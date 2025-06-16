Фото: @triathlonorgkz

В живописном посёлке Боровое (Акмолинская область) прошли международные соревнования по триатлону, собравшие более 120 участников из 13 стран: Казахстан, Беларусь, Чехия, Германия, Южная Корея, Кыргызстан, Молдова, Россия, Эстония, Турция, Узбекистан, Япония, сообщает Kazpravda.kz

Турнир проходил под эгидой континентального календаря World Triathlon и стал важным этапом подготовки к чемпионатам Азии и мира.

Для элитной категории использовалась стандартная олимпийская дистанция: 1500 м плавание, 40 км велогонка и 10 км бег. Для юниоров и юниорок — спринтерская дистанция: 750 м плавание, 20 км велоэтап и 5 км бег.

Трассы пролегали среди сосновых лесов и вдоль озёр Бурабай, создавая идеальные условия для честной и красивой борьбы.

Элита, мужчины:

Победителем в элитной категории стал Дарын Қонысбаев (Казахстан), показав блестящий результат — 1:46:28. Он продемонстрировал стабильность на всех этапах и мощный финиш, опередив Романа Минеева (Россия) и Тилля Крампа (Германия), которые заняли второе и третье места соответственно.

Юниорки:

В женской юниорской категории «золото» завоевала Диана Ержанова (Казахстан) — 1:08:20. «Серебро» — у Дианы Биктимировой (Узбекистан), а бронзовую медаль завоевала Анель Исабаева (Казахстан) с результатом 1:10:54, проявив характер и выдержку на заключительном беговом этапе.

Юниоры, мужчины:

Мужской юниорский подиум полностью заняли представители Казахстана:

• Елмұрат Қанай — 59:57

• Илья Крупяков — 1:00:05

• Рамазан Айнегов — 1:00:21

Командный успех юниоров подчеркивает силу спортивной школы и системную подготовку молодых триатлетов в стране.

Также, 15 июня прошла гонка, в которой принимали участие более 150 любителей со всего Казахстана.

«Соревнования в Боровом стали значимым этапом континентального календаря World Triathlon, а живописные маршруты на фоне озёр и сосновых лесов создали уникальные условия для спортсменов. Несмотря на переменчивую погоду, гонка стала настоящим праздником спорта и объединила спортсменов, как на профессиональном, так и на любительских уровнях», - сказал вице-президент Федерации Жандос Кайргелды.

Соревнования в Боровом стали настоящим триумфом казахстанского триатлона. Победы в разных возрастных категориях и на различных дистанциях — свидетельство высокого уровня развития спорта в стране. Турнир прошёл на высоком организационном уровне и стал символом спортивной дружбы и международного сотрудничества.