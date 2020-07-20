Эксперт спрогнозировал, какой будет вторая волна коронавируса











Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.

В качестве еще одной важной причины, по которой вторая волна должна пройти более мягко, Клеричи назвал значительно большую готовность всей медицинской системы к борьбе с COVID-19. "Сегодня и врачи, и наши потенциальные пациенты знают об этом вирусе существенно больше и лучше понимают, что надо делать в экстренной ситуации. Именно комбинация двух указанных факторов позволяет надеяться, что вторая волна пройдет легче", — резюмировал Клеричи. "Это тот же самый вирус, который не претерпел существенных изменений и остается весьма агрессивным. Но после длительного воздействия солнечной радиации в летние месяцы он будет серьезно ослаблен. Скажем, если раньше мы наблюдали присутствие тысячи активных вирусных частиц, которые могли спровоцировать заболевание, то после продолжительного УФ-излучения их число уменьшится в десятки раз и сократится до единиц. Солнечные лучи приводят к инактивации вируса", — подчеркнул профессор. При этом Клеричи отметил, что коронавирус, который микробиологи выделяют сегодня, практически не отличается от того, что появился в Европе в начале эпидемии в феврале.

"Сейчас никто из нас с уверенностью не может сказать, что точно произойдет. Однако я считаю, что вторая волна все-таки придет, но она будет значительно более легкой, чем та, с которой нам пришлось иметь дело весной", — заявил иммунолог.