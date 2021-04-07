Елбасы дал поручения новому руководителю фонда "Самрук-Казына"
Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев принял председателя правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Алмасадама Саткалиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК.
В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была представлена информация о результатах работы ФНБ "Самрук-Казына" за прошлый год и первый квартал 2021 года, а также о ходе исполнения поручений, данных на заседаниях Совета по управлению Фондом "Самрук-Казына".
"Фонд "Самрук-Казына" успешно завершил прошлый год. Компании Фонда закончили 2020 год без существенных сокращений персонала, сохранив непрерывный производственный процесс. По итогам 2020 года стоимость активов Фонда достигла 13,9 триллиона тенге", – сказал Нурсултан Назарбаев.
А.Саткалиев проинформировал Елбасы о деятельности по трансформации Фонда в инвестиционный холдинг и ключевых приоритетах на ближайшие годы.
Первый Президент Казахстана отметил, что Фонд является национальным богатством Казахстана, поэтому необходимо продолжить работу по приумножению его активов на благо всего народа.
"За короткий срок Фонд сумел перестроиться и принять оперативные меры. Стратегические ключевые отрасли работают нормально. В 2020 году Фонд направил в государственный бюджет 870 миллиардов тенге", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Также Елбасы подчеркнул важность принятия конкретных мер для дальнейшего повышения эффективности компаний Фонда.
В завершение встречи председатель Совета по управлению национальным фондом дал ряд конкретных поручений и пожелал А.Саткалиеву плодотворной и успешной работы.