Бектенов поручил сотрудничать с фондами по обучению лиц с инвалидностью

Олжас Бектенов поручил взаимодействовать с общественными фондами по вопросам обучения и трудоустройства лиц с инвалидностью, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства директор ОФ ITeachMe Захира Бегалиева сообщила о проводимой организацией работе по подготовке и переобучению людей с особыми потребностями.

Общественный фонд специализируется на предоставлении образовательных программ, реализации трудовых прав лиц с инвалидностью, а также обучении цифровым профессиям молодежи с инвалидностью и из малообеспеченных семей по таким направлениям, как мобилография, графический дизайн, СММ, ИИ, разработка сайтов и многое другое.

Курсы ведутся на трех языках – казахском, русском и жестовом. За 4 года фонд выпустил более 1 тысячи студентов.

Выпускники работают в банках, ведут социальные страницы предпринимателей, некоторые открывают свой бизнес.

Премьер-министр поблагодарил фонд IteachMe за вклад в социализацию граждан с особыми потребностями и подчеркнул важность данной работы.