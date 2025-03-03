Энергетический прорыв Казахстана: стратегия будущего

Энергетика – живая артерия, питающая экономику нашей страны. От ее стабильности и эффективности зависит комфорт в каждом доме, динамичное развитие Казахстана, и способность страны уверенно двигаться вперед.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан, обладая значительными запасами энергоресурсов, вступает в новую эру, где ключевыми принципами становятся надежность, инновации и экологическая ответственность. Как подчеркнул глава государства Касым-Жомарт Токаев, энергетика – это движущая сила всей экономики, и ее развитию необходимо уделять первостепенное внимание. Строится стратегия, созвучная глобальным трендам и нацеленная на создание сильной, современной и устойчивой энергетической системы, способной обеспечить поступательное развитие страны.

Энергетическая независимость – стратегический приоритет

Обеспечение страны собственными энергоресурсами, создание надежного резерва – это не просто одна из задач, это вопрос национальной безопасности. Наблюдается рост потребления, развитие промышленности и городов, и становится очевидно: для устойчивого развития Казахстан должен сам управлять своим энергетическим будущим.

Именно поэтому Министерством энергетики разработан масштабный план развития отрасли до 2035 года, предусматривающий ввод дополнительных 26 ГВт генерирующих мощностей. Это не абстрактные цифры, а реальные проекты: строительство новых и модернизация действующих электростанций, внедрение передовых технологий. Уже в 2024 году введено более 770 МВт, в ближайшие два года эта цифра увеличится еще на 3 ГВт, а к 2029 году – на 6,6 ГВт. Это позволит не только удовлетворить растущие потребности, но и создать необходимый запас прочности.

Инновации – ключ к эффективности и устойчивости

Казахстан твердо стоит на пути устойчивого развития. Курс на достижение углеродной нейтральности к 2060 году – это осознанный выбор, и он определяет стратегию развития энергетики.

Будут использованы богатые запасы угля, но на совершенно новых принципах. Технологии «чистого угля», такие как улавливание и хранение углерода, газификация угля, позволяют сочетать эффективность и экологичность. Планируется строительство ГРЭС-3 и уникальной угольной электростанции в Курчатове, где будут применены самые передовые системы фильтрации и улавливания углекислого газа. Подобные высокотехнологичные проекты появятся и в других регионах страны.

Одновременно активно развивается возобновляемая энергетика. Солнце, ветер, вода – это неисчерпаемые источники энергии, и их доля в энергетическом балансе Казахстана будет неуклонно расти. Уже сегодня строятся солнечные и ветровые электростанции, внедряются современные технологии. В 2025 году будут введены новые объекты ВИЭ суммарной мощностью более 450 МВт.

Атомная энергетика – стратегический выбор

Развитие атомной энергетики – это смелый шаг, открывающий перед Казахстаном путь к технологическому лидерству, укреплению энергетической независимости и участию в решении глобальных климатических задач.

Определено место для строительства первой АЭС – Жамбылский район Алматинской области. Ведутся проектные работы, выбираются самые надежные и безопасные технологии. Но первая станция – это только начало. Цель – создание целого ядерного кластера, который охватит все этапы: от добычи урана и производства топлива до передовых научных исследований, ядерной медицины и подготовки высококвалифицированных кадров.

«Казатомпром» – признанный мировой лидер в урановой отрасли, а научный потенциал страны высоко ценится на международной арене. В Казахстане будут и впредь неукоснительно соблюдаться все международные стандарты безопасности, в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ.

Газ и региональное развитие – энергия для каждого казахстанца

Развитие газовой отрасли – это и обеспечение внутренних потребностей, и возможности для экспорта, и важный фактор социального благополучия. Активно ведется работа над повышением уровня газификации страны, в том числе, в Жамбылской, Алматинской и Жетысуйской областях. Благодаря модернизации газотранспортной системы и строительству новых газопроводов в прошлом году доступ к природному газу получили более 300 тысяч человек.

Стабильное газоснабжение способствует и развитию промышленности регионов. Особое внимание уделяется Южной зоне, где реализуются масштабные проекты в сфере «зеленой» энергетики и парогазовых установок. Ключевой из них – строительство современной электростанции в Туркестанской области, которое планируется завершить в 2026 году для обеспечения стабильными поставками газа южной части РК и промышленных потребителей, необходимо начать строительство второй нитки МГ ББШ -2 («Бейнеу-Бозой-Шымкент») в ближайшее время и завершить до конца 2026 года.

Цифровизация – энергетика будущего

Современная энергетика немыслима без цифровых технологий. В Республике Казахстан активно внедряются интеллектуальные сети (Smart Grids), системы управления энергопотреблением и другие «умные» решения. Запущен Ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики, который в режиме реального времени позволяет отслеживать ситуацию на всех объектах отрасли, оперативно реагировать на любые вызовы и принимать взвешенные решения.

Вместе – к энергетическому прорыву

Перед энергетическим комплексом стоят масштабные и ответственные задачи. Но, благодаря профессионализму энергетиков, поддержке главы государства и каждого казахстанца, есть уверенность, что все они будут решены. Будет построена современная, надежная, устойчивая и эффективная энергетическая система, которая станет прочным фундаментом процветания Казахстана и внесет свой вклад в глобальную энергетическую безопасность.