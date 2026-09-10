Цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель

В мире,Нефть и Газ
Айман Аманжолова
корреспондент

После новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке подскочили цены на сырую нефть и автомобильное топливо. Нефть европейской марки Brent подорожала до 100 долларов за баррель. Ранее США уничтожили нефтяные танкеры Ирана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

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После возобновления ударов по нефтяным объектам и судам на Ближнем Востоке цена на нефть впервые с июля преодолела отметку в 100 долларов за баррель. В ходе утренних торгов в среду, 9 сентября, цена на сырую нефть европейской марки Brent выросла почти на 3% и достигла 100,72 доллара за баррель, американская нефть марки WTI подорожала на 2,4%, до 95,25 доллара за баррель.

Цены на бензин и дизельное топливо в США и Европе также значительно повысились, передают информагентства. В частности, в Германии в среднем по стране литр бензина Super E10 стоит 2,259 евро, что на 7,6 цента больше, чем на прошлой неделе, пишет AFP со ссылкой на данные Немецкого автомобильного клуба ADAC. Цены на дизельное топливо выросли почти на 9 центов и составили 2,321 евро за литр.

С начала августа цены на нефть Brent выросли на четверть, отмечает Reuters. С начала 2026 года нефть этой марки подорожала более чем на 60%, пишет в свою очередь dpa. Цены на природный газ в Европе растут четвертый торговый день подряд после недавних атак со стороны США.

#США #Иран #нефть #биржа

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