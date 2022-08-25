Ежегодно около 200 человек гибнут на производстве в Казахстане

Такими данными во время встречи с павлодарцами поделился председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин. В Павлодарской области делегация федерации посетила ряд объектов. Первым из них стала «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФПРК.

Сорокалетний Дмитрий Мельников рассказал, что пришел работать на ГРЭС-1 19-летним юношей, за 20 лет работы на предприятии успел поработать в нескольких цехах, набираясь опыта, сегодня трудится на посту старшего машиниста энергоблока.

«Работу свою люблю, начинал в цехе подачи топлива, потом в арматурном, цехе ремонта, сейчас на энергоблоке. Работа у нас слаженная, хороший социальный пакет, заработной платой своей доволен», - поделился Дмитрий Мельников.

Общаясь с энергетиками, председатель Федерации профсоюзов РК подчеркнул, что вопрос безопасности труда – самый важный для профсоюза.

«К сожалению, ежегодно мы теряем около 200 человек на производстве. Для профсоюзов важно, если человек утром ушёл на работу, он должен вечером живым и здоровым вернуться к своей семье. И преимущество профсоюзов, как раз в том, что мы сами находимся на рабочем месте, мы сами можем исправить то положение, которое сложилось на конкретном предприятии. В настоящее время на казахстанских предприятиях действуют более 11-ти тысяч производственных советов, 98% из них созданы по инициативе профсоюзов. К сожалению, пока не везде работодатели понимают важность производственных советов и поддерживают их создание. Однако согласно Трудовому кодексу производственные советы должны создаваться и их решения обязательны и для работодателя, и для работника. По стране работают 17 тысяч профсоюзных технических инспекторов и сейчас мы через внесение изменений в законодательство намерены решить вопрос их мотивации и стимулирования. Понятно, что сейчас это решается через коллективные договора, но мы намерены закрепить эту норму законодательно», - отметил Сатыбалды Даулеталин.

Продолжая тему обеспечения безопасности и охраны труда, работники Экибастузской ГРЭС-1 пожаловались на проблему отсутствия в Республике Казахстан современных Правил, регламентирующих порядок применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках.

В ФПРК отметили, что действующие в 2022 году в казахстанской энергетической отрасли Правила были приняты в далеком 1992 году. По словам энергетиков, это является существенным пробелом в области нормативно-технической документации в области электроэнергетики. Безусловно, отсутствие единых, актуальных Правил и требований к применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, негативно сказывается на организации безопасности и охраны труда в такой травмоопасной отрасли экономики как электроэнергетика.

Председатель ФПРК отметил, что этот вопрос будет в ближайшее время адресован профильному министерству и Правительству страны, а также вынесен на рассмотрение Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству.

«Это очень острый вопрос, который необходимо оперативно решать. Мы в самое ближайшее время направим соответствующее письмо в министерство энергетики и поднимем этот вопрос в рамках Республиканской трехсторонней комиссии. Федерация профсоюзов берет этот вопрос на контроль», - подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

Председатель ФПРК поприветствовал внедрение на Экибастузкой ГРЭС-1 современной цифровой платформы ASPANS, продвигаемой Федерацией профсоюзов в целях оптимизации процессов контроля за своевременным устранением выявляемых нарушений требований правил техники безопасности. По его словам, благодаря внедрению платформы у работников появилась возможность с помощью смартфонов не только зафиксировать и разместить в мобильном либо веб-приложении обнаруженные факты нарушения безопасных условий труда путем прикрепления фото-видео материалов, но и отслеживать процесс их устранения. Каждому зарегистрировавшемуся участнику открывается доступ к разным модулям платформы. Наряду с ознакомлением с фактами нарушения правил безопасности, любой сотрудник имеет возможность узнавать о графиках, сроках прохождения обучения, результатах проверки знаний.

Работники ГРЭС-1 в ходе беседы с председателем ФПРК также подняли вопрос повышения заработной платы в энергетической отрасли.

Председатель ФПРК в ответ рассказали им о Программе повышения доходов населения до 2025 года.

«Там в одном из пунктов как раз говорится о том, что до 2025 года в энергетической отрасли предусматривается повышение зарплаты от 14 до 32%. Это важные шаги, которые профсоюзы поддерживают. Федерацией профсоюзов также был сформирован пакет предложений в Правительство по качественному совершенствованию системы оплаты труда. Прежде всего, Федерация профсоюзов внесла предложение о пересмотре механизмов определения системы оплаты труда. В целях создания механизмов воздействия работников на принимаемые работодателем решения в части оплаты труда, мы предложили внести в статью 107 Трудового кодекса РК дополнения, предусматривающие издание актов работодателя, определяющих систему оплаты труда, с учетом мнения представителей работников. Кроме того, мы предлагаем определения и установления в законодательстве Республики Казахстан понятия индексации заработной платы; четкой законодательной нормы об обязанности работодателей производить индексацию заработной платы, а также пересмотреть методологию формирования минимальной заработной платы», - сообщил энергетикам Сатыбалды Даулеталин.

В завершение почти трехчасового разговора с работниками Экибастузской ГРЭС-1 глава ФПРК напомнил, что за каждым рядовым членом профсоюза стоит почти двухмиллионная армия членов ФПРК.

«Такие встречи дают нам возможность услышать ваши предложения, обозначить проблемы, решением которых мы занимаемся совместно с социальными партнерами. Государство взяло курс на построение Нового Казахстана. Для профсоюзов строить Новый Казахстан – значит, улучшать благосостояние простых людей», - заключил председатель ФПРК.