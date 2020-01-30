Дорогами Тинкай

Зачастую, когда люди знакомятся с Тинкай и узнают, что она изучает национальную историю и культуру Казахстана, испытывают небольшой диссонанс: почему у девушки со славянской внешностью такой интерес к этой теме? Тинкай, отвечая на этот вопрос, сказала, что в этом нет ничего удивительного, и для нее культура казахского народа не чужая.

– Казахская национальная культура – часть большой древней тюркской культуры. Что-то хорошо сохранилось у нас, что-то хорошо сохранилось у других народов – у алтайцев, например, или у народа саха. Я за то, чтобы каждый народ сохранял свою этническую независимость, зерно своей культуры, потому что мы нужны миру в своем разнообразии. Да, я люблю эту культуру, да, я не казашка, во мне есть немного тюркской крови, но это мой выбор. Я не считаю, что нужно быть представителем какой-то нации, чтобы болеть за национальную идею. Тинкай – это мой творчес­кий псевдоним, а родители назвали меня Татьяна. Тинкай – это древнетюркское имя, я когда-то давно взяла по созвучию, потому что мне понравилось. А потом оказалось, что оно тюркское, я стала писать книги, и это стало моим творческим псевдонимом.

По словам девушки, в детстве она думала о драконах, о мире с «той стороны» и о волшебстве. Думая о том, как попасть в зазеркалье и исследовать его, она позже поняла, что удивительные миры – рядом, и не нужно искать дверь, чтобы попасть туда. Нужно просто исследовать тот мир, в котором ты живешь, и этот мир – Казахстан.

Чтобы понять, насколько уникален мир природы и родная страна, Тинкай объездила весь Казахстан. Ее поразили и степи Сарыарки, и невероятные пейзажи плато Устюрт на Мангышлаке, и Южный, и Восточный Казахстан. О каждом своем путешествии она рассказывает не как обыч­ный турист. Все сакральные места, где она побывала, Тинкай исследовала, пытаясь понять корни духовности.

– Мангышлак на самом деле – это дно океана. Плато Устюрт является его частью, – говорит она. – О его фантастических пейзажах нельзя просто слушать или рассматривать фото. На Мангышлак нужно ехать! Обязательно побывайте в урочище Бозжира и на мысе Жыгылган. Центральный Казахстан, колыбель кочевых цивилизаций, нужно посетить как минимум ради Улытау. В сарыаркинских степях, воспетых Курмангазы, зарождалась казахская государственность. А Зайсан, Бухтарма, озеро Маркаколь, гора Белуха в Восточном Казахстане? Разве интересно путешествовать за границей, не исследовав сначала свою страну? Поезжайте в Туркестан, посетите мавзолеи Ходжи Ахмеда Ясави и Арыстанбаба, мой любимый Сайрам-Угам, а еще каньон Аксу в заповеднике Аксу-Жабаглы в горах Тянь-Шаня. Я не могу сказать, что меня поражает больше всего. Я люблю Актау и Каспий, я бы тоже хотела каждый день купаться в море.

Но советую побывать и в Караганде – городе шахтеров и ссыльной интеллигенции. Это переплетение людских судеб придало ему присутствие рабочих традиций и в то же время интеллекта. Под Карагандой расположен бывший Карлаг. Его зинданы до сих пор вселяют ужас. А рядом с Усть-Каменогорском находятся Алтай и фантастические места древней истории. И конечно, нужно съез­дить в неф­тяной Атырау. В каж­дом регионе найдется то самое духовное, или сакральное, место, которое не повторится больше ни в одном месте Казахстана и даже планеты. И я считаю, что свою Родину нужно знать. И не просто ехать и отдыхать. Нужно исследовать, запоминать, записывать и впитывать дух своей страны. Это потрясающая история, это наша бесценная культура, традиции, обычаи. Многие увлекаются чудесами чужих земель или пытаются понять культурные коды других народов. Но ведь и свой еще не до конца осознан. А знаем ли мы сами, куда нам двигаться дальше и как нам жить на своей земле, в гармонии с природой и друг с другом? Знают ли наши дети свои истоки, умеют ли ценить своих предков и историю?

Если задуматься, то наш зов к путешествиям, праздник Нау­рыз, поклонение огню, многие народные обычаи и традиции – от кочевой цивилизации и тенгрианства. Тенгрианство для меня не религия. Это мировоззрение, образ мышления и жизни. Тему Тенгри я предпочитаю понимать через собственное осознание и транслировать через творчество. Упор делаю на то, чтобы рассказать о Тенгри через природу.

Наши предки умели жить в гармонии с природой. Для них это было так же естественно, как нам сейчас жить в городах и пользоваться онлайн-банкингом и разговаривать по мобильному. Да, это здорово облегчает жизнь, но кто из степняков, подобно нашим прадедам, сейчас может разглядеть спутник в ручке ковша Большой Медведицы? А когда-то это было в порядке вещей, такой взгляд считался зорким. А еще наши предки могли, приложив ухо к земле, понять, табун ли лошадей скачет к аулу или их меньше, чем табун, есть ли там всадники, есть ли хромые животные. То, что сейчас нам кажется сверхспособностью, раньше было нормой. Мы покорили космос, но утеряли многое другое. Мир можно изучать до бесконечности, можно научиться трансплантировать органы, жить с искусственным сердцем, но, чтобы понять дух своей Родины, нужно жить в гармонии и взаимодействии с природой, – говорит Тинкай.

По словам Тинкай, она еще не исследовала Костанай и Северный Казахстан.

Несмотря на страсть к путе­шест­виям, Тинкай считает, что не любит туризм в его общепринятом виде, когда люди едут отдохнуть, лежать на берегу, спать и есть. По ее мнению, курортный туризм совсем не подходит для изучения сакральной природы своей Родины.

– Курортный туризм – это не про сакральное и духовное. Курорт­ный туризм – это про релакс. А сакральные места нужно изучать, напрягая свою душу и мозги. Возможно, я не права, и мое мнение многие не поддержат, но хорошие дороги, туалеты и придорожный сервис приведут к сакральным местам толпы туристов, которые просто не будут готовы к духовному опыту и даже могут нанести урон, – считает она.

Тинкай написала две книги – «Қазтабан» и «Казахстанец». «Қазтабан» посвящена 25-летию независимости. Повесть завоевала Гран-при на республиканском литературном конкурсе «Алтын тобылғы» в 2016 году.

– Почему был написан «Қаз­табан»? Меня очень удручало незнание и особенно отсутствие интереса у многих наших сооте­чественников к родной культуре. Более того, мне кажется, что понятие «родная культура» размылось. Оно утратило четкие контуры и воспринимается всеми по-разному. Конечно, решение этой проблемы глобальное. Но я посчитала, что одним из способов помочь в этом может стать литература. Поэтому и была написана эта повесть, которая содержит актуальные вопросы современного общества, в том числе межнационального общения. Это зарисовки и описание древних и современных тюркских традиций, краткий курс истории географии Казахстана, это тенгрианская и казахская мифологическая база, упоминание об известных деятелях и ключевых событиях нашей культуры, – рассказывает она.

– Но главным образом я постаралась заложить широкую базу для осознания Тенгри. По сути, я писала учебник, но получилась художественная повесть. Повест­вование в книге идет от лица трех героев. Вы спросили и о второй книге. «Казахстанец» стал результатом моих двухлетних экспедиций, но написала я ее всего за один месяц. Основная тема – это природа. Но, кроме этого, я отвечаю еще на вопрос «кто такой современный казах­станец?», поэтому описывала людей, но поняла, что нельзя говорить о человеке, не рассказывая об окружающей его природе. В книге речь идет о моем любимом Мангышлаке, об Устюрте, Актау, Каспие. Также и о Южном Казахстане, и об Алматинской области. Конечно, не обошла и Нур-Султан, в котором я сейчас, собственно, и живу, переехав из Алматы, – говорит Тинкай.

Кроме исследований, Тинкай Кретова активно работает в «Национальной волонтерской сети», где координирует волонтерский корпус. Кроме того, она ведет передачу «Кең дала» на «Kazakh TV». Посмотреть ее можно каждую пятницу в 21.15, а также на YouTube.

– Работая в «Национальной волонтерской сети», я узнала, что есть такое направление, как этноволонтерство. Я продвигаю этнонаправление, национальную культуру и дружбу народов. И хотя никогда не идентифицировала себя как волонтер, я, наверное, все-таки этноволонтер по жизни. Для меня это стиль жизни, а не ее отдельная часть. Для меня духовная культура Великой степи всегда являлась приоритетом – все, что касается взаимодействия человека с космосом, с Богом, с природой.

Может ли обычный казахстанец попасть в экспедицию, путешествовать по стране так же, как Тинкай?

– На самом деле, когда человек хочет путешествовать, он путешествует. Для этого не нужны какие-то специальные сборы, объявления, какой-то координационный центр. Нужно проявить намерение. Когда я решила исследовать Казахстан, я просто открылась возможнос­тям. А их миллион. В экспедициях нужны любые люди, – говорит она. – Например, в археологических экспедициях я была волонтером. Это востребовано, это открыто, в любом регионе Казахстана это может сделать любой человек. В какие-то экспедиции я ездила в качестве журналиста. В другие – в роли блогера.

Где-то я была сценаристом, телеведущей. Возможностей очень много. Можно работать в дорожно-транспортной компании, исследовать дороги, замерять глубину ям и толщину дорожного покрытия. Можно ездить поваром в экспедиции. Очень часто требуются повара. Ты просто берешь и думаешь, как ты можешь быть полезен в любой экспедиции, и едешь, используя все свои навыки. Это может сделать каждый. Есть же еще туристические поездки. Возможностей очень много, можно найти интересные, не попсовые джип-туры, экстрим-туры, конные туры. Это не проблема. Я много путешествовала одна. Если мне был интересен Южный Казах­стан, я его исследовала в одиночестве. И полюбила его, и нашла там много точек, где можно реализовывать свой интерес. Если человек хочет путешествовать, он просто едет и открывает для себя новые двери, новые возможности. Есть друзья, которые собираются вместе и ездят по стране.

Наверное, жизнь любого человека заключается в том, что сначала расставляются приоритеты, и по ним уже реализуются планы. Нужно грамотно организовывать свой график, режим года. Очень здорово, если сопоставлять свой режим с солярными циклами. В общем, если выстраивать свой день в соответствии с солнцем, если прислушиваться к себе, к природе, к биоритмам, к месту, к земле, на которой ты живешь, то можно гораздо продуктивнее использовать свое время. У нас есть столько времени, сколько у нас есть. На что его потратить – мы решаем сами, – заключила Тинкай.