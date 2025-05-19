Этнофестиваль «Жайлау той» прошел в Астраханской области

Культура и общество
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Праздник был организован с целью сохранения и популяризации казахских традиций и обычаев, единства народа

Фото: РСК

В селе Алтынжар Астраханской области прошел традиционный этнофестиваль «Жайлау той - 2025», сообщает Kazpravda.kz

В мероприятии приняли участие делегация из Курмангазинского района Атыруской области, работники культуры, а также артисты фольклорного ансамбля «Мұрагер» областной филармонии имени Нурмухана Жантурина.

- Курмангазинский район, граничащий с Астраханской областью - это место, где чтят казахское гостеприимство, традиции и искусство. Наш народ испокон веков жил на щедрых жайлау, где звучали песни и кюи. Этот праздник дает возможность лучше узнать друг друга и укрепить дружбу, - сказал аким района Абат Жангалиев.

В рамках фестиваля были организованы национальные спортивные игры, а также праздничная программа с участием деятелей культуры двух стран.

 

#Астрахань #этнофестиваль #Жайлау той

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