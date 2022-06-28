Электронные документы приравняют к их бумажным аналогам в Казахстане

Сенат на пленарном заседании принял поправки по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отмечается в заключении к закону, документ разработан в целях цифровой трансформации государственного управления, расширение сферы применения электронных документов и институционализации системы управления данными.
Ожидается, что нормы дадут импульс на дальнейшее совершенствование государственного управления посредством цифровой трансформации и реинжиниринга.
Планируется расширить сферы применения сервиса цифровых документов, приравнять электронные документы к их бумажным аналогам.
Также в функционал документа ходить расширение доступа к государственным услугам сельских жителей.