Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю

Матч открытия чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Мексики и ЮАР (2:0), вошёл в историю турнира сразу по нескольким причинам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

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По данным Opta, автор первого гола мундиаля Хулиан Киньонес отличился на девятой минуте. Это самый быстрый гол в матче открытия чемпионата мира с 2006 года, когда немец Филипп Лам поразил ворота Коста-Рики на шестой минуте.

Еще одним историческим событием стало первое удаление на ЧМ-2026. На 49-й минуте красную карточку получил полузащитник ЮАР Спепхело Ситхоле за фол последней надежды. Это первое удаление в матче открытия чемпионата мира с 1994 года.

Вдобавок, южноафриканцы завершили встречу вдевятером после удаления Тембы Зване на 84-й минуте. Таким образом, ЮАР стала первой сборной с 2006 года, получившей две красные карточки в одном матче чемпионата мира.

На 67-й минуте на поле появился Гильберто Мора, который в возрасте 17 лет и 240 дней стал самым молодым футболистом в истории, сыгравшим за страну-хозяйку чемпионата мира.

Также свой след в истории оставил Рауль Хименес. Нападающий сборной Мексики забил свой первый мяч на чемпионатах мира и стал самым возрастным автором гола на мундиале с 2006 года.

В компенсированное время красную карточку получил и капитан мексиканцев Сесар Монтес. Таким образом, матч открытия ЧМ-2026 стал первым матчем чемпионатов мира с тремя прямыми удалениями с 1998 года.

Ранее два игрока были удалены во время матча открытия чемпионата мира 1990 года в Италии между сборными Аргентины и Камеруна. Тогда красную карточку получил защитник камерунцев Андре Кана-Бийик, а его соотечественник Бенжамен Массинг покинул поле после двух желтых карточек.

Наибольшее количество удалений в одном матче чемпионата мира произошло в 2006 году во встрече 1/8 финала между командами Португалии и Нидерландов. Тогда россиянин Валентин Иванов показал четыре красные карточки.