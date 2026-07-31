Казахстан вошел в десятку лучших на чемпионате мира U17 по современному пятиборью

В Каунасе (Литва) завершился чемпионат мира по современному пятиборью среди спортсменов до 17 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Тамирлан Тулегенов и Берик Хамза успешно выступили в квалификации и полуфинале мужских соревнований, пробившись в финал. По итогам турнира Тамирлан занял 23-е место, а Берик стал 25-м.

Кроме того, Хамза и Тулегенов вошли в десятку сильнейших в эстафете, заняв шестое место. Женская команда в этом виде программы в составе Яны Беспаловой и Сабины Ахмединой завершила соревнования на 12-й позиции.

Также казахстанские спортсмены стали 13-ми в смешанной командной эстафете. Страну представили Яна Беспалова и Тамирлан Тулегенов.

Помимо этого, Берик Хамза, Тамирлан Тулегенов, Нургали Омирсерик заняли восьмое место в командных соревнованиях, а Яна Беспалова, Сабина Ахмедина и Диана Гренц расположились на 14-й строчке.