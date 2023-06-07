Дожди без облаков Свежий выпуск 7 июня 2023 г. 2:30 377 Рысбек Жантыкеев Продбезопасность столицы обеспечивается и ее окраинами, в том числе свою лепту вносит ТОО «Агрофирма Green Star», выращивающее зеленую продукцию. фото автора Гектары, принадлежащие хозяйству, столь ухожены, что посмотреть на них приезжают из столицы многие высокие гости. За 11 лет существования агрофирма смогла создать современный высокотехнологичный сельскохозяйственный кластер. На ее полях выращиваются картофель и морковь. Урожай закладывается в овощехранилище, находящееся здесь же. С октября по апрель продукция отгружается в торговую сеть Астаны. Есть и участки с сочной кормовой травой. Последняя идет на корм бычков, что содержатся на откормочной площадке. Не так давно автору этих строк довелось побывать в образцовом хозяйстве. На поле застал трактор с сеялкой – шли последние дни весенней горячей кампании. Бороздил гектары за баранкой механизатор Кумысбек Дукенбаев. Как выяснилось, сеял кормовую траву. Опыта в этом деле ему не занимать – на тракторе работает с юности. Его общий стаж превышает 40 лет. По соседству ярким зеленым ковром стелется поле с многолетней травой – донником. На небе не видать облаков, но посевы влажные, ибо окропляются обильным искусственным дождем, льющимся из поливных установок. Длина последних – 420 м. Двигается установка по кругу, но охватывает практически все поле. Выпадают из зоны полива лишь небольшие крайние уголки, и они отнесены к богаре, засеваются кормовым житняком. Об этом рассказал заместитель директора фирмы Дидар Кабдрахманов. По его словам, дождевальная установка Bayer была смонтирована и запущена в работу в 2013 году. Вода подается через мощную насосную станцию по трубам, которые уложены под землей. Там же проходят и электрические кабели. Скорость передвижения агрегата и давление воды регулируются. Установка очень хорошо себя зарекомендовала и стала залогом обильных укосов. Кстати, их в ТОО «Агрофирма Green Star» осуществляют за один летний сезон трижды. А при благоприятных погодных условиях – и четырежды. И это при наших считающихся северными широтах! На картофельном поле фирмы ведется гребнеобразование, говоря простым языком – окучивание насаждений. Делает это техника со специальным навесным оборудованием. Тракторы двигаются по полю, оставляя за собой длинные, от края до края, ровненькие полосы – гребни. По их центру вот-вот проклюнутся картофельные ростки. Но как удается безошибочно определять линию гребнеобразования? Оказалось, все просто: в кабинах тракторов установлены GPS-навигаторы, и именно они безошибочно «ведут» технику по полю. Учредитель ТОО «Агрофирма Green Star» Бейбиткан Кабдрахманов рассказал, что с самого начала, когда появилась фирма, было решено использовать только интенсивные методы земледелия. Остановили выбор на голландской технологии и не прогадали. – Все наши земли составляют 1 200 гектаров,– рассказывает Бейбиткан Кабдрахманов. – Выращиваем картофель, морковь, свеклу, ячмень, кукурузу и кормовые травы. В среднем ежегодно собираем порядка 4 тысяч тонн картофеля, 1,5 тысячи тонн моркови. Эти две культуры закладываются на хранение в овощехранилище. Затем с октября по апрель отпускаются в торговую сеть Астаны. Таким образом фирма вносит посильный вклад в продовольственную безопасность столицы. У нее есть еще одна аффилированная компания, которая специализируется на откорме бычков и лошадей. Поэтому налажена еще и поставка свежего мяса в торговые точки мегаполиса. В целом здесь создан успешный сельскохозяйственный кластер, который занимает свою нишу на рынке. Фирма развивается и строит планы на будущее. «Дожди» над ее полями позволяют не зависеть от капризов «небесной канцелярии» и получать стабильно высокие урожаи. И этот пример достоин подражания. #Астана #сельское хозяйство #Акмолинская область #полив #урожай #поливные установки