Этнокультурные центры Казахстана объединились для оказания помощи жителям Арыси

Общество
Фото: assembly.kz
Этнокультурные центры Казахстана объединились для оказания помощи жителям Арыси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АНК.   

24 июня областная Ассамблея народа Казахстана направила в г.Арысь автобус для эвакуации граждан.

Этнокультурными центрами города Шымкент была организована первая необходимая помощь:

– Славянский этнокультурный центр отправил 5 автобусов и 2 грузовых автомобиля для эвакуации жителей;

– Корейский этнокультурный центр до обеда отправил одну газель питьевой воды, а также после обеда 3600 больших бутылей с водой и 3005 литровых бутылей были доставлены в штаб;

– Узбекский этнокультурный центр временно обеспечил жильем и продуктами 30 человек, приготовлен плов на 150 человек, также обеспечены продуктами эвакуированные в школе №53 им.Хамзы, дополнительно предоставлены постельные принадлежности в количестве 50 штук; 

– Уйгурский этнокультурный центр направил в эвакуационный пункт в мкр. Нурсат 1000 гамбургеров;

– Турецкий этнокультурный центр утром направил 1 КамАЗ воды и еды, а также обеспечил эвакуированных, находящихся в школе №52, продуктами питания, питьевой водой и памперсами, также они направили в штаб 30 ящиков огурцов. Оказана помощь нуждающимся в школах №56 и №87;

– Татаро-башкирский центр привез в штаб продукты питания (макароны, мука, яйца) и др.


В штаб приходили люди и предлагали свою помощь, в том числе: член областного совета АНК Ә.Досболов доставил в пункт эвакуированных, находящийся в школе №53, около 100 лотков яиц; Зиябиддин Мирзаев принял на ночлег 26 человек;  корейская семья обеспечила 80 семей, находящихся в "Ак-Мечеть", горячей едой; жительница города Шымкент принесла в штаб Ассамблеи 2 пакета вещей и солений.

В акции помощи принимает активное участие и молодежь. Они приезжают на своих автомобилях и оказывают помощь в развозке. В 12 часов ночи членами молодежного крыла Ассамблеи с района Төлеби доставлены в штаб 200 буханок хлеба, из них 100 сразу же отвезли в центральную мечеть.


25 июня акция получил еще больший оборот.

Узбекский этнокультурный центр подготовил дастархан на 1000 человек; в штаб доставлены 1000 лепешек. Чеченско-Ингушский центр доставил в штаб порошок, мыло, зубные пасты и щетки, другие предметы гигиены. Иранский этнокультурный центр доставил мыло, порошки, туалетную бумагу. Таджикский областной этнокультурный центр привез в штаб средства личной гигиены. Председатель турецкого этнокультурного центра разместил несколько семей в домах жителей поселка Кызылжар.

Для оказания конкретной, целенаправленной помощи школы разделены между этнокультурными центрами.

Ассоциация узбеков "Дустлик" оказывает помощь в школах №№ 61, 53, 54 (кол-во эвакуированных 600 человек). Ими подготовлены 200 мест для пожилых в городе Туркестан, детский сад на 200 мест с питанием. Турецкий этнокультурный центр оказывает помощь в школах №56, 87 (кол-во эвакуированных 207 человек). Уйгурский центр в школе №26 (кол-во эвакуированных 227 человек). Грузинский этнокультурный центр в школе-интернате №1 (кол-во эвакуированных 207 человек). Азербайджанский этнокультурный центр в школе №60 (кол-во эвакуированных 50 человек). Курдский областной этнокультурный центр организовал проживание эвакуированной семьи в 2-х комнатной квартире с питанием.

Посольство Республики Узбекистан организовало благотворительный обед на 1000 человек.

Продолжается сбор вещей, предметов первой необходимости эвакуированным жителям г.Арысь, работа по оказанию помощи продолжается.


Напомним, 24 июня прогремел взрыв в воинской части города Арысь Туркестанской области. Под руководством акима области Умирзака Шукеева была создана оперативная группа, которая ведет соответствующую работу в городе.

Президент поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, а также обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.

В ДЧС Туркестанской области заявили, что проводятся пожарные и эвакуационные работы. Кроме того, устанавливается информация о пострадавших.

Позже Министерство обороны Казахстана сделало официальное заявление по поводу взрыва на складе воинской части в населенном пункте Арысь Туркестанской области.

Полиция взяла безопасность и порядок в городе под контроль. Эвакуированных людей размещают в нескольких пунктах в Шымкенте.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел в Арысь, чтобы лично ознакомиться с ситуацией после ЧП.

Позднее об оперативной обстановке в городе подробно рассказали аким Туркестанской области Умирзак Шукеев и министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси, осмотрел жилые дома и административные объекты, наиболее пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов, а также поручил принять первоочередные меры по обеспечению оперативного размещения граждан, потерявших жилье, и оказанию всесторонней помощи пострадавшим, в том числе медицинской.

Позднее сообщили о том, что все пропавшие дети в результата взрывов в Арыси найдены и переданы родителям.

Отметим, что казахстанцы со всех регионов страны приняли участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Арыси.

Контакты и реквизиты, для желающих оказать помощь пострадавшим и эвакуированным жителям Арыси.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]