Избивший водителя скорой в Караганде арестован

Происшествия
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Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет, передает Kazpravda.kz

Фото: СЦК

Подозреваемого в избиении водителя скорой помощи в Караганде Нурболата Дакебаева арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба городского суда.

Меру пресечения для Нурболата Дакебаева суд санкционировал заочно 28 января, когда подозреваемый ещё находился в розыске.

26 января в Караганде избили водителя скорой помощи. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, переломами, гематомой глаза. Подозреваемый в избиении Нурболат Дакебаев был объявлен в розыск, его обнаружили 1 февраля в одной из зимовок Каркаралинского района в 200 км от Караганды.

По информации Генпрокуратуры, за совершение инкриминируемого Дакебаеву преступления максимальным наказанием является лишение свободы на срок до трёх лет.

#Караганда #скорая помощь #избиение водителя скорой помощи

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