Долгострои – под контроль

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Асет Калымов

Волонтеры Алматинской области приступили к мониторингу проблемных строительных объектов.

фото из открытых источников

Мобильная группа волонтеров, созданная в прошлом году при Антикоррупционной службе Алматинской области, продолжает выявлять нарушения в части нецелевого использования бюджетных средств в различных сферах и отраслях. Как мы уже сообщали, в ее состав вошли гражданские активисты, блогеры, депутаты маслихатов, представители госорганов и молодежных ресурс­ных центров. За несколько месяцев контро­леры от общественности объеха­ли десятки населенных пунктов, провели сотни встреч с гражданами. В числе обсуждае­мых тем – вопросы трудоустройства, состояния автодорог, туристической инфраструктуры, газификации сел, выделения субсидий фермерам.

На сей раз внимание волонтеров привлекли недостроенные социальные объекты, сроки ввода в эксплуатацию которых давно истекли, возможные факты хищений бюджетных средств.

Как сообщила на брифинге член мобильной группы, глава общественного фонда «Социальный навигатор» Куляра Маненова, мониторинг в строительной сфере проводится в рамках Карты коррупционных рисков. В целом в республике насчитывается 156 проблемных долгостроев с общим бюджетом в 2,44 трлн тенге.

– Два таких объекта расположены в Алматинской области, – отметила спикер. – Это физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Чунджа Уйгурского района и Дом культуры в селе Жамбыл Райымбекского района. На строительство спортивного сооружения в 2019 году из госбюджета выделялось свыше миллиарда тенге, проект Дома культуры был оценен в 474 миллиона тенге. Оба объекта до сих пор не завершены, строительство заморожено, идут судебные тяжбы.

К слову, еще в 2020 году строящийся ФОК в селе Чунджа обрушился из-за нарушений, допущенных подрядной компанией в ходе строительно-монтажных работ.

На днях аким Алматинской области Марат Султангазиев, ознакомившись с текущей ситуацией на стройплощадке, поручил внести изменения в проектно-сметную документацию, ускорить работы по госзакупкам, привлечь к ответственности недобросовестных подрядчиков. В ходе рейда представители Антикоррупционной службы региона сообщили, что будет проведено расследование на предмет выявления нарушений законодательства на строительном объекте.

#строительство #Алматинская область #волонтеры #долгострой

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