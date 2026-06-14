Гвардеец из Казахстана в третий раз стал чемпионом Азии по панкратиону

Абылай Шакирбеков победил в весовой категории до 93 килограммов

Фото: МВД

Представитель спортивной команды «Burkit Team» Национальной гвардии МВД РК Абылай Шакирбеков завоевал золотую медаль чемпионата Азии по панкратиону, который прошел в Дананге (Вьетнам), передает Kazpravda.kz.

Казахстанский спортсмен стал лучшим в весовой категории до 93 килограммов. Эта победа позволила ему в третий раз завоевать титул чемпиона Азии.

«Победа Абылая Шакирбекова стала значимым достижением для спортивной команды «Burkit Team». Его успешное выступление на международной арене является ярким примером целеустремлённости, силы духа и преданности спорту. Достижения гвардейцев на международных соревнованиях способствуют укреплению спортивного имиджа страны и служат достойным примером для молодого поколения», - отметили в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК.

После завершения турнира Абылай Шакирбеков вернулся в Казахстан. В аэропорту Астаны его встретили представители Главного командования Национальной гвардии, тренеры, родные и близкие.