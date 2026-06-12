Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю

ЧМ-2026

Матч открытия чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Мексики и ЮАР (2:0), вошёл в историю турнира сразу по нескольким причинам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

© REUTERS / Pawel Kopczynski

По данным Opta, автор первого гола мундиаля Хулиан Киньонес отличился на девятой минуте. Это самый быстрый гол в матче открытия чемпионата мира с 2006 года, когда немец Филипп Лам поразил ворота Коста-Рики на шестой минуте.

Еще одним историческим событием стало первое удаление на ЧМ-2026. На 49-й минуте красную карточку получил полузащитник ЮАР Спепхело Ситхоле за фол последней надежды. Это первое удаление в матче открытия чемпионата мира с 1994 года.

Вдобавок, южноафриканцы завершили встречу вдевятером после удаления Тембы Зване на 84-й минуте. Таким образом, ЮАР стала первой сборной с 2006 года, получившей две красные карточки в одном матче чемпионата мира.

На 67-й минуте на поле появился Гильберто Мора, который в возрасте 17 лет и 240 дней стал самым молодым футболистом в истории, сыгравшим за страну-хозяйку чемпионата мира.

Также свой след в истории оставил Рауль Хименес. Нападающий сборной Мексики забил свой первый мяч на чемпионатах мира и стал самым возрастным автором гола на мундиале с 2006 года.

В компенсированное время красную карточку получил и капитан мексиканцев Сесар Монтес. Таким образом, матч открытия ЧМ-2026 стал первым матчем чемпионатов мира с тремя прямыми удалениями с 1998 года.

Ранее два игрока были удалены во время матча открытия чемпионата мира 1990 года в Италии между сборными Аргентины и Камеруна. Тогда красную карточку получил защитник камерунцев Андре Кана-Бийик, а его соотечественник Бенжамен Массинг покинул поле после двух желтых карточек.

Наибольшее количество удалений в одном матче чемпионата мира произошло в 2006 году во встрече 1/8 финала между командами Португалии и Нидерландов. Тогда россиянин Валентин Иванов показал четыре красные карточки.

#матч #Мексика #история #ЮАР

Популярное

Все
Великий писатель земли кыргызской
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
Вектор укрепления партнерства
Министр провел открытый урок
Конституционный закон Республики Казахстан
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Феномен Шакиры
Под цифровым шаныраком
Phygital Contenders Astana 2026 – итоги второго дня турнира
Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Где Будда смотрит на Или
Слушайте и говорите!
На стороне природы
Подземные хроники Кангюя
Железная леди казахской сцены
Буруктал: два берега одной реки
В МВФ отметили позитивную динамику развития экономики Казахстана
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Конституционный закон Республики Казахстан
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Очередные находки древнего океана Тетис
Учителя готовы к переменам
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
ChatGPT на казахском: общество «Қазақ тілі» представило результаты работы с OpenAI
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-…
Выпущен официальный гимн Чемпионата мира по футболу FIFA 20…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]