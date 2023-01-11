Эра нового риса на старых полях

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​​​​​​​Наталья Денисова

В Кызылординской области до половины всех рисовых чеков в грядущие аграрные сезоны планируется засеять местными сортами риса.

Уникальные, адаптированные к резко континентальному климату Приаралья сорта вывели ученые ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рисоводства им. И. Жахаева», и это высокое, масштаба республики, достижение.

– Институту, кстати, уже девяносто лет, – сообщил доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент КАСХН, исполняющий обязанности председателя правления КазНИИ рисоводства Асет Токтамысов. – За время существования научно-исследовательского учреждения его коллективом немало сделано для того, чтобы поставить отечественное рисоводство на прочную научную платформу. В том чис­ле за годы независимости Казахстана выведен целый ряд сортов риса, способных при их массовом возделывании сделать аграрный сектор экономически более устойчивым.

Объясним почему. Сейчас до 75 процентов рисовых чеков в Кызылординской облас­ти засеваются российскими сортами риса. Их впервые в большом количестве завезли в регион лет 15 тому назад. Так появились сначала на полях, а потом и в продаже «рапан», «янтарь», «лидер», «новатор».

Урожаи пошли хорошие, но это продолжалось недолго. Ведь ввезя семена, фермеры не стали тратить время и деньги на пробные посевы и районирование, культивировали сразу в промышленных масштабах.

Через пару лет из-за засоленности и обедненности почв посевы риса начали одолевать болезни, к примеру перикуляриоз, да и вегетационный период у российских сортов довольно длительный, сажают их рано, собирают поздно, воды они требуют много.

Сейчас из доброго десятка завозных российских сортов на кызылординских полях остались в основном «янтарь» и «лидер». Кстати, последний в самой России в промышленных масштабах уже давным-давно не возделывают, сорт остался в основном в семеноводческих хозяйствах, которые продают его семена за рубеж.

– Отечественные же сорта выведены специально для возделывания в условиях региона, – отмечает Асет Мырзаханович. – Они прошли необходимый срок испытаний на опытных полях, устойчивы к заболеваниям растений. А главное, у многих кызылор­динских сортов короткий вегетационный период –
90–100 дней. То есть получить урожай риса можно на пару недель раньше, чем обычно! Это приносит хороший экономический эффект, снижаются затраты на цикл возделывания. Но также снижается и риск высадить семена в еще не прогретую землю или дотянуть с уборочной до осенних дождей.

Дружной селекционной командой института выведены такие рисовые сорта, как «арал-5», «арал-6», «казНИИР-6», «айсауле» и многие другие. Есть среди них сорта с отличной урожайностью. Например, «арал-5» по количеству зерен в метелке превосходит знаменитый российский «новатор». При соблюдении агротехнологии он способен дать до 100–120 центнеров с гектара. Есть новые сорта, имеющие высокий экспортный потенциал.

– К примеру, «айсара», – рассказывает Асет Токтамысов. – Его зерна соответствуют мировому стандарту Slender. В них стопроцентная стекловидность и повышенное содержание белка. «Айсара» более устойчива к различным заболеваниям, выведена на базе тропических сортов риса из Индии, Южной Кореи и Китая. Это первый созданный в Казахстане и СНГ сорт риса подвида Indica – подвида, самого востребованного на мировых рынках. Созревает «айсара» на 5–7 и 10–15 дней раньше популярных сортов «маржан» и «лидер» соответственно. Водопотребление в вегетационный период тоже ниже – на 10–12 процентов против «маржана» и на 15–20 процентов против российского «лидера».

Кстати, некоторым новым сортам риса ученые Приаралья дали прекрасные женские имена. «Салима», например. Сорт устойчивый к засолению, пониженным температурам в фазе всходов. Он может использоваться для ранних, уже апрельских, посевов с заделкой семян в почву.

Сорт «ару» – просто «бомба»: вегетационный период у него всего 90, максимум 95 дней. Устойчив к холодам, запросто переносит заморозки. Допущен к использованию в Кызылординской области с 2006 года, и в настоящее время в регионе производятся его оригинальные и высокопродуктивные семена.

Еще один сорт риса, получивший женское имя, – «айсауле». Сорт устойчив к засолению почв, к пониженным температурам в фазе всходов. Отличается высокими темпами начального роста.

Необычное название «айкерим» получил еще один новый сорт риса, выведенный в Кызыл­орде учеными-селекционерами совместно со специалистами научно-производственного кресть­янского хозяйства «Агротехнология» Жанакорганского района области.

Краткое описание сорта: вегетационный период 110–115 дней. Высота растений 115–125 см, стебель прочный, средней толщины, устойчив к полеганию. Среднеспелый, высокоурожайный, солеустойчивый сорт создан методом индивидуального отбора из сорта «маржан», выведенного путем экспериментального мутагенеза.

Неординарное название сорту дали в Жанакорганском районе. У руководителя крестьянского хозяйства, где шли эксперименты на полях, Керимхана (Егизбаева. – Прим. авт.) жену зовут Айзада. По просьбе главы хозяйства, который, кстати, и отобрал элитное растение, с которого началось селекционирование сорта, их с Айзадой союз отныне увековечен в названии сорта. Ученые НИИ были не против названия «айкерим», на слух оно звучит приятно.

Есть еще несколько перспективных рисовых сортов, созданных учеными из Кызылорды Курманбеком Бакировым, Николаем Подольских, Ержаном Натишаевым и другими их соратниками. Это, например, крупнозерный «сыр сулуы», выносливый в период вегетации «арал 202», устойчивый к соленым местным почвам сорт «байконур», рекомендованный для ранних посадок «казНИИР-7», а еще «казНИИР-5», «казЕР-6», «казНИИР-7», «тогискен-1».

Это все результаты многолетнего труда блестящих умов, которыми может гордиться Казахстан.

Но что хотелось бы непременно отметить: Кызылординская область встала на рельсы диверсификации АПК, в земледелии ставится целью сокращение затрат воды при выращивании риса, делается упор на возделывание стрессоустойчивых сортов, снижение рисков агроформирований путем внедрения специальных технологий. И научно-техническую поддержку этому процессу здесь обеспечивает, конечно же, ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рисоводства им. И. Жахаева».

Обеспечивает, между прочим, почти на голом энтузиазме. Селекционеры вынуждены работать, используя давно устаревшую материально-техническую базу. И в поле – всего шесть месяцев в году, потому что в главном научном институте края нет ни вегетационных домиков, ни теп­лиц. Отсутствуют и современные приборы для сортировки зерна.

Не вкладывает регион деньги в отраслевую науку! А разве можно, не питая «мозг», рассчитывать на здоровье всего «тела»? Вот и получается: новые сорта риса есть, а нового отношения к их создателям – нет.

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