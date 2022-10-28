Приговор Биртанову вынесли в суде Астаны

Суд вынес приговор экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову и экс-вице-министру Олжасу Абишеву, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию платформы информатизации Минздрава, которую создала хорватская компания Ericsson Nicola Tesla.

"Суд приговорил: Биртанова Елжана Амантаевича признать невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренном статьей 361 ч.3 УК РК по эпизоду "использование воздушного судна санитарной авиации" и оправдать за отсутствием в его действиях состава данного уголовного правонарушения. Биртанова Елжана и Абишева Олжаса признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 ч.4 п.3 УК РК, и назначить по данной статье Биртанову наказание в виде ограничения свободы, сроком на 5 лет, Абишеву – наказание в виде ограничения свободы, сроком на 4 года, с установлением пробационного контроля, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, в Нацбанке РК и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организациях, госорганизациях и субъектах квазигосударственного сектора", - зачитал приговор судья Ибрагим Алькенов.

Также суд постановил возложить на осужденных обязанности, предусмотренные ч. 2 ст. 44 УК РК - не менять постоянное место жительства, работы без уведомления уполномоченного госоргана, осуществляющего контроль за поведением осужденных. В свободное от работы время не покидать место жительства, не выезжать в другую местность без уведомления уполномоченного органа.

"В соответствии с ч.1 ст. 44 УК РК, привлечь Абишева к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания основного наказания", - добавил судья.

Напомним, что ранее на прениях Елжан Биртанов и Олжас Абишев представили суду доводы и доказательства о своей невиновности. Они попросили суд оправдать их.