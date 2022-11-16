Древний, таинственный, «усатый»

А вы знали, что у курганов бывают усы? Причем самые настоящие. Во время одной их экспедиций краеведы из Семея обнаружили погребальное захоронение с каменными грядами, очень похожими на усы.

Сооружен этот курган был, вероятно, на стыке двух тысячелетий и датируется примерно I веком до н.э. или I веком н.э. Предварительный осмотр показал, что главный объект исследования, как и предполагалось, – это традицион­ное погребальное сооружение тасмолинской культуры (эпоха раннего железа). Курган с «усами» расположен у северного подножия горного массива Семейтау.

По данным специалистов, с VII–VI века до н.э. и примерно до начала нашей эры на территории Центрального Казахстана сущест­вовала тасмолинская культура. Название она получила от урочища Тасмола в Карагандинской области. Характерной особеннос­тью этой культуры являются курганы с «усами».

Сначала их обнаруживали в центральных регионах нашей страны, потом оказалось, что они довольно распространены вплоть до Монголии. В Семейском регионе они встречаются только на левом берегу Иртыша, на правом берегу таких захоронений не найдено. Захоронения характерны тем, что от центрального кургана отходят два «уса» на восток, это каменные выкладки либо насыпи из песка. Самая большая длина «усов», которую наблюдали краеведы, – 350 м. Это район пещеры Коныр Аулие в Абайском районе.

«Усы» обнаруженного погребального комплекса намного скромнее – их длина 50 м. Интересно, что курган по своему типу немного отличается от традиционных, где были основной курган и два направленных на восток «уса». В основном в таком кургане хоронили человека, а в погребениях на концах «усов» – головы лошади, или зажигали там жертвенный огонь.

– Наш курган не совсем обычный. Рядом с основным захоронением, где, скорее всего, лежит человек, есть три спутника: два из них в диаметре составляют два метра, а самый маленький, расположенный между ними – один метр. Почему курганы расположены именно так, точно сказать невозможно. Но мы можем предположить, что они имели не только ритуальное значение, но и использовались как астрономи­ческий комплекс для ориентирования в пространстве и во времени. Наши предки при помощи визирных линий, проходящих на восходе от цент­рального кургана через конец одного из «усов» и ровно между ними, выясняли момент летнего, зимнего солн­цестояния, весеннего и осеннего равноденствия, – рассказал краевед Павел Жуков. – Знания представителей Тасмолинской культуры были очень значительными, потому что люди жили в единении с природой, перед глазами – звездное небо, а значит, наблюдения неизбежны. Вот отсюда сведения о движении небесных тел по небосклону. Они знали куда больше, чем мы с вами!

Удивляют замеры, почти все цифры – круглые. Диаметр основного кургана – 7,5 м, а его высота – 0,5 м. Высота курганов-спутников – 0,2 м. Длина «усов» – 50 м, а расстояние между их концами – 30 м. Видимо, шагомер был проверенным способом измерения расстояния у древних поселенцев.

Несколько лет назад в предгорьях Дельбегетея краеведы исследовали еще один курган с «усами». Он был интересен тем, что между каменными грядами «усов» гораздо позже были сделаны еще два захоронения в виде небольших курганов. Возможно, люди, считая это место святым, похоронили вблизи кургана своих родственников.

Что скрывает недавно обнаруженный краеведами курган, узнают позднее археологи. Краеведы же провели лишь наружные замеры кургана и курганов-спутников доступными им измерительными приборами.

Именно этот курганный комплекс остался целым, не тронутым ни грабителями древности, ни современными «копателями». Рассмотрев его строение, краеведы пришли к выводу, что здесь есть основное захоронение человека – это большой курган с каменно-земляной насыпью, диаметр которого достигает 16,5 м. Рядом по центру расположен меньший курган – 5,5 м в диаметре, в котором по обычаю хоронили лошадь усопшего или только голову коня.

От центрального кургана идут два «уса», завершающиеся небольшими курганчиками диамет­ром 4,6 и 5,5 м. При этом длина южного «уса» составила 71 м, а северного – 100,4 м, расстояние между ними по крайним точкам – 63,7 м. Еще одна особенность: на южном «усе» археологи зафиксировали четыре круговые каменные выкладки, одна из которых представляла собой вертикальную стелу. А вот на северном «усе» подобных каменных кругов насчитали семь по всей длине каменной гряды.

– Длина «усов» у кургана разнится почти на 30 метров. Почему это так, сказать сложно. Пока в историографии по изучению курганов с «усами» нет четкого мнения о предназначении этих удивительных могильников. Интересно, что на «усах» четко выделены особые точки – круговые каменные выкладки, на которых, скорее всего, приносились жерт­вы богам. Более детально об их предназначении можно будет сказать после проведенных раскопок: скорее всего, под этими каменными кругами археологи смогут обнаружить ритуальные захоронения жертвенных животных или выжженную землю, – предположил Павел Жуков.

Кстати, с двух сторон от цент­рального кургана в 200 и 100 мет­рах располагаются еще два кургана-спутника, диаметр которых почти одинаков – около 11 м.

Еще более любопытной оказалась находка большого погребального комплекса, который располагался примерно в полукилометре от исследуемого краеведами кургана с «усами». По всей видимости, эти погребения относятся к той же сакской эпохе, что и их «усатый» сосед. Но по времени они чуть «моложе», потому что характерных «усов» у них уже нет, а вот насыпь такая же – каменно-земляная.

В этом комплексе 27 курганов различного диаметра, причем практически все они разграблены в глубокой древности. Примечательно, что ни визуальный ­осмотр, ни «прозвон» могильников при помощи металлоискателя не дали никаких результатов – это редкость.

Кстати, кроме погребальных комплексов железного века во всей долине, окруженной невысокими горами Семейтау, нет больше никаких следов пребывания древнего человека. Скорее всего, поселение где-то есть, но не в этой долине, видимо, считавшейся у саков-иссидонов священной, а потому редко посещаемой.

Среди археологов, исследующих этот исторический феномен, нет единого мнения об истинном предназначении каменных гряд, по дуге отходящих от основного кургана. По одной из версий, «усы» – это руки, которые протягиваются к восходящему солнцу. Собственно, поэтому они и расположены с восточной стороны. Это говорит о том, что племена, оставившие нам эти курганы, были солнцепоклонниками.

По другой версии, которая, была высказана на основе экс­периментов и опытов, курган с «усами» – это не только могила вождя или предка рода, но и древний астрономический комплекс. По точкам на «усах» можно определить время весеннего и осеннего равноденствия, зимнего и летнего солнцестояния. А вот исследователи курганов на Южном Урале даже утверждают, что на «усах» они нашли точки, связанные с движением не только Солнца, но Луны и даже Венеры.

«Усы» кургана на местности прослеживаются с большим трудом, в чем «заслуга» местных жителей. Они по своему неведению разрушают археологические памятники. Ведь камни, что лежат под ногами, хороший строительный материал. Так зачем же идти за аналогом в горы? Опасен для захоронений период сенокоса. Косилки на тракторах сгребают не только сено, но и камни, лежащие на выкладке этих усов. По словам краеведов, без спутниковых снимков обнаружить «усы» было бы почти невозможно.

Курганы с «усами» – практически неизученные памятники тасмолинской культуры. Необходимы археологические раскопки, а также полноценные исследования топографов и астрономов. Кто знает, может быть, будущим исследователям курганов с «усами» удастся раскрыть новые, ранее неизвестные страницы истории.