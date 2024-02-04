Избивший водителя скорой в Караганде арестован

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет, передает Kazpravda.kz

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Подозреваемого в избиении водителя скорой помощи в Караганде Нурболата Дакебаева арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба городского суда.

Меру пресечения для Нурболата Дакебаева суд санкционировал заочно 28 января, когда подозреваемый ещё находился в розыске.

26 января в Караганде избили водителя скорой помощи. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, переломами, гематомой глаза. Подозреваемый в избиении Нурболат Дакебаев был объявлен в розыск, его обнаружили 1 февраля в одной из зимовок Каркаралинского района в 200 км от Караганды.

По информации Генпрокуратуры, за совершение инкриминируемого Дакебаеву преступления максимальным наказанием является лишение свободы на срок до трёх лет.