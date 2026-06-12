Phygital Contenders Astana 2026 – итоги второго дня турнира

Турнир Phygital Contenders Astana 2026 имеет статус официального отборочного этапа к главному событию сезона, The Games of the Future 2026 (GOTF 2026), которое пройдет в Астане

Фото предоставлено организаторами

11 июня в Астане завершился второй соревновательный день международного турнира Phygital Contenders Astana 2026. Команды продолжили борьбу за право участия в следующем раунде соревнований в трех дисциплинах: Phygital Football, Phygital Basketball и Phygital Dancing, сообщает Kazpravda.kz

Соревнования проходят на площадках Ледового дворца «Алау», Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и Comfort Hotel Astana. По итогам дня определились участники следующего этапа командных турниров и первый абсолютный чемпион в танцевальной дисциплине.

ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ: PHYGITAL FOOTBALL

Групповой этап включал восемь матчей, которые были разделены на серии на вылет и матчи победителей.

Серия на вылет (Elimination Matches):

Группа A: Клуб Lahore Athletics FC одержал победу над Panther Phygx с общим счетом 5:2. Команда выиграла цифровую стадию со счетом 3:0, что позволило ей компенсировать ничейный результат на физическом поле со счетом 2:2.

Группа B: Команда Noname Club переиграла FC Royal Haki с итоговым результатом 9:3. Победители доминировали в обеих стадиях турнира, завершив цифровой этап со счетом 6:2, а физический со счетом 3:1.

Группа C: Двукратные чемпионы JR Style разгромили Misa Esports с общим счетом 8:1. Команда выиграла в симуляторе со счетом 5:1 и закрепила успех на реальном поле со счетом 3:0.

Группа D: Клуб FC Olympic Phygital одержал победу над FC Ararat-Armenia с общим счетом 4:2. После ничьей 1:1 в цифровой части игроки FC Olympic Phygital забрали физический этап со счетом 3:1.

Матчи победителей (Winners' Matches):

Группа A: Team Cyprus нанесла поражение Los Fieles со счетом 6:2. Несмотря на удаление вратаря команды Team Cyprus за игру рукой вне штрафной площади, команда удержала преимущество и закрепила победу точным штрафным ударом в конце матча.

Группа B: Skoljke Katic с минимальным преимуществом обыграла Oeste SP. При счете 0:0 в цифровой части команда Skoljke Katic выиграла физическое противостояние со счетом 3:2.

Группа C: NS Team победила команду MNK с итоговым счетом 6:2. Клуб выиграл цифровую стадию 2:0 и развил преимущество на реальном газоне.

Группа D: Команда ACF x Allur обыграла KMF Titograd со счетом 5:2. Хозяева площадки ACF x Allur завершили цифровую стадию со счетом 2:0, после чего выиграли физический матч со счетом 3:2.

ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ: PHYGITAL BASKETBALL

В баскетбольной дисциплине состоялось восемь встреч. По итогам соревновательного дня лидирующие позиции заняли клубы Triada, MINSK, Vozdovac и ZM NITUI.

Клуб ZM NITUI обыграл Team Elites со счетом 36:27.

Команда BOCA одержала победу над GEPCO в дополнительное время со счетом 38:29.

MINSK с разницей в одно очко обошел Triada со счетом 28:27.

Triada переиграла Valencia Basket со счетом 40:32.

ZM NITUI нанесли поражение BOCA со счетом 33:30.

Vozdovac обыграл Team Elites со счетом 36:27.

Triada победила ARENA BULLS со счетом 38:28.

MINSK одержал крупную победу над UZBEK HYPER HOOPS со счетом 40:21.

ИТОГИ ВТОРОГО ДНЯ: PHYGITAL DANCING

В отеле Comfort Hotel Astana прошли финальные соревнования по фиджитал-танцам. Турнир проводился по системе Best of Three.

В первом полуфинале Sagdiyana победила Susan Huertas со счетом 2:1, несмотря на штрафное списание 1000 очков во втором раунде.

Во втором полуфинале Andres Guardo выиграл у Sergio Mayta со счетом 2:1.

В матче за третье место Susan Huertas обыграла Sergio Mayta со счетом 2:0 и завоевала бронзу.

В Гран-финале Andres Guardo одержал победу над Sagdiyana со счетом 2:1, став чемпионом дисциплины.

Итоговое распределение мест в дисциплине Phygital Dancing:

1. Andres Guardo.

2. Sagdiyana.

3. Susan Huertas.

4. Sergio Mayta.

КОНТЕКСТ: ПУТЬ К ИГРАМ БУДУЩЕГО 2026 (GOTF 2026)

Турнир Phygital Contenders Astana 2026 имеет статус официального отборочного этапа к главному событию сезона, The Games of the Future 2026 (GOTF 2026), которое пройдет в Астане. Соревнования объединяют цифровые и физические дисциплины в рамках единой системы подсчета очков. Организаторы развивают данное направление при поддержке Phygital International и Мирового Phygital Сообщества (WPC). Успешное выступление на турнирах серии Phygital Contenders дает командам возможность претендовать на участие в Играх Будущего 2026 (GOTF 2026).



