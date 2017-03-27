Двусторонние переговоры провели Президент РК и Премьер ОАЭ
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с вице-президентом, Премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, эмиром Дубая шейхом Мохаммедом бен Рашид Аль Мактумом, передает Kazpravda.kz.
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами. В частности, были рассмотрены вопросы взаимодействия в торгово-экономической, финансовой и инвестиционной сферах.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность обмена опытом с ОАЭ в части создания и эффективного управления финансовым центром, а также необходимости установления тесных связей между DIFC и Международного финансового центра "Астана". В свою очередь эмир Дубая подтвердил готовность к полному взаимодействию в этом направлении.
Президент Казахстана поблагодарил шейха за особый вклад в развитие и внедрение исламского финансирования.
Кроме того, Глава государства рассказал о завершении подготовки к проведению международной специализированной выставки EXPO 2017 и планах последующего использования выставочных объектов для работы МФЦА.
В заключение встречи Назарбаев пригласил Премьер-министра ОАЭ на открытие EXPO 2017 в Астане.