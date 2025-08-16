Ербол Мырзабосынов встретился с ветеранами спорта

Спорт
52

В рамках первого республиканского Форума ветеранов спорта министр туризма и спорта поздравил именитых спортсменов, тренеров и спортивных деятелей. Среди участников - олимпийские чемпионы и призеры, чемпионы мира, заслуженные тренеры и наставники, внесшие значительный вклад в развитие отечественного спорта, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

«С начала года мы активно ведем работу по организации системной поддержки ветеранам спорта. По моему поручению мы начали формирование единого списка всех ветеранов спорта по регионам. Так мы сможем определить, какие меры поддержки возможны. В дальнейшем, совместно с акиматами, спортивными федерациями и другими компетентными органами будет выстроен механизм поддержки — содействие в трудоустройстве, медицинской помощи и вовлечении в развитие массового спорта. Ваши имена вписаны золотыми буквами в спортивную историю нашей страны, и мы готовы и уже поддерживаем многих из вас, работа в данном направлении продолжится», - сказал министр.

Как он отметил, на сегодняшний день все больше именитых спортсменов, завершивших свою спортивную карьеру, привлекается в менеджмент и госуправление - руководителями управлений спорта и федераций. Перед назначением они представляют план развития спорта в регионе/федерации, основанный на их профессиональном опыте. Данная мера позволяет обеспечить преемственность в спорте и обмен опытом.

Напомним, в честь дня спорта по всей стране пройдет более 150 мероприятий, большинство из них, по рекомендации Министерства, нацелены на чествование ветеранов спорта, заслуженных тренеров, а также на массовые и детские спортивные мероприятия.

Участие ветеранов спорта в развитии отечественного спорта — это не только символ преемственности, но и вклад в построение сильной и профессиональной системы.

#Спорт #ветераны #День спорта

Популярное

Все
Сегодня – День спорта
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
День строителя
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
В Семее стартовало строительство Дома дружбы – подарок от Мангистауской
Токаев – Зеленскому: Сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности
Лидер Казахстана поздравил Ильхама Алиева с мирным урегулированием конфликта с Арменией
Президент поручил продолжить работу по сохранению и популяризации пород тазы и тобет
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Определены 100 популярных казахстанских книг
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Как будет расти Караганда
Фигуристка Софья Самоделкина стала серебряным призером турнира в США
Обнаружено тело еще одного члена экипажа рухнувшего вертолета EC-145
МИД ЕС созывает экстренный саммит по Украине
Казахстанские школьники получили 7 наград на чемпионате по робототехнике в Китае
Глава государства о суперкомпьютере и об ИИ: «Расслабляться нельзя»
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
Операцию на открытом сердце впервые провели в области Улытау
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Налоговый Кодекс Республики Казахстан

Читайте также

Сегодня – День спорта
Размер гонораров спортсменов и тренеров стандартизирован в …
Путь к вершине
Системный подход, направленный на результат

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]