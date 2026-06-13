Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 500 в Лондоне

Фото: Пресс-служба ФТК

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA 500 в Лондоне, сообщает Kazpravda.kz.

В четвертьфинале казахстанская теннисистка встретилась с британкой Кэти Бултер, занимающей 73-е место в мировом рейтинге. Матч получился упорным и продлился все три сета.

Первая партия осталась за хозяйкой корта - 7:5. Во втором сете Рыбакина сумела переломить ход встречи и уверенно сравняла счет, выиграв партию со счетом 6:2. Однако в решающем сете сильнее вновь оказалась британская теннисистка - 6:4.

«Матч продлился максимальные три сета и завершился поражением Рыбакиной со счетом 5:7, 6:2, 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа и 39 минут», - сообщили в пресс-службе ФТК.

За время матча Рыбакина выполнила девять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из семи брейк-пойнтов.

Таким образом, казахстанская спортсменка завершила выступление на турнире в Лондоне на стадии четвертьфинала. Накануне она также провела матч предыдущего круга, перенесенный из-за неблагоприятных погодных условий.