Эксперты Нацкомиссии обсудили актуальные проблемы репродуктивного здоровья женщин и девочек

Сегодня на заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК рассмотрены вопросы оказания медицинских услуг девочкам подросткового возраста и работы акушерско-гинекологической службы с женщинами фертильного возраста

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В фокусе особого внимания - жительницы сельских населенных пунктов.

В заседании приняли участие заместители акимов областей, представители центральных государственных органов.

Выступая перед участниками заседания, председатель Национальной комиссии Аида Балаева отметила, что охрана репродуктивного здоровья населения остаётся приоритетным направлением государственной политики.

«Данный вопрос имеет общенациональную значимость, так как речь идет о здоровой нации, будущем страны. В целях сохранения и укрепления репродуктивного здоровья девочек-подростков и женщин фертильного возраста, расширения их возможности принимать информированное решение о деторождении, снижения рисков во время беременности и родов реализуется комплекс социально-экономических и лечебно-профилактических мер. Нашими экспертами отмечена необходимость обеспечения бесперебойной работы медицинской инфраструктуры, принятия комплекса мер, который позволит снизить материнскую смертность. В целом, считаю, что нужна активная последовательная работа всех уполномоченных органов», - отметила министр.

О текущей ситуации и мерах совершенствования системы работы в данной сфере проинформировала вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

Сенатор Ляззат Калтаева акцентировала внимание участников заседания на проблемных вопросах оказания медицинских услуг женщинам с инвалидностью.

Член Национальной комиссии, общественный деятель Тогжан Кожалы обозначила ряд проблем в работе акушерско-гинекологической службы, оказывающей помощь женщинам в отдаленных селах.

Эксперты Нацкомиссии, детально изучившие данные вопросы в регионах с посещением сельских больниц, фельдшерских пунктов, в ходе встреч с менеджерами здравоохранения, врачами и пациентками, обратили внимание на вопрос бесперебойной работы инфраструктуры для охраны репродуктивного здоровья женщин.

Имеется потребность в оказании методической помощи женским консультациям, роддомам, кабинетам планирования семьи, сельским больницам, молодежным центрам здоровья.

Несмотря на достаточное количество кабинетов планирования семьи, 40% беременностей являются незапланированными, а доля пар, прошедших прегравидарную подготовку, не превышает 30%. В этом контексте предложено пересмотреть подходы к организации этой работы.

Низкая солидарная ответственность граждан за сохранение и укрепление собственного здоровья требует включения в данный процесс всех уполномоченных органов. Общественные организации, экспертное и научное сообщество должны проводить среди населения, целевых аудиторий разъяснительную работу.

Подводя итоги заседания, председатель Национальной комиссии отметила необходимость принятия министерством здравоохранения совместно с местными исполнительными органами, министерствами просвещения, науки и высшего образования комплекса мер по охране здоровья девочек и женщин фертильного возраста, укреплению репродуктивного здоровья подростков, а также подготовке молодых людей к осознанному родительству.

Национальная комиссия продолжит подробный мониторинг оказания медицинских услуг девочкам подросткового возраста и работы акушерско-гинекологической службы с женщинами фертильного возраста на региональном уровне.