширение взаимной торговли должны стать основой нового этапа интеграции агропромышленного комплекса стран ЕАЭС. Такие приоритеты обозначил министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров на 7-м заседании Совета по агропромышленной политике ЕАЭС в Алматы.

В заседании приняли участие член Коллегии — министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян, министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, министр экономики Республики Армения Геворг Папоян, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Юрий Горлов, заместитель Председателя Кабинета Министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Эрлист Акунбеков, а также заместитель министра сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран Акбар Фатхи.

Открывая заседание, председательствующий Айдарбек Сапаров подчеркнул, что АПК остается стратегической отраслью для стран Союза, обеспечивая продовольственную безопасность, экономический рост и развитие сельских территорий.

«Сегодня важно переходить от координации аграрной политики к реализации конкретных совместных проектов. Речь идет об инвестициях, глубокой переработке, технологиях, научных разработках и формировании новых производственных цепочек. Такой подход позволит создавать дополнительную добавленную стоимость и повышать конкурентоспособность продукции государств ЕАЭС», — отметил министр.

Казахстан демонстрирует устойчивую динамику развития АПК. За последние пять лет объем льготного финансирования отрасли вырос в 10 раз и в 2025 году составил порядка $3 млрд. В 2026 году предусмотрено около $4 млрд. По итогам 2025 года валовая продукция сельского хозяйства выросла на 5,9% и достигла почти $20 млрд. При этом стратегическая задача — удвоить объем валовой продукции сельского хозяйства.

Производство пшеницы стабильно превышает 18 млн тонн, общий сбор зерна составляет около 27 млн тонн. Поголовье КРС превышает 8 млн, МРС — 21 млн, лошадей — 4,6 млн, птицы — 49,1 млн голов.

Одновременно расширяется экспортный потенциал. За пять лет экспорт агропродукции Казахстана удвоился и превысил $7 млрд. За прошедший маркетинговый год страна экспортировала 15,3 млн тонн зерна, что на 70% больше аналогичного периода предыдущего года и является самым высоким показателем за последние 20 лет. В целом, казахстанская агропродукция поставляется в более чем более чем в 70 стран мира.

Дополнительные возможности для экспорта появились после того, как в мае 2026 года Всемирная организация здоровья животных признала Казахстан зоной, благополучной по ящуру. Решение поддержали все 193 государства — участника организации.

Гоар Барсегян в своем выступлении отметила положительную динамику аграрного сектора Союза: по итогам 2025 года валовое производство сельского хозяйства достигло 167,5 млрд долларов, взаимная торговля государств-членов выросла на четверть, а общий уровень продовольственной самообеспеченности составил 93,5%.

Особый акцент членом Коллегии — министром по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК был сделан на необходимости дальнейшего укрепления продовольственной обеспеченности ЕАЭС.

«Достигнутый уровень самообеспеченности является результатом комплексного применения национальных и наднациональных мер. Для обеспечения устойчивости аграрного рынка ЕАЭС важно не только наращивать объемы производства, но и своевременно совместно реагировать на возникающие риски. Координация действий государств-членов и выработка согласованных мер позволят укрепить продовольственную безопасность Союза и обеспечить стабильность его внутреннего рынка», - подчеркнула она.

По словам Оксаны Лут, Совет по праву зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для обмена мнениями по наиболее чувствительным вопросам политики в сфере АПК. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Россия стремится к росту уровня самообеспеченности основными видами продукции АПК, и по итогам прошлого года мы полностью обеспечили внутренние потребности по ключевым позициям. 

Министр сельского хозяйства РФ отметила высокий уровень продовольственной безопасности Союза: по итогам прошлого года самообеспеченность ЕАЭС составила 94%. Дальнейшее развитие общих подходов и углубление взаимодействия стран позволит укреплять данный показатель.

Перспективным направлением остается реализация совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также кооперационных проектов в АПК.

«Консолидация научного потенциала в рамках Союза является необходимым условием создания инновационной основы современного АПК. Именно совместная работа над развитием аграрной науки даст нужный эффект для внедрения передовых разработок и роста эффективности всей отрасли», – подчеркнула Оксана Лут.

Эрлист Акунбеков предложил сосредоточить совместную работу в таких направлениях, как развитие совместных кооперационных проектов, развитие семеноводства и селекции.

Геворг Папоян выразил уверенность, что дальнейшее развитие сотрудничества в рамках ЕАЭС позволит не только увеличить объемы взаимной торговли, но и сформировать новые производственные цепочки, привлечь инвестиции, повысить уровень продовольственной безопасности на пространстве Союза.

Одним из ключевых вопросов заседания стало усиление инвестиционной и производственной кооперации.

Отдельный блок повестки был посвящен цифровизации. Казахстан предложил использовать накопленный опыт для совместной разработки цифровых решений, в том числе с применением искусственного интеллекта.

В стране уже оцифровано 100% сельскохозяйственных угодий, а государственная поддержка аграриев осуществляется в электронном формате. В рамках ЕАЭС налажен электронный обмен данными фитосанитарных сертификатов, а интеграция информационных систем Казахстана и России успешно прошла международные испытания на площадке ЕЭК.

Казахстан предложил определить пилотные проекты по применению ИИ в растениеводстве и животноводстве, чтобы масштабировать успешные цифровые решения на пространстве Союза.

Еще одним практическим инструментом интеграции становится система складских свидетельств. Соответствующее соглашение вступило в силу 1 июля 2026 года. Механизм позволяет использовать сельхозпродукцию в качестве залога и получать кредитные ресурсы под зерно и другие виды продукции. Следующая задача — обеспечить его полноценное практическое применение.

Участники рассмотрели вопросы дальнейшей унификации законодательства в сфере семеноводства, а также реализацию совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая перечень тем на 2026–2030 годы.

Концентрация научного потенциала стран ЕАЭС позволит совместно развивать селекцию, повышать продуктивность, внедрять ресурсосберегающие технологии, адаптировать сельское хозяйство к климатическим изменениям и ускорять цифровую трансформацию отрасли.

Участники также обсудили подготовку Соглашения о порядке признания в рамках ЕАЭС продукции халал, инициированного Кыргызской Республикой. Единые подходы позволят сократить административные барьеры, повысить прозрачность процедур и создать дополнительные возможности для взаимной торговли и выхода производителей на международный рынок халяльной продукции.

Подводя итоги заседания, Айдарбек Сапаров отметил, что интеграция должна приносить конкретный экономический эффект для государств и бизнеса.

«Наши страны располагают значительным производственным, инвестиционным и научным потенциалом. Задача следующего этапа — максимально эффективно объединить эти возможности. Совместные проекты должны создавать новую добавленную стоимость, укреплять продовольственную безопасность, расширять рынки сбыта и повышать конкурентоспособность продукции ЕАЭС», — подчеркнул министр.

Участники поддержали соответствующие протокольные решения.

В следующем году председательство в Совете по агропромышленной политике ЕАЭС перейдет к Кыргызстане. 

#Алматы #заседание #совет #ЕАЭС #Минсельхоз #агропромышленность

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