Электронные документы приравняют к их бумажным аналогам в Казахстане

Сенат на пленарном заседании принял поправки по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к закону, документ разработан в целях цифровой трансформации государственного управления, расширение сферы применения электронных документов и институционализации системы управления данными.

Ожидается, что нормы дадут импульс на дальнейшее совершенствование государственного управления посредством цифровой трансформации и реинжиниринга.

Планируется расширить сферы применения сервиса цифровых документов, приравнять электронные документы к их бумажным аналогам.

Также в функционал документа ходить расширение доступа к государственным услугам сельских жителей.