Елдос Сметов вошел в шорт-лист премии IJF Judo Awards

Он попал в номинацию «Лучший дзюдоист года среди мужчин»

Фото: пресс-служба НОК РК

Международная федерация дзюдо представила шорт-лист премии IJF Judo Awards 2024, сообщает Kazpravda.kz

Напомним, в расширенный список были включены семь победителей Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).

Шорт-лист претендентов определялся посредством зрительского голосования на сайте IJF. В итоге из семи номинантов осталось трое: казахстанец Елдос Сметов, Хидаят Гейдаров (Азербайджан) и Лаша Бекаури (Грузия).

Выбирать победителя в этой номинации теперь будет экспертная комиссия IJF.

Награждение состоится во время проведения турнира серии Grand Slam в Париже (Франция), который пройдет с 1 по 2 февраля.