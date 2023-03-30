Экс-министр просвещения рассказал, каким руководителем ему запомнился Алихан Смаилов

Мажилисмен отметил, что сейчас у депутатов "есть полное право очень жестко требовать с министров".

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Экс-министр просвещения, ныне депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в интервью журналистам в Мажилисе рассказал, каким руководителем ему запомнился вновь назначенный премьер-министр Алихан Смаилов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Я думаю, это не совсем этично и корректно говорить и давать оценку, но в целом он (Алихан Смаилов – прим. авт) как руководитель требовательный и очень четкий, в принципе вникает во все вопросы, думаю, он нацелен на эффективное решение проблем», - поделился мажилисмен.

Он при этом отметил, что важна не только сама персона главы Кабмина, но и членов Правительства

«Но, в целом, я же говорю, что здесь играет не только кандидатура одного премьер-министра и его решений, в прошлом году министрам были переданы несколько сот полномочий. Сейчас у нас есть полное право очень жестко требовать с министров», - отметил Аймагамбетов.