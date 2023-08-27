Эксперты из Южной Кореи проконтролируют сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

Эксперты из Южной Кореи будут контролировать сброс воды с АЭС «Фукусима-1», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

Фото: kazpravda.kz

Специалисты по ядерной безопасности посетят офис МАГАТЭ, передает Yonhap. Ранее Сеул и Токио договорились о том, что проверки будут проходить каждые две недели.

24 августа в Японии приступили к сбросу загрязненной воды в Тихий океан с АЭС «Фукусима-1». Ранее руководство МАГАТЭ подтвердило безопасность операции.