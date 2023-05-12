Долгожданная радость

Здесь сдали в эксплуатацию 60-квартирный дом, построенный в рамках госпрограммы «Нұрлы жер». Среди счастливых новоселов – дети-сироты, многодетные и малоимущие семьи, госслужащие.

Поздравив виновников торжества с обретением крыши над головой, первый заместитель акима Алматинской облас­ти Нурлан Абдрахим подчеркнул, что в регионе создаются все условия для улучшения социального положения граждан. Строятся школы, больницы, растет объем инвестиций в жилищное строительство.

По данным местных властей, в густонаселенном Енбекшиказахском районе проживают свыше 300 тыс. человек. В очереди на жилье стоят 4,5 тыс. горожан и сельчан. В ближайшее время в райцент­ре, городе Есике, будет введен в строй 120-квартирный дом. Кроме того, здесь и в селе Шелек планируется строи­тельство ряда других жилых объектов.

Получив заветные ключи от квартир, сельчане поздравляли друг друга с радостным событием. Одна из них, Алима Сеилханова, долгие 12 лет ждала очереди в акимате района на улучшение жилищных условий. И вот этот счастливый день настал: выпускница детдома, мама троих детей стала обладательницей трехкомнатной квартиры.

Церемония завершилась традиционным обрядом шашу, новоиспеченные жильцы получили памятные подарки от акимата области.