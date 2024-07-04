Еще одно нападение произошло на фельдшера «скорой» в Казахстане

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По информации ДП Мангистауской области, подозреваемый в хулиганстве задержан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщается, что полиция расследует уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются», - отметили в ДП.

В местных СМИ прошла информация о том, что на медика напали ночью. Его избили, в результате чего он получил сотрясение головного мозга, параорбитальную гематому, а также многочисленные ушибы на лице. Ему оказали медпомощь и отправили на амбулаторное лечение.

Это не первое нападение на сотрудников «скорой». 26 января в Караганде избили водителя скорой помощи. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, переломами, гематомой глаза. Подозреваемый в избиении Нурболат Дакебаев был объявлен в розыск, его обнаружили 1 февраля в одной из зимовок Каркаралинского района в 200 км от Караганды. Решено, что суд нам будет открытым и пройдет в онлайн-формате. 

В мае пьяная алматинка ударила приехавшую на вызов фельдшера. Медик заявила в СМИ, что сотрудники скорой помощи не защищены и регулярно подвергаются нападениям. В июне дебошир угрожал ножом сотруднику скорой помощи в Астане.

#нападение #скорая помощь #фельдшер

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