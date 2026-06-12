ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы

Диалог всегда был и остается твердой валютой в политике. Способность стран слышать друг друга и совместно вырабатывать ответы на вызовы времени напрямую определяет устойчивость международной системы, особенно в эпоху перемен или в период кризисов.

коллаж Натальи Ляликовой

В современном мире становится особенно очевидно: снижение уровня доверия между государствами – следствие того, что диалог становится все более дефицитным «ресурсом». Вместе с тем в современной политике есть примеры, когда страны объединялись для диалога и создавали крепкие многосторонние структуры, нацеленные на укрепление мира и доверия, раскрытие потенциала добрососедства и сотрудничества. Одним из таких объединений с уверенностью можно назвать Шанхайскую организацию сотрудничества.

Созданная 25 лет назад – 15 июня 2001 года – ШОС сегодня является одним из крупнейших региональных многосторонних объединений современного мира.

Путь длиной в четверть века для ШОС стал уникальной историей формирования доверия, поиска компромиссов и укрепления партнерства на обширном евразийском пространстве. Организация прошла огромный, сложный и динамичный путь, продемонстрировав не только жизнеспособность, но и высокую эффективность и востребованность.

Истоки ШОС восходят к «Шанхайской пятерке» – диалоговой платформе, которую в 1996 году заложили Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Разделяя ключевые цели объединения, в 2001 году к ШОС присоединился Узбекистан, окончательно преобразовав «пятерку» в Шанхайскую организацию сотрудничества и сформировав в ней прочное «центральноазиатское ядро». Сегодня в состав ШОС входят уже десять государств мира. Помимо уже упомянутых, это Индия, Пакистан, Иран, Беларусь. Таким образом, сегодня на долю государств – членов ШОС приходится более 60% евразийской суши, почти половина населения планеты и значительная часть мирового ВВП.

Все эти годы организация последовательно и уверенно укрепляет свой высокий авторитет в ряду влиятельных международных и региональных структур, выступая действенным механизмом обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого развития. Сегодня мы становимся свидетелями растущей глобальной роли Шанхайской организации.

Ее бесценным достоянием остается конструктивный и прагматичный подход к сотрудничеству, основанный на универсальных принципах взаимовыгодного и равного сотрудничества без доминирования одной идеологии. Этот подход получил название «шанхайский дух», что отражает уникальность выбранной странами стратегии. А время доказало состоятельность, жизнестойкость и высокую эффективность применяемых в формате ШОС инструментов многостороннего взаимодействия.

Итоги последних саммитов ШОС засвидетельствовали колоссальный масштаб реализуемых задач и поставленных целей, продемонстрировали способность организации принимать быстрые и эффективные решения по актуальным региональным вопросам в сфере политики, безопасности, торговли, экономики, гуманитарной области.

Один из свежих примеров: принятие в 2024 году по предложению Казахстана инициативы ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие». Это беспрецедентный всеобъемлющий документ, содержащий принципы укрепления мер доверия, поддержания стабильности и безопас­ности в текущих мировых процессах. Впоследствии инициатива была представлена на Генеральной Ассамблее ООН в качестве официального документа.

Измерение безопасности – одно из ключевых в повестке ШОС, и организация наработала значительный опыт совместной борьбы с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом. Центральная роль в этой работе принадлежит созданной в рамках ШОС Региональной антитеррористической структуре. Эффективность реализуемых мер подтверж­дается конкретными и измеримыми результатами в ликвидации инфраструктуры терроризма. Создана система оперативного обмена информацией, регулярно проводятся антитеррористические учения. По оценкам экспертов, благодаря координации усилий количество терактов «в зоне ответственности» ШОС неуклонно снижается.

На наш взгляд, к основным достижениям организации можно отнести также формирование евразийского пространства с устойчивой взаимосвязаннос­тью – транспортной, энергетической, инвестиционной и технологической. Выстроена гибкая модель экономического партнерства, основанная на уважении суверенитета, прагматизме и поиске взаимной выгоды.

Одним из конкретных шагов по укреплению практической кооперации стало достижение странами-членами договоренности о создании Банка развития ШОС. Сейчас переговоры по этому проекту активно продвигаются, что не может не радовать, поскольку, уверен, Банк развития ШОС в перспективе может стать ключевым финансовым учреж­дением для реализации различных экономических, гуманитарных проектов на пространстве организации.

Не меньшее значение имеет и наращивание культурно-гуманитарного сотрудничества между странами ШОС, которое становится все более содержательным. Уже есть ряд «брендовых» проектов. В их числе – Университет ШОС, проекты «Образование без границ», «Духовные святыни», туристические и культурные столицы ШОС, Молодежный форум и многие другие инициативы, которые не просто делают «голос ШОС» громче, но и служат мостом между народами, что, безусловно, способствует укреплению взаимопонимания и доверия на межгосударственном уровне.

Казахстан является твердым последователем принципов ШОС, а также сторонником дальнейшего институцио­нального развития и повышения международного авторитета организации.

Стоит вспомнить, что именно в период председательства Казахстана в 2017 году в состав организации были приняты Индия и Пакистан, ознаменовав первый этап расширения ШОС. А на Астанинском саммите 2024 года Шанхайская организация сотрудничества впервые была представлена в формате «десятки» – именно на той встрече на высшем уровне Республика Беларусь первый раз принимала участие в качестве полноправного члена ШОС.

По инициативе нашей страны и при поддержке других государств-членов были приняты такие значимые для организации документы, как Стратегия развития ШОС до 2035 года, Программа по продовольственной безопасности, Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии государств-членов по пограничным вопросам, Программа по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, и другие.

Одним из приоритетных направлений политики Казахстана в рамках организации является совершенствование деятельности ШОС и повышение ее эффективности в условиях быстро меняющейся международной обстановки.

Астана последовательно выступает за модернизацию ШОС, адаптацию ее институтов к современным вызовам и укрепление практической составляющей сотрудничества.

Особое значение в этом контексте приобрело председательство Казах­стана в ШОС в 2023–2024 годах. В ходе Астанинского саммита 2024 года запущен процесс совершенствования деятельности организации, направленный на повышение ее институциональной устойчивости, эффективности принимаемых решений и расширение взаимодействия между государствами-членами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в условиях глобальной нестабильности ШОС должна своевременно адаптироваться к новым геополитическим и экономическим реалиям. В этой связи Казахстан предложил провести комплексный анализ деятельности организации, включая механизмы принятия решений, реализацию совместных проектов и координацию работы профильных структур.

Предложенный Казахстаном процесс совершенствования ШОС в настоящее время находится в активной стадии проработки государствами-членами. Основная цель данной инициативы заключается в повышении практической результативности объединения и укреплении его роли как одного из ключевых центров международного сотрудничества на евразийском пространстве.

Казахстан выступает также за усиление экономической составляющей организации. Это направление сотрудничества часто подвергается критике за слабое раскрытие потенциала ШОС, и следует признать, что почва для таких комментариев есть.

По совокупному объему ВВП входящих в него стран ШОС является одним из крупнейших объединений мира. Внешнеторговый оборот государств – членов ШОС, по разным оценкам, составляет порядка 1 трлн долларов. В составе организации – крупнейшие потребители и производители энергии в мире. Через регион проходят ключевые сухопутные маршруты.

Экономический потенциал ШОС объективно позволяет организации стать одним из центров прорывной экономической кооперации. И сейчас этот потенциал реализован далеко не в полной мере. С учетом этого Астана предлагает активизировать совместные инвестиционные проекты, расширить использование национальных валют во взаимных расчетах и развивать меж­дународные транспортные коридоры, проходящие через территорию стран – участниц ШОС.

Казахстан как средняя держава с высокой цифровой адаптивностью и накопленным опытом в сфере услуг продвигает в ШОС повестку цифровой трансформации, включающей внедрение инноваций и создание новых платформ взаимодействия в области электронной торговли, кибербезопасности и искусственного интеллекта.

Для стран ШОС вопросы экологии напрямую связаны с обеспечением экономической стабильности, продовольственной безопасности и качества жизни населения.

Особенно остро для региона стоят проблемы изменения климата, опустынивания, сокращения водных ресурсов и загрязнения окружающей среды. Центральная Азия относится к числу наиболее уязвимых регионов мира в сфере водной безопасности, что придает экологической повестке ШОС стратегическое значение.

В этом контексте хотел бы отметить выдвинутую Президентом ­Касым-Жомартом Токаевым инициативу о создании Центра анализа водных проблем государств – членов ШОС.

Деятельность данной структуры будет направлена на консолидацию и обмен имеющимися технологиями и лучшими практиками в сфере эффективного и устойчивого водопотребления, а также внедрение совместных инновационных решений в водной сфере.

В целом сегодня совершенно очевидно, что ШОС состоялась как многопрофильная международная структура, где каждое направление сотрудничества гармонично развивается с сохранением «шанхайского духа» и глубокой вовлеченностью в процессы всех стран-членов.

Важно подчеркнуть: несмотря на огромный пласт работы в сфере обеспечения безопасности, ШОС не является военным блоком или закрытым союзом, направленным против третьих стран. ШОС – это открытое пространство сотрудничества.

Казахстан традиционно выступает за равноправный диалог, консенсусное принятие решений и недопущение появления конфронтационных подходов. Только сохраняя верность целям и принципам Хартии ШОС можно обеспечить сбалансированное развитие организации, а также открытый и доверительный многосторонний диалог.

За 25 лет ШОС не раз демонстрировала умение объединять позиции государств с различными политическими традиция­ми, экономическими моделями и культурными кодами вокруг общих целей и ответственности за будущее. За этой юбилейной датой стоят годы напряженной работы, дипломатического искусства, политической мудрости и подлинного стремления государств к укреплению доверия и взаимопонимания.

Сегодня ШОС вступает в новый этап своего развития – в период, когда от эффективности сотрудничества зависит устойчивость глобального мира и качество жизни миллионов людей.

Глубоко убежден: накопленный опыт, уникальный потенциал взаимодействия и верность незыблемым основам шанхайского духа позволят организации и впредь оставаться одним из значимых центров созидательной повестки.

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил: «Наши народы возлагают на ШОС большие надежды. Они рассчитывают, что плодотворное сотрудничество в рамках организации на основе компромисса и учета взаимных интересов позволит нам с честью выдержать нынешние испытания и грядущие вызовы, улучшить благосостояние граждан».