Души прекрасные порывы

Бектур КАДЫРОВ
В нынешнем году он посвящен 550-летию Казахского ханства, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, а также 170-летию Абая. Открылся праздник с возложения цветов к памятнику великому поэту. А затем началась яркая программа. Погода, правда, внесла некоторые коррективы в нее, но никак не испортила настроения гостям праздника.
Грозная царица Тамара в окружении воинов задала тон всему фестивалю – зрители увидели отрывок из спектакля «Томирис – царица сакская», динамичный, красочный, в исполнении артистов Государственного академического театра драмы им. М. Горького.
Калейдоскоп мероприятий к 70-летию Победы включал многое: соревнования чтецов, концертные номера, подведение итогов и награждение победителей конкурса на лучшее сочинение «Горжусь своим дедом», организованного среди учащихся средних школ и колледжей Астаны.
Абаевские чтения «Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы, ерінбе» в нынешнем году были особенно насыщенны. В них участвовали учащиеся школ, колледжей, высших учебных заведений. Юные чтецы показали очень хорошее знание классики.
Поэтический марафон с выразительным марше­образным названием «Бір халық – бір ел – бір тағдыр» («Один народ – одна страна – одна судьба») был посвящен 20-летию Ассамблеи народа Казах­стана. Его участники – этнокультурные объединения – продемонстрировали свои традиции, обряды. На импровизированной сцене звучали песни, стихи, выступали танцоры разных национальностей.
В рамках праздника города библиотечная система провела промо-акцию «Читай, Астана! Время читать», в ходе которой лучшие читатели были награждены памятными подарками.
Настоящим фестивалем стали события дня, и в этом заслуга всех участников, начиная с юного поэта Болата Меирлана, только что окончившего 5-й класс школы № 42, и заканчивая людьми старшего возраста, все вложили душу и сердце в свои выступления.

