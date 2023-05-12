Долгожданная радость

Свежий выпуск
2
Асет Калымов, Алматинская область

В селе Шелек Енбекшиказахского района состоялась церемония вручения ключей от квартир.

фото пресс-службы акима Алматинской области

Здесь сдали в эксплуатацию 60-квартирный дом, построенный в рамках госпрограммы «Нұрлы жер». Среди счастливых новоселов – дети-сироты, многодетные и малоимущие семьи, госслужащие.

Поздравив виновников торжества с обретением крыши над головой, первый заместитель акима Алматинской облас­ти Нурлан Абдрахим подчеркнул, что в регионе создаются все условия для улучшения социального положения граждан. Строятся школы, больницы, растет объем инвестиций в жилищное строительство.

По данным местных властей, в густонаселенном Енбекшиказахском районе проживают свыше 300 тыс. человек. В очереди на жилье стоят 4,5 тыс. горожан и сельчан. В ближайшее время в райцент­ре, городе Есике, будет введен в строй 120-квартирный дом. Кроме того, здесь и в селе Шелек планируется строи­тельство ряда других жилых объектов.

Получив заветные ключи от квартир, сельчане поздравляли друг друга с радостным событием. Одна из них, Алима Сеилханова, долгие 12 лет ждала очереди в акимате района на улучшение жилищных условий. И вот этот счастливый день настал: выпускница детдома, мама троих детей стала обладательницей трехкомнатной квартиры.

Церемония завершилась традиционным обрядом шашу, новоиспеченные жильцы получили памятные подарки от акимата области.

#казахстан #Алматинская область #квартиры #Нұрлы жер #Енбекшиказахский район #Шелек #новоселье

Популярное

Все
Подписаться на печатные издания казахстанцы теперь могут онлайн
В Казахстане за первый квартал текущего года мошенники «заработали» более 30 млрд тенге
За тысячи километров от отчего дома уехала учиться венгерка Богларка Фехер, чтобы досконально выучить казахский язык и окунуться в национальную культуру
Преподаватель онлайн-курсов казахского Ирина Цой делится секретами успешного изучения государственного языка
В Алматинской области растет популярность разговорных клубов казахского языка
Урджарская находка: принцесса или жрица?
В поисках «мурано», или За удовольствие нужно платить
Иллюзия реальности, или Поле чудес в стране дураков
И крупный цветочек
Первая из легенд
HTTP⁄⁄Наследники_графа_Калиостро
Платформа для диалога
Затравленная тема
Парад стихий
В защиту права на авторство
История в камне
Скажи!
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
Где в Казахстане проживает больше всего мужчин
Гулявший с ножом житель Павлодара напугал прохожих
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III
Экипаж самолета отравился бортовой едой в Алматы
В столице прошел международный фестиваль искусств «Айман приглашает»
Пятерку лучших бойцов Казахстана назвал Жалгас Жумагулов
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Пять новаций Социального кодекса
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023

Читайте также

В защиту права на авторство
Платформа для диалога
Очередная ярмарка вакансий пройдет в столице
Поиски увенчались успехом

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]