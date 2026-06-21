Этап Кубка мира по боксу: Санжар Ташкенбай выиграл «золото»

Теперь в активе сборной Казахстана четыре награды высшей пробы

Фото: НОК

Представитель команды Казахстана по боксу Санжар Ташкенбай поднялся на первую ступень пьедестала на этапе Кубка мира в китайском Гуйяне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Казахстанец стал лучшим в весовой категории до 50 килограммов.

В финал Ташкенбай раздельным решением судей выиграл у Асилбека Джалилова из Узбекистана.

В НОК отметили, что теперь в активе сборной Казахстана четыре «золота». Ранее первое место заняли Назым Кызайбай (до 54 кг), Виктория Графеева (до 60 кг) и Абылайхан Жусупов (до 70 кг).