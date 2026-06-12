Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука

В Анталье (Турция) продолжается третий этап Кубка мира по стрельбе из лука

Представители сборной Казахстана на международном турнире в очередной раз вошли в число десяти сильнейших, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Виктория Лян и Акбарали Карабаев в соревнованиях по стрельбе из блочного лука среди смешанных команд дошли до четвертьфинала этапа Кубка мира. В этом раунде казахстанские лучники встретились с командой Мексики. Победу в противостоянии одержали соперники - 158:155. В итоговом протоколе Лян и Карабаев заняли шестое место.

На пути к четвертьфиналу казахстанцы одержали победы над Малайзией и Германией, отметили в НОК.

Днем ранее Виктория Лян, Диана Юнусова и Адель Жексенбинова в женских командных соревнованиях заняли седьмое место. У мужчин в этом виде программы Акбарали Карабаев, Муса Дильмухамет и Андрей Тютюн финишировали десятыми.