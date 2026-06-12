О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, совершенствования законодательства Республики Казахстан о выборах и прокуратуре

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие конституционные законы Республики Казахстан:

1. В Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан»:

1) по всему тексту:

слова «Сената и Мажилиса Парламента», «Мажилиса Парламента», «Парламента», «Парламента или Мажилиса Парламента», «Мажилиса», «Мажилисом Парламента» заменить соответственно словами «Курултая» и «Курултаем»;

слова «Республики», «Республике», «Республики Казахстан», «Республике Казахстан» заменить соответственно словами «Республики Казахстан», «Республике Казахстан»;

слова «выборщик», «выборщиков», «(выборщиков)», «(выборщиком)», «(выборщик)», «(выборщике)», «(выборщиками)», «(выборщикам)», «(выборщики)», «(выборщика)», «(выборщиках)» исключить;

2) в статье 1:

слова «районов, городов областного значения,» исключить;

слова «Мажилиса Парламента и» исключить;

3) в статье 3:

в пункте 1 слова «районов, городов областного значения,» исключить;

пункт 2 исключить;

4) в статье 4:

в пункте 3 слова «признанные судом недееспособными» заменить словами «недееспособность которых признана судом»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Не может быть кандидатом в Президенты Республики Казахстан, в депутаты Курултая Республики Казахстан, маслихатов, в акимы, а также кандидатом в члены иного органа местного самоуправления гражданин Республики Казахстан:

1) имеющий судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

2) вина которого в совершении коррупционного преступления или коррупционного правонарушения признана судом в установленном законом порядке.»;

5) статью 7 исключить;

6) в статье 9:

в абзаце первом пункта 1 слова «, депутатов Сената Парламента» исключить;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Депутаты Курултая избираются по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа.»;

в пункте 3 слова «областей, городов республиканского значения и столицы» заменить словами «столицы, областей и городов республиканского значения»;

7) в пункте 3 статьи 10:

часть первую изложить в следующей редакции:

«3. Территориальные избирательные комиссии образуются Центральной избирательной комиссией, а окружные избирательные комиссии по выборам депутатов в маслихаты и участковые избирательные комиссии – соответствующими территориальными избирательными комиссиями.»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Срок полномочий избирательных комиссий составляет пять лет. Срок полномочий членов избирательных комиссий во вновь образованных или сформированных после преобразования административно-территориальных единицах устанавливается согласно срокам полномочий соответствующих избирательных комиссий.»;

8) в пункте 4-1 статьи 11:

слова «информационно-коммуникационной» заменить словом «цифровой»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Подведомственная организация, обеспечивающая сопровождение цифровых систем Центральной избирательной комиссии, осуществляет сбор и обработку персональных данных без согласия субъекта с целью обеспечения организации и проведения выборов.»;

9) в статье 12:

подпункты 2) и 2-1) изложить в следующей редакции:

«2) организует подготовку и проведение выборов Президента и депутатов Курултая;

2-1) рассматривает вопрос о допуске политических партий к участию в выборах депутатов Курултая и части депутатов маслихатов, избираемых по партийным спискам;»;

подпункт 2-2) исключить;

в подпункте 5) слова «Парламента, по отзыву депутатов Мажилиса Парламента, избранных по одномандатным территориальным избирательным округам» заменить словом «Курултая»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) устанавливает форму и текст бюллетеня для голосования по выборам Президента и депутатов Курултая, форму бюллетеней для голосования по выборам депутатов маслихатов, акима и членов иных органов местного самоуправления, порядок их изготовления, а также степень защищенности, формы списков избирателей, подписного листа для сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов в Президенты и для сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов в акимы, иных избирательных документов, форму урн из прозрачного материала для голосования и образцы печатей избирательных комиссий, порядок хранения избирательных документов; обеспечивает изготовление избирательных бюллетеней по выборам Президента и депутатов Курултая;»;

дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) признает проведение выборов Президента, депутатов Курултая на отдельных избирательных участках или административно-территориальных единицах недействительным в случаях, предусмотренных настоящим Конституционным законом;»;

подпункт 13) исключить;

в подпункте 16-7) слова «информационно-коммуникационной» заменить словом «цифровой»;

10) в статье 14:

в подпункте 4-1) слова «и представления их для всеобщего ознакомления» исключить;

подпункт 5) исключить;

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) признает проведение выборов депутатов маслихата, акима, на отдельных избирательных участках недействительным в случаях, предусмотренных настоящим Конституционным законом;»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) организует повторные выборы депутатов маслихатов, акима, а также выборы вместо выбывших депутатов маслихатов;»;

11) в пункте 1 статьи 15-1 слова «Мажилиса Парламента и» исключить;

12) в подпунктах 2), 3), 4) и 6) статьи 16-1 слова «Мажилиса Парламента и» исключить;

13) в подпункте 4-1) статьи 18 слова «с ограниченными возможностями» заменить словами «с инвалидностью»;

14) в статье 19:

в пункте 2 слова «законодательными актами» заменить словом «законами»;

пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

«2-1. Не может быть членом избирательной комиссии:

лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления или коррупционного правонарушения признана судом в установленном законом порядке;

лицо, недееспособность которого признана судом или дееспособность которого ограничена судом;

лицо, выдвинутое и (или) избранное на основании предложения политической партии или иного общественного объединения, финансируемого со стороны международных организаций и международных общественных объединений, зарубежных государственных органов, иностранных юридических лиц и иностранных граждан, а также лиц без гражданства.»;

в пункте 3:

в части первой слова «областных, городов республиканского значения и столицы территориальных избирательных комиссий» заменить словами «территориальных избирательных комиссий столицы, областей, городов республиканского значения»;

в части второй цифры «9-1)», «66» заменить соответственно цифрами «8)», «65»;

в части третьей слова «педагогической, научной или иной творческой» заменить словами «преподавательской, научной, творческой»;

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Осуществление полномочий члена территориальной избирательной комиссии на профессиональной постоянной основе приостанавливается вышестоящей избирательной комиссией в пределах срока полномочия на период нахождения:

в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

в учебном отпуске.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. При выявлении нарушений должностных полномочий или требований настоящего Конституционного закона со стороны члена избирательной комиссии избирательная комиссия вправе вынести предупреждение.

Неоднократное нарушение должностных полномочий или требований настоящего Конституционного закона в течение шести месяцев членом избирательной комиссии, осуществляющим полномочия на профессиональной постоянной основе, в течение избирательной кампании иным членом избирательной комиссии влечет прекращение полномочий члена избирательной комиссии маслихатом, сформировавшим состав комиссии по представлению соответствующей территориальной избирательной комиссии или вышестоящей избирательной комиссии.»;

пункт 8 дополнить частью второй следующего содержания:

«На временное вакантное место вышестоящая избирательная комиссия при необходимости назначает члена избирательной комиссии до выхода члена избирательной комиссии, у которого был приостановлен срок полномочий.»;

15) в статье 20:

в подпункте 2) пункта 2 слова «областей, городов республиканского значения и столицы» заменить словами «столицы, областей, городов республиканского значения»;

части вторую, третью, четвертую, пятую, шестую и седьмую пункта 6 исключить;

пункт 8 после слова «информации,» дополнить словами «поставленного на учет уполномоченным органом в области масс-медиа в соответствии с законодательством Республики Казахстан о масс-медиа»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Члены территориальной, окружной, участковой избирательных комиссий на период подготовки и проведения выборов могут по их желанию освобождаться по решению комиссии от выполнения производственных или служебных обязанностей с оплатой за счет средств, выделенных на проведение выборов.

Членам избирательных комиссий, являющимся государственными служащими, на период подготовки и проведения выборов сохраняется их основная заработная плата.

Иным членам избирательных комиссий на этот период устанавливается заработная плата из расчета трех минимальных заработных плат за счет средств, выделенных на проведение выборов.

При этом исчисление заработной платы производится за фактически отработанное время.

Оплата сверхурочной работы, работы в праздничные и выходные дни, труда в ночное время членов избирательных комиссий осуществляется исходя из расчета трех минимальных заработных плат за счет средств, выделенных на проведение выборов.»;

16) часть первую пункта 1 статьи 20-1 изложить в следующей редакции:

«1. В качестве наблюдателей допускаются граждане Республики Казахстан, достигшие восемнадцатилетнего возраста, от политических партий, а также иных аккредитованных общественных объединений, некоммерческих организаций.»;

17) статью 21 изложить в следующей редакции:

«Статья 21. Избирательные округа и их система

1. В Республике Казахстан при выборах депутатов маслихатов, акимов, членов иных органов местного самоуправления создается и используется система территориальных избирательных округов.

2. При выборах Президента Республики Казахстан и депутатов Курултая единым общенациональным избирательным округом является вся территория Республики Казахстан.

3. При выборах депутатов маслихатов, акима на территории соответствующей административно-территориальной единицы образуется территориальный избирательный округ.

При выборах депутатов маслихатов по одномандатным территориальным избирательным округам избирательные округа образуются с учетом административно-территориального деления регионов и численности избирателей.

4. При выборах членов иных органов местного самоуправления образуются многомандатные территориальные избирательные округа, охватывающие территории городских и сельских местных сообществ.»;

18) часть первую пункта 1 статьи 22 исключить;

19) в статье 23:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. В воинских частях, на судах, принадлежащих Республике Казахстан и находящихся в день выборов в плавании, в домах отдыха, в санаторно-курортных организациях, на лечении в стационарных условиях, в местах нахождения граждан, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства, в организациях с непрерывно действующим производством, в местах организации труда вахтовым методом, в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, могут образовываться избирательные участки, входящие в избирательные округа, соответственно, по месту их дислокации, порта приписки судна или расположения. При представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах создаются избирательные участки, относящиеся к избирательному округу, на территории которого находится Министерство иностранных дел Республики Казахстан.»;

пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:

«Особенности функционирования избирательных участков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, определяются в соответствии с их внутренним порядком пропускного режима при его наличии.»;

пункт 5 дополнить словами «и местах нахождения избирательных комиссий»;

20) в статье 24:

в пункте 1 предложение второе исключить;

в пункте 4:

предложение второе после слова «отчество» дополнить словами «(если оно указано в документе, удостоверяющем личность)»;

предложение третье исключить;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Списки избирателей по избирательным участкам, образованным в домах отдыха, в санаторно-курортных организациях, на лечении в стационарных условиях, в местах нахождения граждан, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства, в организациях с непрерывно действующим производством, местах организации труда вахтовым методом, специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, а также при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах, на судах, принадлежащих Республике Казахстан и находящихся в день выборов в плавании, составляются на основе данных, представляемых руководителями названных учреждений, соответствующими акимами, руководителями названных представительств и капитанами судов.

Списки избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания (в домах отдыха, в санаторно-курортных организациях, на лечении в стационарных условиях, в организациях с непрерывно действующим производством, в местах организации труда вахтовым методом, в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, а также при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах, на судах, принадлежащих Республике Казахстан и находящихся в день выборов в плавании), подлежат обязательному уточнению по состоянию на день, предшествующий дню голосования.»;

пункт 9 исключить;

21) в статье 25:

подпункт 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«3) по избирательным участкам, образованным в домах отдыха, в санаторно-курортных организациях, на лечении в стационарных условиях, в местах нахождения граждан, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства, в организациях с непрерывно действующим производством, в местах организации труда вахтовым методом, специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, на судах, принадлежащих Республике Казахстан и находящихся в день выборов в плавании, включаются все граждане, которые в день проведения голосования будут находиться в названных учреждениях и организациях или на борту судна;»;

пункт 2 исключить;

22) статью 26 изложить в следующей редакции:

«Статья 26. Ознакомление со списками избирателей

1. Избирателям представляются списки избирателей по избирательным участкам, образованным по месту жительства граждан, для ознакомления с данными о себе, за пятнадцать дней до дня голосования.

Избирателям, находящимся в избирательных участках, образованных в воинских частях, на судах, принадлежащих Республике Казахстан и находящихся в день выборов в плавании, в домах отдыха, в санаторно-курортных организациях, на лечении в стационарных условиях, в местах нахождения граждан, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства, в организациях с непрерывно действующим производством, в местах организации труда вахтовым методом, специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, при загранучреждениях Республики Казахстан в иностранных государствах, списки избирателей представляются для ознакомления с данными о себе, за пять дней до дня голосования (в избирательных участках, образованных при проведении выборов членов иных органов местного самоуправления, – за семь дней до дня голосования).

2. Каждый гражданин вправе проверить данные о себе в списках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение в список или исключение из списка, а также допущенные в списке неточности в данных об избирателе. Заявления о необходимости включения в списки избирателей, исключения из них либо исправлений в списках избирателей рассматриваются соответствующей избирательной комиссией в день поступления заявления в избирательную комиссию. В случае отклонения заявления избирательная комиссия безотлагательно выдает заявителю копию мотивированного решения об отклонении его заявления. Решение может быть обжаловано в соответствующий суд по месту нахождения избирательной комиссии, который рассматривает жалобу в день ее поступления. При положительном для заявителя решении исправление в списке избирателей или включение невключенного избирателя в список производится избирательной комиссией немедленно.

3. График работы участковых избирательных комиссий, за исключением дня голосования, определяется соответствующими территориальными избирательными комиссиями.»;

23) в статье 27:

в части второй пункта 1 слово «Иностранцам» заменить словами «Иностранным гражданам»;

в пункте 4:

подпункт 1) части первой изложить в следующей редакции:

«1) государственным органам, органам местного государственного управления, а также их должностным лицам при исполнении должностных полномочий;»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Запрещается осуществление фото- и (или) видеосъемки заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования.»;

24) в статье 28:

в части первой пункта 1 слова «законодательными актами» заменить словом «законами»;

в пункте 3:

в части третьей слова «кандидаты в депутаты Сената Парламента,», «Мажилиса Парламента и» исключить;

часть шестую дополнить словами «, за исключением политических партий и кандидатов, использующих собственные интернет-ресурсы, аккаунты в онлайн-платформах»;

в части восьмой:

слова «Мажилиса Парламента по партийным спискам» заменить словом «Курултая»;

слова «Сената Парламента, Мажилиса Парламента по одномандатным территориальным избирательным округам, депутатов» исключить;

часть первую пункта 5 дополнить словами «, а также использование агитационных материалов, изготовленных не на текущую кампанию»;

25) часть первую статьи 29 изложить в следующей редакции:

«Кандидат в Президенты, в депутаты маслихата, в акимы, в члены иного органа местного самоуправления, политическая партия, выдвинувшая партийный список, выступают с предвыборной программой своей будущей деятельности. Предвыборная программа не должна провозглашать идеи насильственного изменения основ конституционного строя, посягательства на территориальную целостность, Суверенитет и Независимость Республики Казахстан, нарушения общественного порядка, подрыва национальной безопасности, войны, вооруженных конфликтов, социального, расового, национального, этнического, религиозного превосходства или розни, культа жестокости и насилия, а также призывы к совершению таких действий.»;

26) в статье 31:

часть вторую пункта 2 исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Доверенное лицо должно быть гражданином Республики Казахстан, достигшим восемнадцатилетнего возраста, не может быть кандидатом в Президенты, в депутаты Курултая, маслихатов, в акимы, членом иных органов местного самоуправления, членом какой бы то ни было избирательной комиссии, лицом, занимающим должность политического государственного служащего.»;

27) пункт 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:

«1. В день голосования и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается.»;

28) в статье 33:

пункт 1 после слова «самоуправления» дополнить словами «, а также отзыв депутатов маслихатов, избранных по одномандатным территориальным избирательным округам,»;

в подпункте 5) пункта 2 слова «Парламента и» исключить;

в пункте 3 слова «граждан», «финансировании выборов в Республике» заменить соответственно словами «иностранных граждан», «финансировании и ином обеспечении мероприятий, связанных с выборами в Республике Казахстан,»;

29) в статье 34:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Предвыборная агитация кандидатов в Президенты, в депутаты маслихата, политических партий, выдвинувших партийные списки, может финансироваться из средств, образуемых в установленном настоящим Конституционным законом порядке избирательных фондов.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Запрещается привлечение кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими партийные списки, финансирования или принятие иной материальной помощи, помимо избирательных фондов.»;

в пункте 3:

подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции:

«1) личные средства кандидатов, средства политических партий;

2) средства, выделенные кандидату выдвинувшим его общественным объединением Республики Казахстан;»;

предложение первое подпункта 3) изложить в следующей редакции:

«3) добровольные пожертвования граждан и организаций Республики Казахстан.»;

в пункте 4:

в абзаце первом слово «пяти» заменить «десяти рабочих»;

абзац третий исключить;

в пункте 6 слова «в банковских учреждениях» заменить словами «кандидатами, политическими партиями в банках, определенных Центральной избирательной комиссией, на основании письменной информации»;

предложение первое пункта 7 дополнить словами «по истечении периода обжалования соответствующего решения в соответствии с настоящим Конституционным законом»;

30) пункт 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«1. Финансирование избирательных мероприятий при выборах Президента, депутатов Курултая, маслихатов, членов иных органов местного самоуправления, а также отзыв депутатов маслихатов, избранных по одномандатным территориальным избирательным округам, осуществляются Центральной избирательной комиссией.»;

31) в статье 38:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. На избирательных участках, образованных на судах, принадлежащих Республике Казахстан и находящихся в день выборов в плавании, в воинских частях, отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства, в организациях с непрерывно действующим производством, в домах отдыха, в санаторно-курортных организациях, на лечении в стационарных условиях, местах организации труда вахтовым методом, специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, а также при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах, участковая избирательная комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список. Перечень таких участков утверждается соответствующей избирательной комиссией не позднее чем за семь дней, а при проведении выборов членов иных, кроме маслихатов, органов местного самоуправления – не позднее чем за три дня до выборов.»;

пункт 4 исключить;

32) в статье 39:

в пункт 1 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

в пункте 1-1 слова «ограниченными возможностями» заменить словом «инвалидностью»;

33) пункт 2 статьи 40 исключить;

34) в статье 41:

в пункте 3 слова «(списков выборщиков)» исключить;

в часть третью пункта 6 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

в части первой пункта 6-1 слово «всеобщего» исключить;

35) в статье 43:

пункт 2 исключить;

в части второй пункта 3-1:

в предложении третьем слова «больше чем соответствующее число письменных заявлений, то все избирательные бюллетени» заменить словами «больше, чем число письменных заявлений, то избирательные бюллетени по соответствующим выборам»;

в предложении четвертом слово «всех» заменить словом «соответствующих»;

подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«1) общее число избирателей на участке;»;

в пункте 7-1 слова «(территориальная избирательная комиссия при выборах депутатов Сената)» исключить;

часть первую пункта 8-1 изложить в следующей редакции:

«8-1. Копия протокола о результатах голосования по избирательному округу вывешивается в помещении окружной избирательной комиссии для всеобщего ознакомления и находится в помещении в течение трех дней.»;

предложение первое части первой пункта 9 изложить в следующей редакции:

«9. При выявлении соответствующей вышестоящей избирательной комиссией ошибок, несоответствий в протоколах участковых избирательных комиссий, а также при сомнении в правильности подсчета голосов эта комиссия вправе принять решение о повторном подсчете голосов избирателей соответствующей участковой избирательной комиссией.»;

36) в статье 44:

дополнить пунктами 1-1 и 2-1 следующего содержания:

«1-1. Центральная избирательная комиссия при установлении итогов выборов Президента, депутатов Курултая по представлению соответствующей территориальной избирательной комиссии может признать их проведение на отдельных избирательных участках или административно-территориальных единицах недействительным, если в ходе голосования или при подсчете голосов либо определении результатов голосования на участке имели место нарушения настоящего Конституционного закона.»;

«2-1. Территориальная избирательная комиссия при установлении итогов выборов депутатов маслихата, акима, а также иных органов местного самоуправления по представлению соответствующей нижестоящей избирательной комиссии может признать их проведение на отдельных избирательных участках недействительным, если в ходе голосования или при подсчете голосов либо определении результатов голосования на участке имели место нарушения настоящего Конституционного закона.»;

в пункте 5:

часть первую изложить в следующей редакции:

«5. В сообщении Центральной избирательной комиссии указываются: дата выборов, общее число граждан, включенных в списки избирателей и принявших участие в голосовании; общее число баллотировавшихся кандидатов в Президенты; число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям; число избирателей, голосовавших вне помещения для голосования; число политических партий, участвовавших в выборах; число административно-территориальных единиц, в которых будет проведено повторное голосование; число голосов, поданных за каждого кандидата в Президенты, за каждую политическую партию по соответствующей административно-территориальной единице; число бюллетеней с отметкой в строке «Против всех»; избранный Президент с указанием фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства, а также в зависимости от усмотрения кандидата сведения о его принадлежности к политической партии, национальной принадлежности.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«В сообщении соответствующей территориальной избирательной комиссии указываются: дата выборов, общее число граждан, включенных в списки избирателей и принявших участие в голосовании; общее число избирательных округов, избранные депутаты маслихатов, избираемые по одномандатным территориальным избирательным округам; общее число баллотировавшихся кандидатов; число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям; число избирателей, голосовавших вне помещения для голосования; число политических партий, участвовавших в выборах депутатов маслихатов; число административно-территориальных единиц (избирательных округов), в которых будет проведено повторное голосование; число голосов, поданных за каждого кандидата в депутаты маслихата, избираемые по одномандатным территориальным избирательным округам, в акимы, члены иных органов местного самоуправления, за каждую политическую партию по соответствующей административно-территориальной единице; число бюллетеней с отметкой в строке «Против всех»; избранные депутаты маслихатов, избираемые по одномандатным территориальным избирательным округам, акимы, члены иных органов местного самоуправления с указанием фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства, а также в зависимости от усмотрения кандидата сведения о его принадлежности к политической партии, национальной принадлежности.»;

37) в пункте 2-1 статьи 48 слова «ограниченными возможностями» заменить словом «инвалидностью»;

38) в пункте 2 статьи 50:

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) нарушения прав граждан на проверку данных о себе в списке избирателей;»;

дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) привлечения финансирования или принятия иной материальной помощи, помимо избирательных фондов;»;

39) статью 51 изложить в следующей редакции:

«Статья 51. Выборы Президента Республики Казахстан

1. Выборы Президента Республики Казахстан проводятся раз в семь лет не позднее двух месяцев до окончания срока его полномочий и не могут совпадать по срокам с выборами нового состава Курултая.

2. В случаях, установленных пунктом 2 статьи 51 Конституции Республики Казахстан, выборы Президента Республики Казахстан проводятся в течение двух месяцев со дня объявления Курултаем о проведении выборов в соответствии с правилами, установленными настоящим Конституционным законом. Сроки проведения избирательных мероприятий определяются Центральной избирательной комиссией.»;

40) статью 51-1 исключить;

41) статью 53 изложить в следующей редакции:

«Статья 53. Объявление выборов Президента Республики Казахстан

1. Выборы Президента объявляются Курултаем не менее чем за пять месяцев до окончания срока полномочий Президента.

2. В случаях, установленных пунктом 2 статьи 51 Конституции Республики Казахстан, выборы Президента объявляются в течение семи дней со дня досрочного освобождения от должности Президента в связи с добровольным уходом в отставку, устойчивой неспособностью осуществлять свои обязанности по состоянию здоровья или отрешением Президента от должности, либо со дня его смерти.»;

42) в статье 54:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Для избрания Президентом гражданин должен удовлетворять требованиям, установленным пунктом 2 статьи 43 Конституции, а также обладать избирательным правом в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 35 Конституции и настоящим Конституционным законом.»;

в пункте 2:

в части первой слова «и настоящим Конституционным законом» исключить;

в части третьей:

слова «а процедура» заменить словом «процедура»;

слова «в соответствии с решением Конституционного Совета Республики об официальном толковании пункта 2 статьи 41 Конституции» исключить;

часть четвертую исключить;

43) в статье 56:

в пункте 4:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность);»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) индивидуальный идентификационный номер;»;

44) подпункт 1) части первой пункта 7 статьи 59 после слова «отчества» дополнить словами «(если оно указано в документе, удостоверяющем личность)»;

45) в пункт 2 статьи 65 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

46) статью 66-1 исключить;

47) в пункте 1 статьи 68 слова «Председателя Сената,» исключить;

48) главу 11 исключить;

49) в статье 85:

подпункт 3) пункта 1 и пункт 4 исключить;

в пункте 5 цифры «41» заменить цифрами «43»;

50) в статье 86 слова «пунктом 4 статьи 51», «статьи 33» заменить соответственно словами «пунктом 3 статьи 54», «статьи 35»;

51) в статье 87:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Право выдвижения кандидатов в депутаты Курултая принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в установленном законодательством порядке.»;

в пункте 2:

часть третью дополнить словами «по выборам в депутаты маслихата»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Одно и то же лицо может быть выдвинуто кандидатом в депутаты Курултая и кандидатом в депутаты маслихатов по партийным спискам одновременно.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Выдвижение кандидатов в депутаты Курултая начинается за шестьдесят дней и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за сорок дней до выборов, если иное не установлено при назначении выборов.»;

пункт 6 исключить;

52) пункт 5 статьи 88 исключить;

53) в статье 89:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Регистрация партийных списков, представленных политическими партиями, осуществляется Центральной избирательной комиссией.»;

пункты 4-1, 4-2 и 4-3 исключить;

в пункте 7 слова «, кандидата по одномандатному территориальному избирательному округу» исключить;

54) пункт 1-1 статьи 90 исключить;

55) в статье 92-1:

в заголовке слова «, кандидата в депутаты Мажилиса Парламента» исключить;

в пункте 2:

в подпунктах 1) и 2) части первой слова «пять», «десять» заменить соответственно словами «пятнадцать», «тридцать»;

в части второй слова «сто», «пятьсот» заменить соответственно словами «триста», «полторы тысячи»;

пункт 3 исключить;

56) статью 93-2 исключить;

57) в статье 94:

в пункте 1 слова «или окружную» исключить;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. На основании протоколов участковых избирательных комиссий соответствующие территориальные избирательные комиссии составляют протокол о результатах голосования, который подписывается председателем и членами комиссии и пересылается в соответствующие территориальные избирательные комиссии не более чем в двухдневный срок со дня голосования.»;

пункт 2 изложить следующей редакции:

«2. Соответствующие территориальные избирательные комиссии составляют протокол о результатах голосования, который подписывается председателем и членами комиссии и пересылается в Центральную избирательную комиссию не более чем в трехдневный срок со дня голосования.»;

в пункте 3 слова «и окружных» исключить;

58) в статье 95:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Центральная избирательная комиссия по представлению соответствующей территориальной избирательной комиссии или обращениям граждан может признать недействительными выборы депутатов Курултая на отдельных избирательных участках или административно-территориальных единицах, если в ходе выборов или при подсчете голосов либо при определении результатов выборов на не менее чем одной четвертой части от общего числа участков или административно-территориальных единиц имели место нарушения настоящего Конституционного закона. В этом случае Центральной избирательной комиссией назначается повторное голосование на соответствующем избирательном участке или в административно-территориальной единице.»;

в пункте 2 слова «и по тем же кандидатам» исключить;

пункт 3 исключить;

59) предложение первое пункта 1 статьи 96 изложить в следующей редакции:

«1. Если выборы депутатов Курултая были признаны недействительными, Центральная избирательная комиссия принимает решение о проведении повторных выборов депутатов Курултая.»;

60) в статье 99:

в заголовке слова «Мажилиса и выборов депутатов вместо выбывших» заменить словом «Курултая»;

в пункте 1 слова «Мажилиса и выборы депутатов вместо выбывших» заменить словом «Курултая»;

пункт 2 исключить;

61) в статье 100:

в пункте 1 слова «Сената, Председателя Мажилиса» заменить словом «Курултая»;

в пункте 3 слова «или избирательных округов» исключить;

62) в пункте 5 статьи 101 слова «, депутатов Сената Парламента» исключить;

63) в статье 102 цифры «86», «33» заменить соответственно цифрами «88», «35»;

64) пункт 6 статьи 103 дополнить словами «на выборах депутатов маслихатов»;

65) в части второй пункта 1-1 статьи 104:

слова «в качестве депозита» исключить;

слова «минимальном размере» заменить словами «размере минимальной»;

66) в абзаце первом части первой пункта 3 статьи 106 слова «областей, городов республиканского значения и столицы» заменить словами «столицы, областей, городов республиканского значения»;

67) пункты 2 и 3 статьи 108 изложить в следующей редакции:

«2. Районные, городские избирательные комиссии на основании протоколов окружных избирательных комиссий по результатам голосования не позднее чем в двухдневный срок со дня выборов устанавливают результаты голосования выборов депутатов в районные и городские маслихаты.

3. Районные, городские, районные в городе, окружные избирательные комиссии немедленно пересылают в вышестоящие избирательные комиссии протоколы участковых избирательных комиссий по результатам голосования в ходе выборов депутатов маслихатов столицы, областей, городов республиканского значения.

Избирательные комиссии столицы, областей, городов республиканского значения на основании указанных протоколов не более чем в двухдневный срок со дня выборов устанавливают результаты голосования выборов депутатов в маслихаты столицы, областей, городов республиканского значения.»;

68) в статье 113-1:

в части первой пункта 2:

предложение первое исключить;

в предложении втором слова «города районного значения, села, поселка, сельского округа» исключить;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Выборы акима назначаются соответствующей территориальной избирательной комиссией в течение двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий акима или образования, изменения границ (присоединение, выделение или разделение) соответствующей административно-территориальной единицы и проводятся со дня их назначения в течение сорока дней.»;

69) в статье 113-3:

пункт 4 дополнить частью второй следующего содержания:

«Одно и то же лицо не может одновременно выдвигаться кандидатом в депутаты маслихата и в акимы, а также в акимы по разным избирательным округам.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за двадцать пять дней до дня проведения выборов акимов, если иное не установлено при назначении выборов.»;

70) в статье 113-4:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Кандидат в акимы в случае его самовыдвижения должен быть поддержан не менее чем одним процентом голосов от общего числа избирателей соответствующего избирательного округа, имеющих право голосовать, представляющих не менее половины населенных пунктов (административно-территориальной единицы), при их наличии в избирательном округе.»;

пункт 5 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) индивидуальный идентификационный номер;»;

71) пункты 2 и 14 статьи 113-5 изложить в следующей редакции:

«2. Кандидат, за исключением кандидата, выдвинутого политической партией, вносит из своих средств на счет местных исполнительных органов избирательный взнос в однократном размере минимальной заработной платы, установленном законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и действующем на 1 января соответствующего финансового года.

Политическая партия, выдвинувшая кандидата, вносит из своих средств на счет местных исполнительных органов избирательный взнос за каждого выдвинутого кандидата в однократном размере минимальной заработной платы, установленном законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и действующем на 1 января соответствующего финансового года.

Внесенный взнос возвращается кандидату или политической партии в случаях, если по итогам выборов кандидат избран акимом или по итогам голосования кандидат набрал не менее пяти процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, а также в случае смерти кандидата. Во всех остальных случаях внесенный взнос возврату не подлежит и обращается в доход местного бюджета.»;

«14. Регистрация кандидата начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за двадцать дней до дня проведения выборов акимов, если иное не установлено при назначении выборов.»;

72) в статье 113-6:

в пункте 1 слова «в период со дня регистрации и» исключить;

в пункте 2 слова «до регистрации» заменить словами «до голосования»;

73) статью 113-9 изложить в следующей редакции:

«Статья 113-9. Повторное голосование при выборах акима, повторные выборы акима

1. Если кандидаты набрали наибольшее одинаковое количество голосов, территориальная избирательная комиссия принимает решение о проведении повторного голосования.

2. Повторное голосование проводится в установленные соответствующей территориальной избирательной комиссией сроки, но не более чем в месячный срок, на тех же избирательных участках и по тем же спискам избирателей, составленным для проведения первоначальных выборов, с соблюдением требований настоящего Конституционного закона. О проведении повторного голосования сообщается в средствах массовой информации.

3. Если выборы были признаны недействительными, территориальная избирательная комиссия принимает решение о проведении повторных выборов.

4. Повторные выборы проводятся не позднее чем в месячный срок после первоначальных выборов. Голосование проводится на тех же избирательных участках и по тем же спискам избирателей, составленным для проведения первоначальных выборов.

Избирательные мероприятия, осуществление которых предусмотрено при повторных выборах, проводятся в соответствии с настоящим Конституционным законом в сроки, определяемые территориальной избирательной комиссией.»;

74) в заголовке главы 13-2 слова «Мажилиса Парламента и» исключить;

75) статью 113-12 после слов «отзыва депутата» дополнить словом «маслихата»;

76) статью 113-13 после слов «отзыва депутата», «отзыве депутата», «отзыву депутата» дополнить словом «маслихата»;

77) пункт 1 статьи 113-14 после слова «депутата» дополнить словом «маслихата»;

78) в статье 113-15:

пункт 1 после слова «депутата» дополнить словом «маслихата»;

пункт 2 после слов «направляет депутату» дополнить словом «маслихата»;

пункт 3 после слова «депутата» дополнить словом «маслихата»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. С момента принятия решения о проведении голосования соответствующей избирательной комиссией депутату маслихата, избранному по одномандатному территориальному избирательному округу, и инициатору его отзыва предоставляется право на проведение агитации относительно отзыва в течение трех календарных дней.»;

79) в статье 113-16:

заголовок после слова «депутата» дополнить словом «маслихата»;

в части первой пункта 5 слова «Мажилиса Парламента или» исключить;

80) в подпункте 2) пункта 1 статьи 114 слово «кончина» заменить словом «смерть»;

81) в статье 115 цифры «33» заменить цифрами «35»;

82) статью 129 исключить;

83) статью 133 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Установить, что действие пунктов 2 и 3 статьи 88 настоящего Конституционного закона распространяется на политические партии, участвующие в первых выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, получившие установленные проценты голосов избирателей на выборах депутатов Мажилиса Парламента 19 марта 2023 года.».

2. В Конституционный закон Республики Казахстан от 2 ноября 1995 года «О республиканском референдуме»:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

«Конституционный закон Республики Казахстан «О всенародном референдуме»;

2) по всему тексту:

слова «республиканского референдума», «Республиканский референдум», «республиканском референдуме», «республиканским референдумом», «в республиканском референдуме» заменить соответственно словами «всенародного референдума», «Всенародный референдум», «всенародном референдуме», «всенародным референдумом», «во всенародном референдуме»;

слова «республики», «Республики», «Республике», «Республики Казахстан», «Республике Казахстан» заменить соответственно словами «Республики Казахстан», «Республике Казахстан»;

3) в статье 3:

в подпункте 2) слово «независимости» заменить словами «Суверенитета, Независимости»;

в подпункте 7) слова «Палат Парламента» заменить словом «Курултая»;

4) в пункте 1 статьи 5 слова «признанные судом недееспособными» заменить словами «недееспособность которых признана судом»;

5) в подпункт 2) статьи 9 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

6) в пункте 1 статьи 11:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) Курултаю Республики Казахстан, который выдвигает инициативу о назначении референдума перед Президентом Республики Казахстан. Выдвижение инициативы осуществляется на заседании Курултая и оформляется соответствующим постановлением Курултая;»;

в подпункте 3) слова «обращается с инициативой о назначении референдума к Президенту» заменить словами «выдвигает инициативу о назначении референдума перед Президентом»;

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) Қазақстан Халық Кеңесі, который выдвигает инициативу о назначении референдума перед Президентом Республики Казахстан. Выдвижение инициативы осуществляется на заседании сессии Қазақстан Халық Кеңесі и оформляется соответствующим решением Қазақстан Халық Кеңесі;»;

в подпункте 4) слова «обладающих правом на участие», «все области, столицу Республики» заменить соответственно словами «имеющим право участвовать», «столицу Республики Казахстан, все области»;

7) в статье 12:

в пунктах 1 и 2 слова «каждой области, столицы Республики Казахстан» заменить словами «столицы Республики Казахстан, каждой области»;

пункты 4 и 5 после слов «отчеств», «отчество» дополнить словами «(если оно указано в документе, удостоверяющем личность)»;

8) пункт 4 статьи 14 после слова «отчества» дополнить словами «(если оно указано в документе, удостоверяющем личность)»;

9) в статье 17:

абзац первый и подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«Президент Республики Казахстан по инициативе Курултая, Правительства, Қазақстан Халық Кеңесі или граждан Республики Казахстан о назначении референдума принимает одно из следующих решений:

1) о проведении референдума;»;

в подпункте 2) слова «внесения изменений и дополнений в Конституцию,» исключить;

пункт 1-1 исключить;

10) в статье 18:

в заголовке и абзаце первом пункта 1 слово «назначении» заменить словом «проведении»;

в пункте 2 слово «инициаторов» заменить словом «инициатора»;

в пункте 3 слово «назначении» заменить словом «проведении»;

11) в статье 31:

в части второй пункта 3 слово «Изменения» заменить словами «Проект Конституции, изменения»;

в пункте 5 слова «Закона и» заменить словами «Закона или»;

12) предложение первое пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:

«1. По обращению Президента Республики Казахстан, Председателя Курултая, не менее одной пятой части от общего числа депутатов Курултая, Премьер-Министра Конституционный Суд решает в случае спора вопрос о правильности проведения всенародного референдума.».

3. В Конституционный закон Республики Казахстан от 18 декабря 1995 года «О Правительстве Республики Казахстан»:

1) по всему тексту:

слова «Республики», «Республики Казахстан», заменить словами «Республики Казахстан»;

слова «Мажилиса Парламента», «Мажилисом Парламента», «Мажилисом Парламента или Парламентом», «Парламент», «Парламента», «Парламенту», «Парламентом», «Мажилисе Парламента» заменить соответственно словами «Курултая», «Курултаем», «Курултай», «Курултаю» «Курултае»;

2) в абзаце первом пункта 1 статьи 3-1 слово «Казахстана» заменить словами «Республики Казахстан»;

3) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«1. Правительство Республики Казахстан действует в пределах срока полномочий Курултая Республики Казахстан и слагает свои полномочия перед вновь избранным Курултаем.»;

4) пункт 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«4. При отклонении отставки Правительства или его члена Президент Республики Казахстан поручает ему дальнейшее осуществление обязанностей.»;

5) в статье 8:

в подпункте 2) слова «научной или иной» заменить словом «научной,»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации, за исключением случаев, когда это является их должностными обязанностями в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

6) подпункт 5-2) статьи 9 изложить в следующей редакции:

«5-2) по согласованию с Президентом Республики Казахстан определяет систему государственного планирования;»;

7) в части второй пункта 1 статьи 10 слова «Парламентом законов или до непринятия Парламентом законов» заменить словами «Курултаем законов или до отклонения Курултаем законопроектов»;

8) пункт 4 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«4. Члены Правительства подотчетны Курултаю в случае, предусмотренном подпунктом 17) статьи 56 Конституции Республики Казахстан.»;

9) в пункте 1 статьи 13 слова «законодательного акта» заменить словом «закона»;

10) в подпункте 2) пункта 1 статьи 19 слово «, Парламентом» заменить словами «Казахстан, Курултаем, Қазақстан Халық Кеңесі».

4. В Конституционный закон Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»:

1) по всему тексту слова «Республики», «республики», «Республики Казахстан» заменить словами «Республики Казахстан»;

2) в статье 1:

в части третьей пункта 1 слова «законодательных актов» заменить словом «законов»;

в пункте 2:

часть первую изложить в следующей редакции:

«2. Судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан в целях защиты прав, свобод и законных интересов человека, гражданина, организаций, а также исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров Республики Казахстан.»;

часть вторую после слова «Каждому» дополнить словом «человеку»;

часть четвертую после слова «гражданского,» дополнить словом «административного,»;

3) в подпункте 1) пункта 2 статьи 3 слово «республики» исключить;

4) в статье 5 слова «другими законодательными актами» заменить словами «иными законами»;

5) в статье 16:

в подпункте 6) пункта 1 слова «области, городе республиканского значения и столице» заменить словами «столице, области и городе республиканского значения»;

в части второй пунктов 2 и 2-1 слова «соответствующей области, города республиканского значения, столицы» заменить словами «столицы, соответствующей области, города республиканского значения»;

6) пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«1. Верховный Суд – высший судебный орган по гражданским, административным, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, который в предусмотренных законом случаях рассматривает отнесенные к его подсудности судебные дела и дает разъяснения по вопросам судебной практики.»;

7) абзац первый пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«1. Председатель Верховного Суда одновременно является судьей Верховного Суда в течение срока его полномочий и наряду с выполнением обязанностей судьи:»;

8) в подпункте 5) пункта 1 статьи 22 цифры «2», «47» заменить соответственно цифрами «3», «50»;

9) часть вторую пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«Судья – должностное лицо государства, наделенное в установленном Конституцией Республики Казахстан и настоящим Конституционным законом порядке полномочиями по осуществлению правосудия, выполняющее свои обязанности на постоянной основе и являющееся носителем судебной власти.»;

10) предложение первое пункта 1 статьи 25 после слова «Конституцией» дополнить словами «Республики Казахстан»;

11) в статье 27:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Судья не может быть задержан, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких и особо тяжких преступлений, содержаться под стражей, подвергнут домашнему аресту, приводу, административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Президента Республики Казахстан, основанного на заключении Высшего Судебного Совета, либо без согласия Курултая Республики Казахстан соответственно.»;

в пункте 2 слова «законодательными актами» заменить словом «законами»;

12) в пункте 2 статьи 28:

в части первой:

слова «с занятием» заменить словом «занятием»;

слова «научной или иной» заменить словом «научной,»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Судьи не вправе состоять в политической партии, профессиональном союзе, выступать в поддержку или с осуждением какой-либо политической партии или общественно-политического движения.»;

13) в пункте 4 статьи 30:

в части одиннадцатой:

слова «вакантные должности Председателя,» заменить словами «вакантную должность»;

слова «Сенат Парламента» заменить словом «Курултай»;

в части двенадцатой:

слова «Сенат Парламента» заменить словом «Курултай»;

слово «девятой» заменить словом «десятой»;

14) в статье 31:

в пункте 1 слово «Сенатом» заменить словом «Курултаем»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Председатель Верховного Суда назначается Президентом Республики Казахстан по рекомендации Высшего Судебного Совета сроком на шесть лет.

Одно и то же лицо не может быть назначено в соответствии с Конституцией Председателем Верховного Суда более одного раза.»;

в частях первой и третьей пунктов 7 и 9 слова «Председатель и», «председатель и» заменить словами «Председатель Верховного Суда, в случае его назначения с должности судьи Верховного Суда,»;

15) пункт 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:

«2. Председатель Верховного Суда приносит присягу в порядке, определяемом Президентом Республики Казахстан.

Судьи Верховного Суда приносят присягу на заседании Курултая Республики Казахстан.»;

16) в статье 34:

подпункт 8) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«8) назначение, избрание судьи на другую должность и его переход на другую работу;»;

в пункте 3:

в подпункте 1):

слова «Сената Парламента» заменить словом «Курултая»;

слово «Председателя,» исключить;

подпункт 2) после слов «в отношении» дополнить словами «Председателя Верховного Суда,»;

17) пункт 1-1 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«1-1. Судья, прекративший свои полномочия в связи с назначением на другую должность Президентом Республики Казахстан или на должность судьи Конституционного Суда Республики Казахстан, имеет право на отставку и предусмотренные настоящей статьей выплаты и гарантии при условии соответствия требованиям, установленным настоящей статьей.»;

18) в пункте 2 статьи 47 цифры «9-1)», «66» заменить соответственно цифрами «8)», «65»;

19) в пунктах 2 и 5 статьи 56 слова «областях, столице» заменить словами «столице, областях»;

20) в статье 57:

в части второй пункта 2 слова «шести», «установленных» заменить соответственно словами «девяти», «утвержденных»;

в пункте 6 слова «Бюджетная заявка», «бюджетную заявку» заменить соответственно словами «Бюджетный запрос», «бюджетный запрос»;

21) пункт 6 статьи 59 изложить в следующей редакции:

«6. Действие пункта 1-1 статьи 35 настоящего Конституционного закона распространяется на лиц, прекративших полномочия судьи до введения его в действие, либо на судью, прекратившего свои полномочия в связи с назначением на должность судьи Конституционного Суда Республики Казахстан.».

5. В Конституционный закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года «О государственных символах Республики Казахстан»:

1) по всему тексту слова «местных судов» заменить словами «местных и других судов»;

2) в статье 4:

в части первой пункта 1:

в подпункте 1):

слова «Парламента, Сената и Мажилиса» заменить словом «Курултая»;

после слова «Правительства,» дополнить словами «Қазақстан Халық Кеңесі,»;

слова «и местных судов» заменить словами «, местных и других судов»;

в подпункте 2) слова «председателей палат Парламента Республики Казахстан, Премьер-Министра, Государственного советника» заменить словами «Вице-Президента Республики Казахстан, Председателя Курултая Республики Казахстан, Премьер-Министра, Председателя Қазақстан Халық Кеңесі»;

в подпункте 3):

слова «совместные и раздельные заседания Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, заседания координационных и рабочих органов палат Парламента» заменить словами «заседания Курултая Республики Казахстан, заседания координационного и рабочих органов Курултая»;

после слова «Правительства,» дополнить словами «сессии Қазақстан Халық Кеңесі,»;

слова «и местных судов» заменить словами «, местных и других судов»;

в подпункте 5) слова «председателей палат Парламента Республики Казахстан» заменить словами «Вице-Президента Республики Казахстан, Председателя Курултая»;

в подпункте 6) слова «председатели палат Парламента Республики Казахстан» заменить словами «Вице-Президент Республики Казахстан, Председатель Курултая Республики Казахстан»;

в подпункте 1) части первой пункта 2:

слово «Парламента,» заменить словом «Курултая,»;

после слова «Правительства,» дополнить словами «Қазақстан Халық Кеңесі,»;

слова «и местных судов» заменить словами «, местных и других судов»;

3) в статье 6:

в части первой пункта 1:

в подпункте 1):

слова «Парламента, Сената и Мажилиса» заменить словом «Курултая,»;

после слова «Правительства,» дополнить словами «Қазақстан Халық Кеңесі,»;

слова «и местных судов» заменить словами «, местных и других судов»;

в подпункте 2) слова «председателей палат Парламента Республики Казахстан, Премьер-Министра, Государственного советника» заменить словами «Вице-Президента Республики Казахстан, Председателя Курултая Республики Казахстан, Премьер-Министра, Председателя Қазақстан Халық Кеңесі»;

в подпункте 3):

слова «совместные и раздельные заседания Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, заседания координационных и рабочих органов палат Парламента» заменить словами «заседания Курултая Республики Казахстан, заседания координационного и рабочих органов Курултая»;

после слова «Правительства,» дополнить словами «сессии Қазақстан Халық Кеңесі,»;

слова «и местных судов» заменить словами «, местных и других судов»;

в части первой пункта 2:

в подпункте 1):

слова «Парламента Республики Казахстан, его Палат и их аппаратов, Бюро Палат Парламента» заменить словами «Курултая Республики Казахстан и его Аппарата, Бюро Курултая»;

после слов «Правительства Республики Казахстан и Аппарата Правительства Республики Казахстан,» дополнить словами «Қазақстан Халық Кеңесі»;

слова «и местных судов» заменить словами «, местных и других судов»;

в подпункте 2) слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

в подпункте 6):

слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

после слова «Правительства,» дополнить словами «Қазақстан Халық Кеңесі,»;

слова «и местных судов» заменить словами «, местных и других судов»;

4) в подпункте 2) пункта 1 статьи 8 слово «Парламента» заменить словом «Курултая».

6. В Конституционный закон Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Республики Казахстан»:

1) по всему тексту вносятся изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

2) в статье 1:

часть первую изложить в следующей редакции:

«Конституционный Суд Республики Казахстан (далее – Конституционный Суд) – независимый государственный орган, осуществляющий конституционный контроль и обеспечивающий верховенство Конституции Республики Казахстан на всей территории страны.»;

часть вторую после слова «должностных» дополнить словами «и иных»;

3) в статье 3:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Конституционный Суд состоит из Председателя и десяти судей.

2. Председатель Конституционного Суда назначается на должность Президентом Республики Казахстан и одновременно является судьей Конституционного Суда в течение срока полномочий.»;

пункт 3 после слова «назначается» дополнить словами «на должность»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Судьи Конституционного Суда назначаются на должность Президентом Республики Казахстан с согласия Курултая Республики Казахстан, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов.»;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Требования к судьям Конституционного Суда

1. Судьи Конституционного Суда являются лицами, занимающими ответственную государственную должность, статус и полномочия которых определяются Конституцией Республики Казахстан и настоящим Конституционным законом.

2. Судьи Конституционного Суда не вправе состоять в политической партии, профессиональном союзе, выступать в поддержку или с осуждением какой-либо политической партии или общественно-политического движения.

3. Должность судьи Конституционного Суда несовместима с депутатским мандатом, занятием иных оплачиваемых должностей, кроме преподавательской, научной, творческой деятельности, осуществлением предпринимательской деятельности, вхождением в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.

В случае, если судья Конституционного Суда на момент его назначения на должность состоит в политической партии, профессиональных союзах, он обязан выйти из них в течение десяти дней со дня его назначения.»;

5) предложение второе пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«Одно и то же лицо не может быть назначено в соответствии с Конституцией Республики Казахстан Председателем Конституционного Суда или судьей Конституционного Суда более одного раза.»;

6) в статье 8:

в пункте 1:

подпункт 2) после слова «установленном» дополнить словами «Конституцией Республики Казахстан и»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) судом возбуждено дело о признании его безвестно отсутствующим.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Приостановление или возобновление полномочий Председателя Конституционного Суда осуществляется Президентом Республики Казахстан.

Приостановление или возобновление полномочий заместителя Председателя Конституционного Суда осуществляется Председателем Конституционного Суда с уведомлением Президента Республики Казахстан.

Приостановление или возобновление полномочий иных судей Конституционного Суда осуществляется Председателем Конституционного Суда.

Решение о приостановлении полномочий принимается не позднее десяти дней со дня обнаружения оснований для приостановления полномочий.»;

7) в статье 9:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Прекращение полномочий Председателя и судей Конституционного Суда осуществляется Президентом Республики Казахстан.

Прекращение полномочий заместителя Председателя Конституционного Суда осуществляется Президентом Республики Казахстан по представлению Председателя Конституционного Суда.»;

пункты 3 и 4 исключить;

8) в статье 11:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Председатель и судьи Конституционного Суда в течение срока своих полномочий не могут быть задержаны, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких и особо тяжких преступлений, содержаться под стражей, подвергнуты приводу, домашнему аресту, административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, привлечены к уголовной ответственности без согласия Президента либо Курултая соответственно.

2. После регистрации повода к началу досудебного расследования в Едином реестре досудебных расследований досудебное расследование в отношении Председателя или судьи Конституционного Суда может быть продолжено только с согласия Генерального Прокурора Республики Казахстан, который вносит соответственно Президенту Республики Казахстан или в Курултай представление о даче согласия на задержание, содержание под стражей, привод, привлечение к уголовной или административной ответственности Председателя или судьи Конституционного Суда. В случаях, когда Председатель или судья Конституционного Суда задержан на месте преступления либо установлен факт приготовления или покушения на совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, либо им совершено тяжкое или особо тяжкое преступление, досудебное расследование в отношении него может быть продолжено до получения согласия Генерального Прокурора Республики Казахстан, но с обязательным его уведомлением в течение суток. Надзор за соблюдением законности в ходе расследования дела осуществляется Генеральным Прокурором Республики Казахстан.

Специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судьи Конституционного Суда проводятся с санкции Генерального Прокурора Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Лишение неприкосновенности Председателя и судей Конституционного Суда осуществляется Президентом Республики Казахстан либо Курултаем соответственно.»;

9) в статье 14:

в пункте 1 цифры «9-1)», «66» заменить соответственно цифрами «8)» и «65»;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Судье Конституционного Суда, полномочия которого досрочно прекращены по иным основаниям, не указанным в пункте 1 статьи 9 настоящего Конституционного закона, не зависящим от судьи и не носящим отрицательного характера, выплачивается выходное пособие в размере средней заработной платы за месяц при стаже судейской работы в Конституционном Суде не менее трех лет.»;

10) статью 23 изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Компетенция Конституционного Суда

1. Конституционный Суд в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 73 Конституции Республики Казахстан решает в случае спора вопрос о правильности проведения:

1) выборов Президента Республики Казахстан;

2) выборов депутатов Курултая Республики Казахстан;

3) всенародного референдума.

2. Конституционный Суд в соответствии с подпунктами 2), 3), 4) и 5) пункта 1 статьи 73 Конституции Республики Казахстан рассматривает на соответствие Конституции Республики Казахстан:

1) до подписания Президентом Республики Казахстан принятые Курултаем Республики Казахстан законы;

2) принятые Курултаем Республики Казахстан постановления;

3) международные договоры до их ратификации;

4) исполнение решений международных организаций и их органов.

3. Конституционный Суд в соответствии с подпунктами 6) и 7) пункта 1 и пунктом 6 статьи 73 Конституции Республики Казахстан дает:

1) официальное толкование норм Конституции Республики Казахстан;

2) заключения в случаях, установленных статьями 50 и 51 Конституции Республики Казахстан.

4. Конституционный Суд в соответствии с:

1) подпунктом 14) статьи 56 Конституции Республики Казахстан по результатам обобщения практики конституционного производства ежегодно направляет Курултаю Республики Казахстан послание о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан;

2) пунктом 2 статьи 73 Конституции Республики Казахстан рассматривает обращения Президента Республики Казахстан в случаях, предусмотренных подпунктом 11) статьи 46 Конституции Республики Казахстан, а также обращения судов в случаях, предусмотренных статьей 79 Конституции Республики Казахстан;

3) пунктом 3 статьи 73 Конституции Республики Казахстан по обращениям граждан Республики Казахстан рассматривает на соответствие Конституции Республики Казахстан нормативные правовые акты Республики Казахстан, непосредственно затрагивающие их права и свободы, предусмотренные Конституцией Республики Казахстан;

4) пунктом 4 статьи 73 Конституции Республики Казахстан рассматривает обращения Генерального Прокурора Республики Казахстан;

5) пунктом 5 статьи 73 Конституции Республики Казахстан рассматривает обращения Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан.

5. Конституционный Суд решает исключительно вопросы права и не дает оценку фактическим обстоятельствам, действиям и (или) бездействию должностных лиц и судей, послужившим поводом для обращения.»;

11) в пункте 5 статьи 25 цифры «72» заменить цифрами «73»;

12) в подпункте 6) пункта 1 статьи 27 слова «совместном заседании Палат Парламента» заменить словами «заседании Курултая»;

13) в пункте 1 статьи 36 слово «наравне» заменить словом «наряду»;

14) абзац первый пункта 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:

«1. Конституционное производство прекращается в случаях:»;

15) пункт 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«1. Заседание Конституционного Суда протоколируется. В случаях и в порядке, установленных Регламентом Конституционного Суда, на его заседании могут применяться аудио-, видеозапись.»;

16) статью 40 исключить;

17) в статье 42:

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Участник конституционного производства имеет следующие права:»;

дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

«6) изменять основание обращения, увеличивать или уменьшать его объем, отзывать поданное им обращение при отсутствии необходимости в проведении дополнительных процессуальных действий и до удаления состава судей в совещательную комнату;

7) признавать заявленные в обращении требования полностью или частично либо возражать против них.»;

пункт 3 исключить;

18) статью 43 изложить в следующей редакции:

«Статья 43. Виды обращений в Конституционный Суд

Видами обращений в Конституционный Суд являются заявления, обращения и представления судов, указанные в статьях 50, 51, 73 и 79 Конституции Республики Казахстан.»;

19) в статье 44:

в пункте 2:

в подпункте 4) слова «пунктом 3 статьи 91» заменить словами «статьей 93»;

в подпункте 5) слова «Парламента Республики Казахстан и республиканского» заменить словами «Курултая и всенародного»;

в подпункте 6) слова «, принятых Парламентом Республики Казахстан,» исключить;

в подпункте 7) слова «Парламента Республики Казахстан и его Палат» заменить словами «Курултая Республики Казахстан»;

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) наименование, дата принятия решений международных организаций и их органов в случае, если в обращении ставится вопрос о соответствии исполнения решений международных организаций и их органов Конституции Республики Казахстан;»;

в подпункте 12):

слово «Парламентом» заменить словом «Курултаем»;

слова «пунктом 1 статьи 47» заменить словами «пунктом 2 статьи 50»;

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) сведения о депутатах, инициировавших вопрос об отрешении от должности Президента Республики Казахстан, и их количестве; сведения о результатах голосования в Курултае; сведения о результатах расследования выдвинутого против Президента Республики Казахстан обвинения; сведения о заключении Верховного Суда Республики Казахстан об обоснованности выдвинутого обвинения; наименование, дата принятия и содержание актов, связанных с рассмотрением Курултаем вопроса об отрешении от должности Президента Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктами 13-1), 13-2) и 15-1) следующего содержания:

«13-1) сведения о реализации Президентом Республики Казахстан своего права, предусмотренного пунктом 1 статьи 50 Конституции Республики Казахстан;

13-2) сведения об отказе лица принять на себя полномочия Президента Республики Казахстан в случае, предусмотренном частью второй пункта 1 статьи 51 Конституции Республики Казахстан;»;

«15-1) сведения (при их наличии) об использовании гражданином других установленных законодательством способов защиты своих прав и свобод, а также законных интересов, включая права на судебную защиту;»;

в пункте 4:

в подпункте 2) слово «документы» заменить словами «доверенность или иной документ»;

подпункты 5) и 6) исключить;

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) копии устава, положения, свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации), если представителем субъекта обращения является уполномоченное лицо организации;»;

20) в статье 45:

в заголовке слово «граждан» исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Конституционный Суд по обращению граждан Республики Казахстан рассматривает на соответствие Конституции нормативные правовые акты Республики Казахстан, их отдельные положения, непосредственно затрагивающие их права и свободы, предусмотренные Конституцией Республики Казахстан.»;

в пункте 2:

абзац первый и подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«2. Обращение гражданина Республики Казахстан должно соответствовать следующим условиям допустимости:

1) оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применен судом и непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием субъекта обращения и по делу имеется вступивший в силу судебный акт апелляционной инстанции;»;

в подпункт 2) внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) имеются признаки нарушения прав и свобод самого субъекта обращения.»;

пункты 3 и 4 исключить;

21) в статье 46:

в подпункте 1):

цифры «72» заменить цифрами «73»;

слова «Парламента», «республиканского» заменить соответственно словами «Курултая», «всенародного»;

в подпункте 2) цифры «3)», «72» заменить соответственно цифрами «4)», «73»;

в подпункте 3) цифры «78» заменить цифрами «79»;

22) в статье 47:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Предварительное рассмотрение обращений на предмет внешней (формальной) проверки их соответствия компетенции Конституционного Суда, требованиям по надлежащему субъекту, форме и содержанию обеспечивает Аппарат Конституционного Суда в соответствии с настоящим Конституционным законом и Регламентом Конституционного Суда.»;

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Обращение подлежит возврату, если выявленное несоответствие является явным (очевидным) и не требует отдельного анализа и (или) экспертизы. Обращение возвращается на основании уведомления Аппарата Конституционного Суда по следующим основаниям:»;

подпункт 4) исключить;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) явно не соблюдены условия подачи обращения.»;

пункт 3 исключить;

в пункте 4 слова «подпунктах 2) и 4)» заменить словами «подпункте 2)»;

23) заголовок и пункт 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:

«Статья 48. Предварительное изучение обращения судьей (судьями) Конституционного Суда

1. Обращение, соответствующее установленным требованиям, передается Председателем одному или нескольким судьям для предварительного изучения.

В рамках предварительного изучения судья Конституционного Суда вправе истребовать относящиеся к предмету, основаниям и требованиям обращения дополнительные документы и справочную информацию, провести предварительный опрос уполномоченных представителей государственных органов и организаций. Указанные действия производятся на основании определения судьи-докладчика.

Результаты предварительного изучения докладываются на заседании Конституционного Суда. По результатам рассмотрения доклада принимается постановление Конституционного Суда о принятии или отказе в принятии обращения к конституционному производству.»;

24) в статье 53:

в части первой слова «При этом итоговое» заменить словом «Итоговое»;

в части третьей слова «поступления последнего обращения» заменить словами «принятия решения об их объединении»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«По заявлению, поданному в соответствии с частью второй пункта 1 статьи 51 Конституции Республики Казахстан, Конституционный Суд выносит итоговое решение в течение трех календарных дней.»;

25) в статье 57:

в пункте 1:

в подпункте 9) слова «Парламента Республики Казахстан или республиканского» заменить словами «Курултая Республики Казахстан или всенародного»;

подпункты 11), 12), 13) и 15) изложить в следующей редакции:

«11) содержание изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, рассмотренных Конституционным Судом;

12) процедуры, обстоятельства и факты, соблюдение или наличие которых проверялось в соответствии с Конституцией Республики Казахстан;

13) доводы правового характера в пользу решения (заключения), к которому пришел Конституционный Суд;»;

«15) постановляющая часть решения (заключения);»;

в пункте 2:

в подпункте 2) слова «в данном Конституционным Судом истолковании» заменить словами «в истолковании Конституционного Суда»;

подпункт 3) дополнить словами «полностью или в части»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. По итогам рассмотрения обращений о проверке конституционности исполнения решений международных организаций и их органов, отдельных положений этих решений Конституционный Суд принимает одно из следующих нормативных постановлений:

1) о признании исполнения решений международных организаций и их органов, отдельных положений этих решений соответствующим Конституции Республики Казахстан;

2) о признании исполнения решений международных организаций и их органов, отдельных положений этих решений не соответствующим Конституции Республики Казахстан.»;

26) в пункте 2 статьи 62 слова «указанные в пункте 1 настоящей статьи,» исключить;

27) в статье 63:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, признанные не соответствующими требованиям, установленным пунктом 7 статьи 2 и пунктами 1 и 5 статьи 43 Конституции Республики Казахстан, не могут быть вынесены на всенародный референдум.»;

в пункте 3:

в части первой слово «отменяются» заменить словами «прекращают свое действие»;

в части второй слова «правоприменительных», «в установленном порядке» заменить соответственно словами «государственных», «в порядке, установленном законом»;

в части третьей слова «отмены в установленном порядке» заменить словами «прекращения в установленном порядке действий»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Законы и иные правовые акты, их отдельные положения, признанные соответствующими Конституции Республики Казахстан в истолковании Конституционного Суда, подлежат применению в данном истолковании.

Решения судов и иных государственных органов, основанные на законе или ином нормативном правовом акте либо их отдельных положениях, признанных соответствующими Конституции в истолковании Конституционного Суда, пересматриваются в случаях и порядке, установленных законом, если иное не установлено Конституционным Судом.»;

в пункте 6 слова «Сената и Мажилиса Парламента» заменить словом «Курултая»;

в пункте 7 слово «республиканского» заменить словом «всенародного»;

в пункте 8 слова «Парламентом Республики Казахстан в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 47» заменить словами «Курултаем Республики Казахстан в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 50»;

дополнить пунктами 9, 10 и 11 следующего содержания:

«9. Заключение об удостоверении факта личной и добровольной подачи Президентом Республики Казахстан заявления об отставке означает досрочное освобождение его от должности в связи с добровольным уходом в отставку.

10. Заключение об удостоверении факта личной и добровольной подачи лицом заявления об отказе принять на себя полномочия Президента Республики Казахстан влечет начало процедур по дальнейшему переходу полномочий Президента в соответствии с Конституцией.

11. Решения международных организаций и их органов, отдельные положения этих решений, исполнение которых признано Конституционным Судом не соответствующим Конституции, исполнению не подлежат.»;

28) в пункте 4 статьи 64 слова «Мажилис Парламента» заменить словом «Курултай»;

29) в пункте 1 статьи 65:

в подпункте 1) слова «Палатам Парламента», «Министру» заменить соответственно словами «Курултаю», «Министерству»;

в подпункте 2) слова «законодательных актов» заменить словом «законов»;

30) статью 66 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Обращения, находящиеся на рассмотрении Конституционного Суда Республики Казахстан по состоянию на 1 июля 2026 года, рассматриваются в порядке, установленном настоящим Конституционным законом, после приведения их в соответствие с Конституцией Республики Казахстан субъектами обращения.».

7. В Конституционный закон Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан»:

1) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан в течение срока своих полномочий не может быть задержан, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких и особо тяжких преступлений, содержаться под стражей, подвергнут домашнему аресту, приводу, административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Президента Республики Казахстан.»;

2) в части второй пункта 3 статьи 3 слово «законами» заменить словами «настоящим Конституционным законом и иными законами»;

3) в статье 4:

в заголовке слово «избрания» заменить словом «назначения»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан назначается на должность Президентом Республики Казахстан сроком на пять лет.»;

в абзаце первом пункта 2 слово «избираемое» заменить словом «назначаемое»;

4) в статье 5:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан освобождается от должности Президентом Республики Казахстан.»;

в пункте 2:

подпункт 7) исключить;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) истечение установленного настоящим Конституционным законом срока пребывания в должности.»;

5) в статье 6:

в подпункте 3) части первой слова «педагогической, научной и иной» заменить словами «преподавательской, научной,»;

в части третьей:

слово «избрания» заменить словом «назначения»;

слова «должен прекратить свое членство в» заменить словами «обязан выйти из»;

6) в статье 7:

в подпункте 1) слово «Парламенту» заменить словом «Курултаю»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) обеспечивает подготовку и распространение один раз в три года доклада о ситуации и принимаемых мерах в сфере противодействия торговле людьми в Республике Казахстан;»;

подпункты 3) и 4) изложить в следующей редакции:

«3) участвует по приглашению в заседаниях Курултая Республики Казахстан в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов», заседаниях рабочих органов Курултая Республики Казахстан и иных мероприятиях с участием депутатов Курултая Республики Казахстан;

4) вправе присутствовать на пленарных заседаниях сессии маслихатов столицы, областей, городов республиканского значения в соответствии с законами Республики Казахстан;»;

в подпункте 7) слово «Парламента» заменить словом «Курултая»;

дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:

«20-1) осуществляет функции Национального докладчика по вопросам противодействия торговле людьми в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии торговле людьми»;»;

7) статью 8 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан обеспечивает подготовку и распространение один раз в три года доклада о ситуации и принимаемых мерах в сфере противодействия торговле людьми в Республике Казахстан с соответствующими рекомендациями.»;

8) в подпункте 1) пункта 2 статьи 17 слова «Палатам Парламента» заменить словом «Курултаю»;

9) в пунктах 3 и 4 статьи 18 слова «области, городе республиканского значения, столице» заменить словами «столице, области, городе республиканского значения»;

10) в заголовке главы 5 слова «области, городе республиканского значения, столице» заменить словами «столице, области, городе республиканского значения»;

11) в заголовке и пункте 1 статьи 19 слова «области, городе республиканского значения, столице» заменить словами «столице, области, городе республиканского значения».

8. В Конституционный закон Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О прокуратуре»:

1) в подпункт 3) статьи 4 внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

2) в части первой пункта 1 статьи 5 слова «(городов республиканского значения и столицы)» заменить словами «(столицы и городов республиканского значения)»;

3) в статье 6:

в подпункте 1):

в абзаце первом слово «высший» заменить словами «, актами Президента Республики Казахстан высший»;

дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности;»;

подпункт 3-1) изложить в следующей редакции:

«3-1) деятельность по выявлению и возврату государству незаконно приобретенных активов в соответствии с настоящим Конституционным законом и законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов (далее – возврат активов);»;

дополнить подпунктом 3-2) следующего содержания:

«3-2) деятельность по защите прав инвесторов;»;

в подпункте 4):

слово «представление» заменить словами «в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности, представление»;

после слов «и сфере возврата активов» дополнить словами «, в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности»;

в подпункте 6) слова «и актами» заменить словом «, актами»;

4) в пункте 2 статьи 7:

подпункт 2) дополнить словами «, а также в Национальной цифровой инвестиционной платформе»;

подпункт 5) после слов «уголовно-правовой сфере» дополнить словами «, по вопросам защиты прав инвесторов»;

5) в статье 8:

в пункте 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) назначается на должность Президентом Республики Казахстан сроком на шесть лет;»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) в течение срока своих полномочий не может быть задержан, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких и особо тяжких преступлений, содержаться под стражей, подвергнут домашнему аресту, приводу, административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Президента Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Одно и то же лицо не может быть назначено в соответствии с Конституцией Генеральным Прокурором более одного раза.»;

6) в статье 9:

в подпункте 6) слова «(городов республиканского значения и столицы)» заменить словами «(столицы и городов республиканского значения)»;

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) осуществляет функции инвестиционного омбудсмена;»;

в подпункт 9) внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

в подпунктах 10) и 13) слова «(городов республиканского значения и столицы)» заменить словами «(столицы и городов республиканского значения)»;

в подпункте 16) цифры «72» заменить цифрами «73»;

подпункт 22) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«защиты прав инвесторов;»;

в подпункте 24) слова «и актами» заменить словом «, актами»;

7) в статье 10:

в пункте 1:

подпункт 1-1) дополнить словами «в соответствии с законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов»;

подпункт 2) после слов «Республики Казахстан,» дополнить словами «актами Президента Республики Казахстан,»;

подпункт 3) после слов «законам Республики Казахстан» дополнить словами «, международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан,»;

в подпункте 4):

после слов «законам Республики Казахстан» дополнить словами «, международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан,»;

слова «лиц, а также неограниченного круга лиц» заменить словами «и неограниченного круга лиц, а также затрагивают права и интересы инвесторов»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) привлекать специалистов иных органов и организаций к участию в проверке соблюдения законности и даче заключения, ученых, экспертов, коммерческие и некоммерческие организации, в том числе зарубежные, для осуществления деятельности, направленной на выполнение возложенных функций и полномочий;»;

подпункт 27) дополнить словами «, защиты прав инвесторов»;

подпункт 29) после слова «активов,» дополнить словами «защиты прав инвесторов,»;

подпункт 30) изложить в следующей редакции:

«30) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Конституционным законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан.»;

8) статью 11-1 исключить;

9) дополнить статьей 11-2 следующего содержания:

«Статья 11-2. Ведомство органов прокуратуры по защите прав инвесторов

1. Ведомство органов прокуратуры по защите прав инвесторов осуществляет высший надзор за законностью в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности, защиту, пресечение и предупреждение нарушений прав инвесторов.

2. Структуру ведомства по защите прав инвесторов утверждает Генеральный Прокурор.

3. Правовая основа и принципы осуществления деятельности по защите прав инвесторов определяются настоящим Конституционным законом, иными законами, актами Президента Республики Казахстан.»;

10) в статье 15:

в заголовке и пункте 1 слова «(городов республиканского значения и столицы)» заменить словами «(столицы и городов республиканского значения)»;

в пункте 2:

в абзаце первом и подпункте 1) слова «(городов республиканского значения и столицы)» заменить словами «(столицы и городов республиканского значения)»;

в подпункт 4) внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) являются инвестиционными прокурорами;»;

в подпункте 5) слова «и актами» заменить словом «, актами»;

11) в пункте 2 статьи 17 слова «и актами» заменить словом «, актами»;

12) в статье 18:

в пункте 2:

в части первой:

в абзаце первом слова «(городов республиканского значения и столицы)» заменить словами «(столицы и городов республиканского значения)»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) субъектов частного предпринимательства, инвесторов по фактам вмешательства в их деятельность со стороны государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, субъектов квазигосударственного сектора, их должностных и приравненных к ним лиц.»;

часть вторую после слова «предпринимательства» дополнить словом «, инвесторов»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Проверка соблюдения законности, проводимая ведомством органов прокуратуры по защите прав инвесторов, осуществляется по решению первого руководителя ведомства органов прокуратуры по защите прав инвесторов в пределах, установленных настоящим Конституционным законом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан, Генерального Прокурора.»;

в пункте 6 слова «ведомством органов прокуратуры по возврату активов,» исключить;

13) в подпункте 2) пункта 1 статьи 21 слова «а также неограниченного круга лиц» заменить словами «неограниченного круга лиц, а также инвесторов по вопросам, связанным с реализацией инвестиционных проектов,»;

14) пункт 2 статьи 22 после слов «их защиту,» дополнить словами «инвесторов по вопросам в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности,»;

15) подпункт 3) пункта 1 статьи 24 после слова «предпринимательства» дополнить словом «, инвесторов»;

16) дополнить статьей 25-1 следующего содержания:

«Статья 25-1. Досудебное урегулирование споров с участием инвесторов

1. Для досудебного урегулирования споров между инвесторами и государственными органами, местными исполнительными органами, учреждениями, субъектами квазигосударственного сектора (далее – досудебное урегулирование споров с участием инвесторов) ведомство органов прокуратуры по защите прав инвесторов вправе создавать Комиссию по досудебному урегулированию споров (далее – Комиссия) в порядке, определяемом Генеральным Прокурором.

Участие в процедуре урегулирования споров является добровольным и не ограничивает право на обращение в суд.

2. Заявление инвестора о досудебном урегулировании спора, связанного с инвестиционной деятельностью, подается в ведомство органов прокуратуры по защите прав инвесторов не позднее трех месяцев со дня, когда инвестору стало или должно было стать известно о нарушении его прав и законных интересов.

3. Заявление государственного органа, местного исполнительного органа, учреждения, субъекта квазигосударственного сектора, их должностных и приравненных к ним лиц, инвестиционных прокуроров о досудебном урегулировании споров с участием инвесторов подаются в ведомство органов прокуратуры по защите прав инвесторов не менее, чем за месяц до истечения установленного законодательством Республики Казахстан срока исковой давности.

В случае подачи обращения позднее указанного срока ведомство органов прокуратуры по защите прав инвесторов вправе отказать в принятии обращения к рассмотрению.

4. Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого ведомством органов прокуратуры по защите прав инвесторов выносится заключение.

При выявлении нарушений законности ведомство органов прокуратуры по защите прав инвесторов на основании заключения вправе внести акты прокурорского надзора и реагирования.

5. В случае неурегулирования споров в досудебном порядке стороны вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

17) в статье 26:

пункт 4 после слова «предпринимательства,» дополнить словами «защиты прав инвесторов,»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. По требованию прокурора органы, организации и должностные лица обязаны выделять ученых, экспертов, специалистов для участия в проверке, даче заключения.»;

в пункте 11:

слова «возврату активов» заменить словами «защите прав инвесторов»;

слова «(городов республиканского значения и столицы)» заменить словами «(столицы и городов республиканского значения)»;

в пункте 14 слова «лет и лица» заменить словами «лет, а лица»;

18) в статье 28:

внесены изменения на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

в пункте 1 слова «(городов республиканского значения и столицы)» заменить словами «(столицы и городов республиканского значения)»;

19) в статье 29:

абзац первый пункта 1 после слова «лиц,» дополнить словом «инвесторов,»;

пункт 2 после слова «активов,» дополнить словами «защиты прав инвесторов,»;

20) статью 31 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) ведомство органов прокуратуры по защите прав инвесторов согласовывает и выдает заключения по проектам законов и иных нормативных правовых актов, связанным с ужесточением либо введением новых форм и средств государственного регулирования инвестиционной деятельности;»;

21) в статье 32:

подпункт 1) пункта 1 дополнить словом «, предписание»;

пункт 2 после слов «Республики Казахстан,» дополнить словами «актами Президента Республики Казахстан,»;

22) в статье 33:

в пункте 5 слова «(городов республиканского значения и столицы)» заменить словами «(столицы и городов республиканского значения)»;

в пункте 6 слова «законодательные акты» заменить словом «законы»;

23) пункт 1 статьи 35 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

«7-1) защиты прав инвесторов и осуществления инвестиционной деятельности;»;

24) дополнить статьей 37-1 следующего содержания:

«Статья 37-1. Предписание

1. Предписание об устранении нарушения закона вносится прокурором государственному органу, местному исполнительному органу, органам местного самоуправления, субъектам квазигосударственного сектора, их должностным и приравненным к ним лицам, иным организациям независимо от формы собственности, допустившим нарушение закона либо правомочным устранить допущенное нарушение.

2. Предписание об устранении нарушения закона вносится прокурором в случае, если нарушение закона носит явный характер, может повлечь нарушение прав и законных интересов инвесторов либо негативно повлиять на осуществление инвестиционной деятельности, и не будет незамедлительно устранено.

Предписание не может вноситься на нормативные правовые акты.

3. В предписании должны содержаться указания на нормы Конституции, законов, актов Президента Республики Казахстан, которые нарушены, характер правонарушения и конкретные предложения о мерах по устранению нарушения.

4. Предписание подлежит обязательному исполнению в срок, установленный прокурором.

Об исполнении предписания незамедлительно сообщается прокурору.

5. Неисполнение предписания прокурора влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

6. Предписание может быть обжаловано вышестоящему прокурору либо в суд. Обжалование предписания не приостанавливает его исполнения.

7. Вышестоящий прокурор или суд может приостановить исполнение предписания до принятия решения по жалобе.»;

25) в части первой статьи 40 слова «(городов республиканского значения и столицы)» заменить словами «(столицы и городов республиканского значения)»;

26) пункт 4 статьи 43 изложить в следующей редакции:

«4. Обжалование решений, действий (бездействия) и актов прокурора по вопросам возврата активов осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов».»;

27) в статье 45:

пункт 1 дополнить словами «, а также Специального государственного фонда в части деятельности, касающейся возврата активов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

пункт 3 исключить;

28) пункт 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:

«1. Оплата труда прокуроров и иных работников устанавливается на основании единой системы финансирования и оплаты труда для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета, в порядке, предусмотренном в подпункте 8) статьи 65 Конституции Республики Казахстан.».

9. В Конституционный закон Республики Казахстан от 8 мая 2026 года «О специальном правовом режиме города Алатау»:

1) в подпункте 6) пункта 3 статьи 4 слово «республиканском» заменить словом «всенародном»;

2) подпункт 3) пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3) законодательство города Алатау – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, состоящая из Конституции Республики Казахстан, настоящего Конституционного закона, нормативных правовых актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, принятых в реализацию настоящего Конституционного закона, а также принятых на основе настоящего Конституционного закона нормативных правовых актов администрации, маслихата, акимата и акима города Алатау;»;

3) в части четвертой пункта 17 статьи 36 слова «на момент принятия» исключить;

4) в части первой пункта 4 статьи 42 слово «Надзор» заменить словами «Высший надзор»;

5) в части первой пункта 3 статьи 59 слова «или нормативными правовыми актами администрации» исключить.

Статья 2. Порядок введения в действие настоящего Конституционного закона и переходные положения

1. Настоящий Конституционный закон вводится в действие с 1 июля 2026 года, за исключением:

1) подпункта 8), абзаца двенадцатого подпункта 9) пункта 1 статьи 1, которые вводятся в действие с 12 июля 2026 года;

2) абзаца второго подпункта 20) пункта 4 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2027 года;

3) абзацев первого и второго подпункта 2), абзацев первого и второго подпункта 3), абзацев первого, второго, третьего, четвертого и пятого подпункта 19), абзацев первого, шестого, седьмого и восьмого подпункта 20), абзацев первого, второго и третьего подпункта 21), подпункта 22), абзацев первого, второго и третьего подпункта 31), абзацев первого, второго и третьего подпункта 38), подпунктов 68), 69), 70), 71), 72) пункта 1, подпунктов 3), 4), абзацев первого, третьего, четвертого, восьмого, девятого и десятого подпункта 6), подпунктов 7), 8), 9), абзацев первого, шестого, седьмого и восьмого подпункта 10), подпункта 11), абзацев первого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого и десятого подпункта 12), подпунктов 13), 14), 15), 16), абзацев первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и восьмого подпункта 17), подпунктов 19), 20), 21), 23), 24), 26), 27) пункта 8 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

2. Установить, что действие подпункта 83) пункта 1 статьи 1 настоящего Конституционного закона распространяется на политические партии, участвующие в первых выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, получившие установленные проценты голосов избирателей на выборах депутатов Мажилиса Парламента 19 марта 2023 года.

3. Установить, что действие подпункта 27) пункта 8 статьи 1 настоящего Конституционного закона распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2025 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 11 июня 2026 года

№ 305-VІIІ ЗРК