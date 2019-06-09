Еxit poll Института "Қоғамдық пікір": за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 70,13% избирателей

Фото пресс-службы Президента РК
По данным exit poll, на выборах Президента РК за действующего Главу государства Касым-Жомарта Токаева проголосовали 70,13% избирателей. Об этом на брифинге в СЦК сообщила председатель совета Института "Қоғамдық пікір", магистр социологии Айнур Мажитова, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Сегодня в течение дня "Қоғамдық пікір" провел экзит-пол – опрос граждан на выходе из избирательных участков. Интервьюеры опрашивали на 325 избирательных участках. Из них 97 в областных центрах, в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, 94 – в малых городах, 134 участка – в сельских округах", – сообщила Мажитова.
По ее словам, опрос избирателей проводился по стандартной международной методике. Респондентов спрашивали о том, за кого они голосовали.
С 07:00 утра до 20:00 вечера опрошено 13 200 избирателей. Погрешность опроса составляет 3 процента. В проведении опроса было задействовано более 350 интервьюеров.
"Голоса избирателей распределились следующим образом: Жамбыл Ахметбеков - 3,86%, Дания Еспаева - 5,32%, Амиржан Косанов - 15,39%, Толеутай Рахимбеков - 3,03%, Амангелды Таспихов - 1,41%, Касым-Жомарт Токаев - 70,13%, Садыбек Тугел - 0,86", – заключила она.
Напомним, 9 июня в Казахстане прошли выборы
Президента, которые стали шестыми по счету. Центральной избирательной комиссией были зарегистрированы 7 кандидатов в Президенты Республики Казахстан:
1. Касым-Жомарт
Токаев – выдвинут общественным объединением "Партия "Nur Otan" 23 апреля 2019 года;
2. Садыбек Тугел – выдвинут республиканским движением "Ұлы дала қырандары" 22 апреля 2019 года;
3. Амангельды Таспихов – выдвинут Республиканским объединением профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Казахстан" 25 апреля 2019 года;
4. Дания Еспаева – выдвинута общественным объединением "Демократическая партия Казахстана "Ак жол" 25 апреля 2019 года;
5. Толеутай Рахимбеков – выдвинут общественным объединением "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" 26 апреля 2019 года;
6. Жамбыл Ахметбеков – выдвинут общественным объединением "Коммунистическая народная партия Казахстана" 26 апреля 2019 года;
7. Амиржан Косанов – выдвинут общественным объединением национал патриотического Движения "Ұлт тағдыры" 27 апреля 2019 года.
По предварительным данным, явка
на внеочередных выборах Президента РК составила 77,4.