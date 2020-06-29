Происшествия
Еще пять казахстанцев умерли от коронавируса
Зарегистрированы пять случаев с летальным исходом от КВИ, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
.
Шымкент - мужчина 1969 года рождения,
Карагандинская область - женщина 1949 года рождения,
Западно-Казахстанская область - женщина 1938 года рождения и мужчины 1981 и 1963 годов рождения.
Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.
Итого по Казахстану 188 летальных случаев.