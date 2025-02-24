Этнические казахи используют возможность интеграции с исторической родиной

В мире
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Венера Баталова
корреспондент

Казахам - гражданам других стран - выдано 65 карт «Ата жолы», дающих право жить и работать в Казахстане в течение 10 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

27 карт получили бизнес-иммигранты, готовые развивать свое дело в нашей республике, обладателями 38 карт стали востребованные специалисты.

«Где бы ни жили казахи, их единственная Родина – Казахстан. Поэтому нам всегда важно поддерживать наших соотечественников, живущих за границей», – президент Касым-Жомарт Токаев.

Среди получивших карту «Ата жолы» имеются такие специалисты, как  инженер-физик, инженер-математик, химические технологи, врачи челюстно-лицевой хирургии, педиатры и другие, прибывшие из России, Германии, Монголии, Китая, США, Израиля, Франции, Великобритании, Нидерландов, Финляндии, Кыргызстана и Узбекистана.

Целью внедрения карты «Ата жолы» является укрепление связей с исторической родиной, сохранение национальных традиций, привлечение в страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане. Карта предоставляется этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства.

Обладатели карты «Ата жолы» при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет и самостоятельно выбирают регион расселения для осуществления трудовой деятельности, либо ведения бизнеса.

Этнический казах с картой «Ата жолы», являясь гражданином другой страны, имеет равные права с гражданами Казахстана и кандасами.

Обладатели карты «Ата жолы» (и члены их семей) могут пользоваться правами на:

- получение социальных выплат и обслуживание в медицинских учреждениях в рамках гарантированного объема медицинской помощи;

- трудоустройство на территории Казахстана в соответствии с Трудовым кодексом РК и законом РК «О миграции населения»;

- осуществление на территории Казахстана предпринимательской деятельности в соответствии с Предпринимательским кодексом и иными правовыми актами РК;

- получение бесплатного среднего образования в государственных учебных заведениях, на конкурсной основе бесплатного среднего специального и/или высшего образования в государственных средних специальных и/или высших учебных заведениях, платного образования в частных учебных заведениях в соответствии с законом РК «Об образовании»;

- получение гарантированной государством юридической помощи в соответствии с законом РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»;

- приобретение гражданства Республики Казахстан в упрощенном порядке в соответствии с международными договорами и законодательными правовыми актами РК в сфере гражданства.

Лица, обладающие картой «Ата жолы», не имеют прав избирать и быть избранными в Парламент и маслихаты РК, участвовать в республиканском референдуме и не имеют доступ к государственной службе.

Карта «Ата жолы» признается недействительной в случае, если ее владелец получит гражданство Казахстана.

Напомним, по поручению главы государства с июля 2023 года внедрена карта «Ата жолы» для этнических казахов, проживающих за рубежом, с проработкой вопроса упрощенного въезда/выезда в страну.

#казахи #интеграция #историческая родина

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