Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана

Также аналитики агентства подчеркнули, что в РК наблюдается тренд на снижение уровня инфляции и долларизации, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннацэкономики

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный", сообщает Миннацэкономики Казахстана.

Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, остаются сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы, которые доказали свою устойчивость к внешним шокам.

По мнению аналитиков, применение новых бюджетных правил будет способствовать повышению устойчивости государственных финансов. Меры по дальнейшей диверсификации экономики и экспортных маршрутов будут положительно влиять на развитие страны.

Fitch отмечает стабильные перспективы по росту экономики Казахстана. Агентством прогнозируется рост ВВП на уровне 5,1% в 2024 году и 5,4% в 2025 году благодаря уверенному росту инвестиций и др.

Также аналитики агентства подчеркнули, что в РК наблюдается тренд на снижение уровня инфляции и долларизации, а также низкий риск вторичных санкций для Казахстана.