Эхо афганской войны

Афганская война – одна из ­драматических страниц нашей истории. Хотя с момента ее окончания прошло уже более тридцати лет, память о тех трагических днях еще свежа.

– Наша цель – дать молодежи полную информацию о той войне, пообщаться с ветеранами, рассказать о подвигах самоотверженных, патриотически настроенных, стойких воинов, почтить память погибших бойцов, – говорит директор Национального архива РК Сагила Нурланова. – Мы учимся у них беззаветно служить Родине, всегда быть героями.

Как она отмечает, в той далекой войне приняли участие более 22 тыс. казахстанцев, из них 924 погибли, 21 воин пропал без вести.

– Пусть наша страна никогда больше не узнает войны, а будущие поколения будут рассказывать о ваших герои­ческих характерах, – обратилась Сагила Нурланова к ветеранам.

На сегодняшний день в нашей стране насчитывается около 10 тыс. ветеранов Афганской войны, из них 3 тыс. – инвалиды.

В этот раз на встречу с воспитанниками военного колледжа имени Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова Министерства обороны Республики Казахстан пришли ветераны-афганцы – ученый и журналист Султанхан Аккулы, полковник запаса, преподаватель Национального университета обороны Толдешат Толешев, а также Серик Кенжебеков, Толеу­бек Кобенов и Ерик Отаралиев.

Для почетных гостей прозвучала народная песня «Самалтау» в исполнении студента Казахского национального университета, призера международного конкурса традиционного пения «Астана мерей» Рустема Хамитова.

В свою очередь ветераны поделились воспоминаниями о своей военной юности, времени, проведенном в Афганистане.

– Едва мне исполнилось 18 лет, призвали в армию, – говорит Султанхан Аккулы. – Курс молодого бойца проходили в Туркменистане, в городе Гызыларбат. Один раз пробежали марш-бросок восемь километров, на полигоне отстреляли буквально три патрона. Вот и вся наша подготовка к войне. Думаю, выжил я лишь потому, что в школе нам хорошо преподавали начальную военную подготовку. Там мы разбирали и собирали автомат Калашникова с закрытыми глазами, в школьном подвале был тир, научились стрелять из винтовки – «воздушки». В Афганистане я был сначала рядовым бойцом, гранатометчиком, стрелком, затем командиром отделения, мобилизовался в звании старшего сержанта. Прослужил год, 11 месяцев и несколько дней.

По словам Султанхана Аккулы, в Афганистане прошли службу более полумиллиона советских граждан. Официально было заявлено, что за время той десятилетней войны погибли 13,5 тыс. наших бойцов со всего Советского Союза, более 50 тыс. получили ранения и увечья. Теперь самое главное, считает ветеран войны, – сохранить мир в нашей стране, не допус­кать воору­женных конфликтов.