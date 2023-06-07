Дожди без облаков

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Рысбек Жантыкеев

Продбезопасность столицы обеспечивается и ее окраинами, в том числе свою лепту вносит ТОО «Агрофирма Green Star», выращивающее зеленую продукцию.

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Гектары, принадлежащие хозяйству, столь ухожены, что посмотреть на них приезжают из столицы многие высокие гости. За 11 лет существования агрофирма смогла создать современный высокотехнологичный сельскохозяйственный кластер. На ее полях выращиваются картофель и морковь. Урожай закладывается в овощехранилище, находящееся здесь же.

С октября по апрель продукция отгружается в торговую сеть Астаны. Есть и участки с сочной кормовой травой. Последняя идет на корм бычков, что содержатся на откормочной площадке.

Не так давно автору этих строк довелось побывать в образцовом хозяйстве. На поле застал трактор с сеялкой – шли последние дни весенней горячей кампании. Бороздил гектары за баранкой механизатор Кумысбек Дукенбаев. Как выяснилось, сеял кормовую траву. Опыта в этом деле ему не занимать – на тракторе работает с юности. Его общий стаж превышает 40 лет.

По соседству ярким зеленым ковром стелется поле с многолетней травой – донником. На небе не видать облаков, но посевы влажные, ибо окропляются обильным искусственным дождем, льющимся из поливных установок. Длина последних – 420 м.

Двигается установка по кругу, но охватывает практически все поле. Выпадают из зоны полива лишь небольшие крайние уголки, и они отнесены к богаре, засеваются кормовым житняком.

Об этом рассказал заместитель директора фирмы Дидар Кабдрахманов. По его словам, дождевальная установка Bayer была смонтирована и запущена в работу в 2013 году. Вода подается через мощную насосную станцию по трубам, которые уложены под землей. Там же проходят и электрические кабели. Скорость передвижения агрегата и давление воды регулируются.

Установка очень хорошо себя зарекомендовала и стала залогом обильных укосов. Кстати, их в ТОО «Агрофирма Green Star» осуществляют за один летний сезон трижды. А при благоприятных погодных условиях – и четырежды. И это при наших считающихся северными широтах!

На картофельном поле фирмы ведется гребнеобразование, говоря простым языком – окучивание насаждений. Делает это техника со специальным навес­ным оборудованием. Тракторы двигаются по полю, оставляя за собой длинные, от края до края, ровненькие полосы – гребни. По их центру вот-вот проклюнутся картофельные ростки.

Но как удается безошибочно определять линию гребнеобразования? Оказалось, все просто: в кабинах тракторов установлены GPS-навигаторы, и именно они безошибочно «ведут» технику по полю.

Учредитель ТОО «Агрофирма Green Star» Бейбиткан Кабд­рахманов рассказал, что с самого начала, когда появилась фирма, было решено использовать только интенсивные методы земледелия. Остановили выбор на голландской технологии и не прогадали.

– Все наши земли составляют 1 200 гектаров,– рассказывает Бейбиткан Кабдрахманов. – Выращиваем картофель, морковь, свеклу, ячмень, кукурузу и кормовые травы. В среднем ежегодно собираем порядка 4 тысяч тонн картофеля, 1,5 тысячи тонн моркови. Эти две культуры закладываются на хранение в овощехранилище. Затем с октября по апрель отпускаются в торговую сеть Астаны.

Таким образом фирма вносит посильный вклад в продовольственную безопасность столицы. У нее есть еще одна аффилированная компания, которая специализируется на откорме бычков и лошадей. Поэтому налажена еще и поставка свежего мяса в торговые точки мегаполиса. В целом здесь создан успешный сельскохозяйственный кластер, который занимает свою нишу на рынке.

Фирма развивается и строит планы на будущее. «Дожди» над ее полями позволяют не зависеть от капризов «небесной канцелярии» и получать стабильно высокие урожаи. И этот пример достоин подражания.

#Астана #сельское хозяйство #Акмолинская область #полив #урожай #поливные установки

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