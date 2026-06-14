Гвардеец из Казахстана в третий раз стал чемпионом Азии по панкратиону

Спорт

Абылай Шакирбеков победил в весовой категории до 93 килограммов

Фото: МВД

Представитель спортивной команды «Burkit Team» Национальной гвардии МВД РК Абылай Шакирбеков завоевал золотую медаль чемпионата Азии по панкратиону, который прошел в Дананге (Вьетнам), передает Kazpravda.kz.

Казахстанский спортсмен стал лучшим в весовой категории до 93 килограммов. Эта победа позволила ему в третий раз завоевать титул чемпиона Азии.

«Победа Абылая Шакирбекова стала значимым достижением для спортивной команды «Burkit Team». Его успешное выступление на международной арене является ярким примером целеустремлённости, силы духа и преданности спорту. Достижения гвардейцев на международных соревнованиях способствуют укреплению спортивного имиджа страны и служат достойным примером для молодого поколения», - отметили в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК.

После завершения турнира Абылай Шакирбеков вернулся в Казахстан. В аэропорту Астаны его встретили представители Главного командования Национальной гвардии, тренеры, родные и близкие.

#Спорт #Национальная гвардия #панкратион

Популярное

Все
Президент Казахстана направил поздравление Дональду Трампу
Казахстанцы стали реже покупать жилье
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Скопление фур на границе с Россией разъяснили в КНБ
В Астане начал работу II Съезд партии «Әділет»
«Әділет» создаёт филиалы по всему Казахстану
Синоптики предупредили о сильной жаре в ряде регионов Казахстана
Делегаты съезда партии «Әділет» поддержали присоединение AMANAT
Катание на сапборде едва не закончилось трагедией на Каспии
У прохожего в Алматы обнаружили нож и учебную гранату
Жительница Темиртау снова получила 3,5 года лишения свободы после амнистии
Работу преподавателя КазНУИ покажут на Шанхайском кинофестивале
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Великий писатель земли кыргызской
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
Учителя готовы к переменам
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Указ Президента Республики Казахстан
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Выпускницу из Туркестанской области пригласили 80 зарубежных университетов
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
80-летие Каршыги Ахмедиярова отметили памятным концертом в Алматы
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена

Читайте также

Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 500 …
Казахстанские волейболистки вышли в полуфинал Кубка наций н…
Phygital Contenders Astana 2026 – итоги второго дня турнира
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]