Коронавирус
Эксперт спрогнозировал, какой будет вторая волна коронавируса
Вторая волна COVID-19 будет значительно более легкой, поскольку коронавирус будет существенно ослаблен воздействием ультрафиолетового излучения в летние месяцы, заявил РИА Новости известный иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи (Mario Clerici), передает  Ria.ru.

Ученый руководил совместным исследованием иммунологов Миланского госуниверситета и специалистов Национального института астрофизики Италии (Inaf), которое было посвящено проблеме воздействия УФ-излучения солнечного спектра на коронавирус. Препринт, содержащий материалы этой научной работы, был опубликован в июне с тем, чтобы оперативно познакомить ученых других стран с важной информацией, касающейся пандемии COVID-19.

Итальянские биологи поместили вирус Sars-CoV-2 в капельки воды, воспроизведя эффект, который возникает во время кашля или чихания инфицированного коронавирусом человека, и подвергли его УФ-излучению в различных диапазонах. В ходе экспериментов было установлено, что воздействие ультрафиолета даже в малых дозах буквально в течение считанных секунд способно вызвать полную инактивацию вируса. Ученые также выявили связь между уровнем солнечной радиации и эпидемиологической ситуацией в различных регионах мира. Чем выше был уровень УФ-излучения в конкретном месте, тем меньше там регистрировалось случаев заражения коронавирусом.
"Сейчас никто из нас с уверенностью не может сказать, что точно произойдет. Однако я считаю, что вторая волна все-таки придет, но она будет значительно более легкой, чем та, с которой нам пришлось иметь дело весной", — заявил иммунолог.
При этом Клеричи отметил, что коронавирус, который микробиологи выделяют сегодня, практически не отличается от того, что появился в Европе в начале эпидемии в феврале.

"Это тот же самый вирус, который не претерпел существенных изменений и остается весьма агрессивным. Но после длительного воздействия солнечной радиации в летние месяцы он будет серьезно ослаблен. Скажем, если раньше мы наблюдали присутствие тысячи активных вирусных частиц, которые могли спровоцировать заболевание, то после продолжительного УФ-излучения их число уменьшится в десятки раз и сократится до единиц. Солнечные лучи приводят к инактивации вируса", — подчеркнул профессор.
В качестве еще одной важной причины, по которой вторая волна должна пройти более мягко, Клеричи назвал значительно большую готовность всей медицинской системы к борьбе с COVID-19. "Сегодня и врачи, и наши потенциальные пациенты знают об этом вирусе существенно больше и лучше понимают, что надо делать в экстренной ситуации. Именно комбинация двух указанных факторов позволяет надеяться, что вторая волна пройдет легче", — резюмировал Клеричи.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.

Популярное

Все
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Роналду сообщил о смерти сына
Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика
Уровень отчаяния жертв финансовых пирамид достиг максимума в Казахстане
Звезда мирового тенниса поделилась впечатлениями о Казахстане и отборочном турнире Кубка Билли Джин Кинга
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска
Народная партия Казахстана: Cтроить новый Казахстан вместе с Президентом
Какие проблемы испытывает казахстанская нефтянка и как можно от них избавиться?
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Вымогавшего у предпринимателей деньги лидера ОПГ задержали в Павлодаре
Эксперты считают новый курс реформ Токаева взвешенным и нацеленным на либерализацию политической системы
Подозреваемых в шпионаже против Казахстана задержал КНБ
Контролеры отнимают якобы просроченные проездные у детей в Нур-Султане, но так делать категорически нельзя
Сохранить то, что осталось от некоторых исторических объектов, отчаянно пытаются жители Актобе
Скляр прокомментировал призывы отменить утильсбор
А ты прошел валидацию?
От неблагонадежных туроператоров и изготовителей мебели страдают жители Мангистау
Среди читателей газет "Казахстанская правда" и "Егемен Казахстан" провели конкурс с подарками
Юристы, финансисты и автомеханики вошли в топ наиболее избыточных профессий в Казахстане
Главные новости европейского футбола – обзор
18 апреля 2022
Казахстан выиграл историческую медаль в фехтовании
Алма Муканова назначена вице-министром юстиции
"Не знаю, что вкололи!": жительница Кокшетау пожаловалась на поликлинику после Манту ее ребенку
На разработчиков Ashyq подали в суд
Таксист с племянником ограбили за ночь пять АЗС
Под магазин наркотиков приспособил свой гараж 60-летний житель Алматы
Токаеву представили предложения по демонополизации ключевых отраслей экономики
Пьяный пассажир разбил окна автобуса в Нур-Султане
Между Атырау и Астраханью запустят поезд
Птицеводческие компании Казахстана возобновляют экспорт в Россию
Доллар подешевел на торгах
Тайник с наркотиками на 25 млн тенге обнаружили в столичной лесополосе (видео)
Потерявшей трех детей при пожаре семье купил дом фонд "Қазақстан халқына"
В Казахстане готовятся к празднованию 125-летнего юбилея Мухтара Ауэзова
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
Два грузовика и автобус столкнулись в Жамбылской области, есть пострадавшие
Стала известна среднемесячная зарплата в Казахстане
Нур-Султан затянуло дымом. Названы возможные причины
Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Караганде
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
18 апреля 2022
Наложен арест на $28 млн – Токаеву доложили о противодействии незаконному выводу средств из Казахстана
Пассажирский автобус врезался в жилой дом в Актобе
Планируется ли пересмотреть закон о Первом Президенте Казахстана – ответ главы Минюста
Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП близ Шымкента
Родственник Президента покинет должность посла Казахстана в Болгарии
Когда казахстанцы начнут избирать депутатов Мажилиса
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Двух чиновников наказали за плохие дороги в Атырауской области
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
О погоде по Казахстану на 19-21 апреля рассказали синоптики
Министр обороны посетил Алматинский, Гвардейский и Сарыозекский гарнизоны
В социальный пакет казахстанских военнослужащих внесены изменения
Для проживающих на территории Семипалатинского полигона казахстанцев появилась новая услуга в eGov.kz
Какие должности не смогут занимать родственники Президента, разъяснили в Минюсте
Мониторинг образовательных достижений начался в школах Казахстана
Арестован директор компании "Алматы спецтехпаркинг сервис"
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на апрель
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Специалистов по заявкам предприятий будут готовить в колледжах Казахстана

Читайте также

Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 27 февраля
Коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 февраля
Коронавирус
Все регионы покинули "красную зону" по КВИ
Коронавирус
Суточная смертность от коронавируса в Казахстане на 25 февр…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021