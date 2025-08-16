В рамках первого республиканского Форума ветеранов спорта министр туризма и спорта поздравил именитых спортсменов, тренеров и спортивных деятелей. Среди участников - олимпийские чемпионы и призеры, чемпионы мира, заслуженные тренеры и наставники, внесшие значительный вклад в развитие отечественного спорта, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

«С начала года мы активно ведем работу по организации системной поддержки ветеранам спорта. По моему поручению мы начали формирование единого списка всех ветеранов спорта по регионам. Так мы сможем определить, какие меры поддержки возможны. В дальнейшем, совместно с акиматами, спортивными федерациями и другими компетентными органами будет выстроен механизм поддержки — содействие в трудоустройстве, медицинской помощи и вовлечении в развитие массового спорта. Ваши имена вписаны золотыми буквами в спортивную историю нашей страны, и мы готовы и уже поддерживаем многих из вас, работа в данном направлении продолжится», - сказал министр.

Как он отметил, на сегодняшний день все больше именитых спортсменов, завершивших свою спортивную карьеру, привлекается в менеджмент и госуправление - руководителями управлений спорта и федераций. Перед назначением они представляют план развития спорта в регионе/федерации, основанный на их профессиональном опыте. Данная мера позволяет обеспечить преемственность в спорте и обмен опытом.

Напомним, в честь дня спорта по всей стране пройдет более 150 мероприятий, большинство из них, по рекомендации Министерства, нацелены на чествование ветеранов спорта, заслуженных тренеров, а также на массовые и детские спортивные мероприятия.

Участие ветеранов спорта в развитии отечественного спорта — это не только символ преемственности, но и вклад в построение сильной и профессиональной системы.