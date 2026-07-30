Казахстан завершил чемпионат мира по фехтованию с одной медалью

Сборная Казахстана по фехтованию завершила выступление на чемпионате мира-2026 в Гонконге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

Последними дисциплинами стали командные соревнования по фехтованию на рапире (женщины) и сабле (мужчины).

Рапиристки София Актаева, Алина Искандерова, Алена Гноева в первом матче уступили сборной России со счетом 16:45. Саблисты Артем Саркисян, Куаныш Ергашбай, Нурмухаммед Жайлыбай, Назарбай Саттархан также потерпели поражение на старте, проиграв Испании (37:45).

Таким образом, Казахстан завершил мировое первенство с одной наградой. Днем ранее в мужских командных соревнованиях по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Кирилл Проходов, Вадим Шарлаимов завоевали историческое "золото". В финале казахстанцы одержали победу над Украиной (45:40).