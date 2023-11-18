Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана

Экономика
20
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Также аналитики агентства подчеркнули, что в РК наблюдается тренд на снижение уровня инфляции и долларизации, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннацэкономики

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", сообщает Миннацэкономики Казахстана.

Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, остаются сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы, которые доказали свою устойчивость к внешним шокам.

По мнению аналитиков, применение новых бюджетных правил будет способствовать повышению устойчивости государственных финансов. Меры по дальнейшей диверсификации экономики и экспортных маршрутов будут положительно влиять на развитие страны.

Fitch отмечает стабильные перспективы по росту экономики Казахстана. Агентством прогнозируется рост ВВП на уровне 5,1% в 2024 году и 5,4% в 2025 году благодаря уверенному росту инвестиций и др.

Также аналитики агентства подчеркнули, что в РК наблюдается тренд на снижение уровня инфляции и долларизации, а также низкий риск вторичных санкций для Казахстана.

#финансы #кредитный рейтинг #агентство Fitch

Популярное

Все
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Полиция была вынуждена открыть огонь для задержания водителя в Атырауской области
Школы и вузы объединились в защите прав детей
Токаев направил поздравительную телеграмму Султану Омана
Тенге окреп к доллару
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Женская сборная Казахстана по теннису обыграла Словению на ЧМ
Ремонт на шахте имени Костенко займет 2-2,5 месяца – аким области
В Костанае строят завод полного цикла по выпуску автомобилей Kia
В Астане накренилась одна из опор LRT
В Кыргызстане запретили "матчество"
Число сделок с жилой недвижимостью в Астане резко упало
Назначен замначальника Генштаба ВС Казахстана
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Жибек Куламбаева: "Сегодняшняя победа - особенная для меня"
Первое командное место на чемпионате Азии завоевал Казахстан
Сингл "Битлз" возглавил хит-парад Великобритании впервые с 1969 года
Нетаньяху отказывается вводить режим прекращения огня
Экс-министр Бишимбаев водворен в ИВС
Впервые за долгое время у Казахстана медаль в фигурном катании
Есть 12-я лицензия!
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Один день из жизни страны
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
«Плохиш» казахского кино
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
А началось все с песен Абая

Читайте также

Иностранные компании подписали новые контракты на $1,6 млрд…
Налог на роскошь обсудили в МНЭ
Улучшить законы вместе призвала бизнесменов и инвесторов Ге…
Свет и тепло без перебоев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]