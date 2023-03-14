Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed

Бывший глава Минздрава Елжан Биртанов стал советником председателя Республиканского профсоюза медицинских работников QazMed, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов РК.

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Председатель профсоюза QazMed Алиакпар Матишев рассказал корреспонденту Kazpravda.kz, какими задачами займется его советник.

«Биртанов знает проблемы медицины, как их решать и, какие нужны изменения в законодательстве, эта сфера защиты интересов медицинских работников». Мы хотим, чтобы он проводил экспертизу нормативно-правовой базы в сфере медицины и участвовал в профессиональных мероприятиях QazMed. Я думаю, это будет большая польза и обществу, и медицинскому сообществу», - сказал Алиакпар Матишев.

Также профсоюзный лидер добавил, что «у нас нет ограничений по приему на работу, поскольку мы общественное объединение».

Напомним, приговором районного суда №2 Сарыаркинского района Астаны от 28 октября 2022 года Елжан Биртанов и экс-вице-министр Олжас Абишев были осуждены соответственно к 5 и 4 годам ограничения свободы по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (пункт 3 части 4 статьи 361 УК).

По эпизоду использования воздушного судна санитарной авиации (часть 3 статьи 361 УК) Биртанов был оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

В пользу Минздрава с Биртанова и Абишева солидарно взыскано более 1,3 млрд тенге, отметили в столичном суде.

Осужденные и их защитники обжаловали судебный акт, однако апелляционная коллегия оставила приговор без изменений.