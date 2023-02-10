Дело Биртанова и Абишева: апелляционный суд оставил приговор без изменения

Судебная коллегия оставила приговор в отношении экс-министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова и бывшего вице-министра Олжаса Абишева без изменения, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Напомним, приговором районного суда №2 Сарыаркинского района Астаны от 28 октября 2022 года Биртанов и Абишев были осуждены соответственно к 5 и 4 годам ограничения свободы по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (пункт 3 части 4 статьи 361 УК).

По эпизоду использования воздушного судна санитарной авиации (часть 3 статьи 361 УК) Биртанов был оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения.

В пользу Минздрава с Биртанова и Абишева солидарно взыскано более 1,3 млрд тенге, отметили в столичном суде.

Не соглашаясь с данным приговором, осужденные и их защитники обжаловали судебный акт в апелляционном порядке, просили оправдать Биртанова и Абишева.

Дело рассматривали судьи Айбек Амиргалиев, Алма Есимова и Асылбек Жумагулов.

«Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 431, статьями 443, 444 Уголовно-процессуального кодекса РК, судебная коллегия постановила: приговор районного суда №2 Сарыаркинского района города Астаны от 28 октября 2022 года в отношении Елжана Биртанова и Олжаса Абишева оставить без изменения. Апелляционные жалобы защитников и осужденных – без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу с момента оглашения», – сказал председательствующий апелляционной коллегии.