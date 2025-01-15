Елдос Сметов вошел в шорт-лист премии IJF Judo Awards

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Он попал в номинацию «Лучший дзюдоист года среди мужчин»

Фото: пресс-служба НОК РК

Международная федерация дзюдо представила шорт-лист премии IJF Judo Awards 2024, сообщает Kazpravda.kz

Напомним, в расширенный список были включены семь победителей Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).

Шорт-лист претендентов определялся посредством зрительского голосования на сайте IJF. В итоге из семи номинантов осталось трое: казахстанец Елдос Сметов, Хидаят Гейдаров (Азербайджан) и Лаша Бекаури (Грузия).

Выбирать победителя в этой номинации теперь будет экспертная комиссия IJF.

Награждение состоится во время проведения турнира серии Grand Slam в Париже (Франция), который пройдет с 1 по 2 февраля.

 

#премия #номинация #шорт-лист #Елдос Сметов #IJF Judo Awards

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